Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Ферганская область
  3. Жилая

Жилье в Ферганская область, Узбекистан

;
Фергана
34
Фергана
292
Маргилан
3
333 объекта найдено
Дом 8 комнат в Коканд, Узбекистан
Дом 8 комнат
Коканд, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
🏡 Sotiladi! Orzudagi uy! 🏡 Assalomu alaykum! Yuragingiz izlagan tinch va issiq uy egas…
$100 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/4
Продается 2-комнатная квартира в центре Ферганы от собственника! Квартира расположена на …
$29 083
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 5/5
Qisqacha ma’lumot Tarif: Eski plan, panel, yevro remont Qo'shimcha manzil Ansot kafesi
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
BPNBPN
Квартира 1 комната в Фергана, Узбекистан
Квартира 1 комната
Фергана, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/4
КВАРТИРА СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ШИРОТКА 4 КАВАТЛИ УЙНИНГ 1 - КАВАТИД…
$14 500
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство недвижимости Фергана
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
Свежий капитальный ремонт, срочная продажа
$40 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Маргилан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Маргилан, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/5
Продаётся уютная квартира в отличном районе Квартира расположена в удобном и спокойном ме…
$30 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 6/7
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 4/4
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 1 комната в Фергана, Узбекистан
Квартира 1 комната
Фергана, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/4
КВАРТИРА СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ПЕЛИКАН 4 КАВАТЛИ УЙНИНГ…
$13 500
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство недвижимости Фергана
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 5/6
Tarif, Panel, holati karobka
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Фергана, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Фергана, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 346 м²
Этаж 7/7
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Фергана, Узбекистан
Квартира 6 комнат
Фергана, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 220 м²
Этаж 1/5
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 3/7
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 1 комната в Фергана, Узбекистан
Квартира 1 комната
Фергана, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/4
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5/5
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 8/8
Продается 3х комнатная квартира в новостройке в новой прланировке за наличку и за ипотеку
$31 604
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната в Фергана, Узбекистан
Квартира 1 комната
Фергана, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/4
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 5/10
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 4/4
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Этаж 2/6
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/3
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/1
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 6 комнат в Фергана, Узбекистан
Квартира 6 комнат
Фергана, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
СОТИЛАДИ! 2та 3 хонали квартира Тепа ва пас, узини алохида подъезди бор, майдони190кв.м О…
$33 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Дом 8 комнат в Авваль, Узбекистан
Дом 8 комнат
Авваль, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
🏡Участок-дом: Количество комнат: -8 комнатная Общая площадь: 8,6 сот Ремонт: Средний ремо…
$120 330
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: ТОШЛОК ШАХАРЧАСИ - 8 - МАКТАБ ОЛДИДА 5 СОТИХ 3 -…
$26 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство недвижимости Фергана
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 1 комната в Фергана, Узбекистан
Квартира 1 комната
Фергана, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/4
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/3
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Типы недвижимости в Ферганская область

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Ферганская область, Узбекистан

с садом
Недорогая
Элитная