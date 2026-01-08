  1. Realting.uz
  2. Арендодатели
  3. Soffice

Soffice

Узбекистан, Ташкент
;
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Арендодатель
Год основания компании
Год основания компании
2020
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Об арендодателе

Компания Soffice - ваш надежный партнёр в аренде офисных помещений в Ташкенте.

Soffice была основана в 2020 году с целью сделать рынок аренды офисов более прозрачным и эффективным. Компания управляет собственной сетью из более чем 15 бизнес-центров в Ташкенте и предлагает прямую аренду от собственника без посредников и дополнительных комиссий. Soffice

Мы предоставляем полный спектр услуг аренды «под ключ»: от подбора офисных площадей до проектирования, ремонта и эксплуатации помещений. За годы работы мы помогли 1000+ компаниям арендовать офисы общей площадью более 220 000 м². Soffice

Soffice - часть GP Group, крупной компании в сфере строительства и управления коммерческой недвижимостью, с опытом проектов в Узбекистане, Казахстане и США.

Услуги

Soffice предлагает комплексные решения по аренде и сопровождению офисных помещений:

Аренда офисов

  • прямые договора аренды с собственником без комиссии;

  • гибкие условия и сроки аренды;

  • разнообразие форматов: кабинеты, open space, коворкинг, гибридные офисы, отдельные здания;

  • площади от небольших рабочих зон до больших корпоративных офисов;

Офис «под ключ»

  • полный цикл: дизайн-проект, ремонт, инженерное оснащение и эксплуатация;

  • возможность индивидуального оформления пространства под потребности компании;

Управление бизнес-центрами

  • прямое управление и администрирование объектов;

  • сервисное обслуживание инженерии, безопасности и уборки;

Дополнительные сервисы

  • круглосуточная охрана и контроль доступа;

  • рецепция и поддержка арендаторов;

  • парковочные места и инфраструктура в деловых центрах;

Поддержка на всех этапах

  • помощь в подборе наилучшего офиса в течение дня;

  • сопровождение сделки и сопровождение после въезда;

  • консультации по всем вопросам аренды и эксплуатации.

Наши агенты в Узбекистане
Мадина Soffice
Мадина Soffice
Назад Оставить заявку Показать контакты