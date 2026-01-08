Об арендодателе

Компания Soffice - ваш надежный партнёр в аренде офисных помещений в Ташкенте.

Soffice была основана в 2020 году с целью сделать рынок аренды офисов более прозрачным и эффективным. Компания управляет собственной сетью из более чем 15 бизнес-центров в Ташкенте и предлагает прямую аренду от собственника без посредников и дополнительных комиссий. Soffice

Мы предоставляем полный спектр услуг аренды «под ключ»: от подбора офисных площадей до проектирования, ремонта и эксплуатации помещений. За годы работы мы помогли 1000+ компаниям арендовать офисы общей площадью более 220 000 м². Soffice

Soffice - часть GP Group, крупной компании в сфере строительства и управления коммерческой недвижимостью, с опытом проектов в Узбекистане, Казахстане и США.