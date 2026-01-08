Компания Soffice - ваш надежный партнёр в аренде офисных помещений в Ташкенте.
Soffice была основана в 2020 году с целью сделать рынок аренды офисов более прозрачным и эффективным. Компания управляет собственной сетью из более чем 15 бизнес-центров в Ташкенте и предлагает прямую аренду от собственника без посредников и дополнительных комиссий. Soffice
Мы предоставляем полный спектр услуг аренды «под ключ»: от подбора офисных площадей до проектирования, ремонта и эксплуатации помещений. За годы работы мы помогли 1000+ компаниям арендовать офисы общей площадью более 220 000 м². Soffice
Soffice - часть GP Group, крупной компании в сфере строительства и управления коммерческой недвижимостью, с опытом проектов в Узбекистане, Казахстане и США.
Soffice предлагает комплексные решения по аренде и сопровождению офисных помещений:
Аренда офисов
прямые договора аренды с собственником без комиссии;
гибкие условия и сроки аренды;
разнообразие форматов: кабинеты, open space, коворкинг, гибридные офисы, отдельные здания;
площади от небольших рабочих зон до больших корпоративных офисов;
Офис «под ключ»
полный цикл: дизайн-проект, ремонт, инженерное оснащение и эксплуатация;
возможность индивидуального оформления пространства под потребности компании;
Управление бизнес-центрами
прямое управление и администрирование объектов;
сервисное обслуживание инженерии, безопасности и уборки;
Дополнительные сервисы
круглосуточная охрана и контроль доступа;
рецепция и поддержка арендаторов;
парковочные места и инфраструктура в деловых центрах;
Поддержка на всех этапах
помощь в подборе наилучшего офиса в течение дня;
сопровождение сделки и сопровождение после въезда;
консультации по всем вопросам аренды и эксплуатации.