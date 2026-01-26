  1. Realting.uz
  2. Арендодатели
  3. Feniks

Feniks

Узбекистан, Ташкент
;
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Арендодатель
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Веб-сайт
Веб-сайт
feniks.uz/
Время работы
Открыто сейчас
Наши агенты в Узбекистане
Фархад Юсупов
Фархад Юсупов
2 объекта
Назад Оставить заявку Показать контакты