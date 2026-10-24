Жилой комплекс SAN’AT

NRG-BI SAN’AT — жилой комплекс комфорт-класса в Яшнабадском районе Ташкента.
Главная особенность проекта — концепция, вдохновлённая культурным наследием Узбекистана. Архитектура и общественные пространства SAN’AT отражают эстетику трёх городов: Самарканда, Бухары и Ферганы. Каждая очередь обладает собственным характером, объединяя национальные мотивы и современный комфорт.
Для комфортной жизни в SAN’AT предусмотрены:
Благоустроенная территория с озеленением
Уникальный фонтан-ручей
Детские игровые площадки
Workout-зоны для занятий спортом
Подземный паркинг
Дизайнерские холлы и общественные пространства
Современные архитектурные решения с элементами национального искусства
В проекте доступны квартиры BIG+ с готовой отделкой — решение для тех, кто хочет избежать длительного ремонта и быстрее переехать в собственную квартиру.
Расположение: Яшнабадский район Ташкента, улица Фергана йули. Удобное расположение позволяет пользоваться городской инфраструктурой и сохранять комфортный ритм повседневной жизни.