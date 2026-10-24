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Жилой комплекс SAN’AT

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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6
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ID: 41143
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирабадский район
  • Адрес
    Фергана йули, 25 4

О комплексе

NRG-BI SAN’AT — жилой комплекс комфорт-класса в Яшнабадском районе Ташкента.

 

Главная особенность проекта — концепция, вдохновлённая культурным наследием Узбекистана. Архитектура и общественные пространства SAN’AT отражают эстетику трёх городов: Самарканда, Бухары и Ферганы. Каждая очередь обладает собственным характером, объединяя национальные мотивы и современный комфорт.

 

Для комфортной жизни в SAN’AT предусмотрены:

Благоустроенная территория с озеленением

Уникальный фонтан-ручей

Детские игровые площадки

Workout-зоны для занятий спортом

Подземный паркинг

Дизайнерские холлы и общественные пространства

Современные архитектурные решения с элементами национального искусства

 

В проекте доступны квартиры BIG+ с готовой отделкой — решение для тех, кто хочет избежать длительного ремонта и быстрее переехать в собственную квартиру.

 

Расположение: Яшнабадский район Ташкента, улица Фергана йули. Удобное расположение позволяет пользоваться городской инфраструктурой и сохранять комфортный ритм повседневной жизни.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
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Жилой комплекс SAN’AT
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