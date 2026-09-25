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Недвижимость в Фергане

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квартиры
32
34 объекта найдено
Квартира 1 комната в Фергана, Узбекистан
Квартира 1 комната
Фергана, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/4
КВАРТИРА СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ПЕЛИКАН 4 КАВАТЛИ УЙНИНГ…
$13 500
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Квартира 6 комнат в Фергана, Узбекистан
Квартира 6 комнат
Фергана, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 220 м²
Этаж 1/5
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 8/8
Продается 3х комнатная квартира в новостройке в новой прланировке за наличку и за ипотеку
$31 604
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Частный продавец
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BPNBPN
Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 4/4
Цена по запросу
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Квартира 6 комнат в Фергана, Узбекистан
Квартира 6 комнат
Фергана, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
СОТИЛАДИ! 2та 3 хонали квартира Тепа ва пас, узини алохида подъезди бор, майдони190кв.м О…
$33 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 3/3
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4/4
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Фергана, Узбекистан
Квартира 1 комната
Фергана, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/4
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/4
КВАРТИРА СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - АТС ОЛДИДА 4 КАВАТЛИ УЙН…
$18 800
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 3/4
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 6/7
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 5/5
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 5/6
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Фергана, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ ЗУДЛИК БИЛАН МАНЗИЛ: МАРГИЛОН ШАХАР - ВАТСТРОЙ - 1- МАСЖИД ОРКАСИДА - КИР…
$36 000
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 7/7
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
КВАРТИРА СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ШИРОТКА 4 КАВАТЛИ УЙНИНГ 1 - КАВАТИДА …
$18 200
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/5
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Фергана, Узбекистан
Квартира 1 комната
Фергана, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/4
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
Цена по запросу
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Дом 8 комнат в Фергана, Узбекистан
Дом 8 комнат
Фергана, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - 29 - МАКТАБ ОРКАСИДА 6 СОТИХ 8 ТА ХОНА…
$65 000
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 5/5
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 5/12
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
$27 000
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/4
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 3/4
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 4/5
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/4
КВАРТИРА СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - ДРУЖБА 4 КАВАТЛИ УЙНИНГ 2 - КАВАТИДА Ж…
$24 900
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 4/4
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 5/6
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Фергане, Узбекистан

с садом
Недорогая
Элитная

Фергана — один из самых плотных по спросу городов Ферганской долины, где недвижимость покупают не только для жизни, но и как «тихий актив» для сохранения капитала. Рынок здесь менее спекулятивный, чем в Ташкенте: цена чаще отражает реальное состояние дома и локацию, а не ожидания роста.

Ликвидность формируют три вещи: близость к центру Ферганы, состояние инфраструктуры и доступ к стабильной аренде. Всё остальное — вторично, хотя на практике часто переоценивается продавцами.

Цены на недвижимость в Фергане

Разброс стоимости заметный: в одном и том же районе цена может отличаться в полтора раза из-за состояния дома и коммуникаций.

Ориентиры по рынку:

  • от $450–650 за 1 кв. м — старый фонд без ремонта, часто с изношенными коммуникациями;
  • от $700–950 за 1 кв. м — квартиры в обжитых районах с нормальной инфраструктурой;
  • до $1 100–1 300 за 1 кв. м — новые дома и современные жилые комплексы.

Частные дома в Фергане сильно зависят от участка: наличие сада, воды и газа иногда влияет на цену больше, чем сам дом.

Какие районы Ферганы наиболее востребованы

Спрос в Фергане концентрируется вокруг нескольких понятных зон, где проще продать или сдать жильё и меньше рисков с инфраструктурой.

  • Центр Ферганы (районы улиц Навои, Мустакиллик и прилегающие кварталы) — самая высокая ликвидность, быстрые сделки, стабильный спрос на аренду. Минус — высокая цена и мало качественных предложений. 
  • Обжитые микрорайоны с инфраструктурой (включая крупные жилые массивы города, такие как Йошлик и соседние кварталы) — баланс цены и удобства, нормальные школы, транспорт и магазины. Это основной рынок сделок. 
  • Направление на Маргилан — сильный спрос на частные дома и аренду, особенно среди тех, кто работает между городами. Важно проверять коммуникации. 
  • Новые жилые массивы на окраинах — более низкая цена и современные дома, но ликвидность пока ниже центра.