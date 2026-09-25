Фергана — один из самых плотных по спросу городов Ферганской долины, где недвижимость покупают не только для жизни, но и как «тихий актив» для сохранения капитала. Рынок здесь менее спекулятивный, чем в Ташкенте: цена чаще отражает реальное состояние дома и локацию, а не ожидания роста.
Ликвидность формируют три вещи: близость к центру Ферганы, состояние инфраструктуры и доступ к стабильной аренде. Всё остальное — вторично, хотя на практике часто переоценивается продавцами.
Цены на недвижимость в Фергане
Разброс стоимости заметный: в одном и том же районе цена может отличаться в полтора раза из-за состояния дома и коммуникаций.
Ориентиры по рынку:
- от $450–650 за 1 кв. м — старый фонд без ремонта, часто с изношенными коммуникациями;
- от $700–950 за 1 кв. м — квартиры в обжитых районах с нормальной инфраструктурой;
- до $1 100–1 300 за 1 кв. м — новые дома и современные жилые комплексы.
Частные дома в Фергане сильно зависят от участка: наличие сада, воды и газа иногда влияет на цену больше, чем сам дом.
Какие районы Ферганы наиболее востребованы
Спрос в Фергане концентрируется вокруг нескольких понятных зон, где проще продать или сдать жильё и меньше рисков с инфраструктурой.
- Центр Ферганы (районы улиц Навои, Мустакиллик и прилегающие кварталы) — самая высокая ликвидность, быстрые сделки, стабильный спрос на аренду. Минус — высокая цена и мало качественных предложений.
- Обжитые микрорайоны с инфраструктурой (включая крупные жилые массивы города, такие как Йошлик и соседние кварталы) — баланс цены и удобства, нормальные школы, транспорт и магазины. Это основной рынок сделок.
- Направление на Маргилан — сильный спрос на частные дома и аренду, особенно среди тех, кто работает между городами. Важно проверять коммуникации.
- Новые жилые массивы на окраинах — более низкая цена и современные дома, но ликвидность пока ниже центра.