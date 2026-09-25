Фергана — один из самых плотных по спросу городов Ферганской долины, где недвижимость покупают не только для жизни, но и как «тихий актив» для сохранения капитала. Рынок здесь менее спекулятивный, чем в Ташкенте: цена чаще отражает реальное состояние дома и локацию, а не ожидания роста.

Ликвидность формируют три вещи: близость к центру Ферганы, состояние инфраструктуры и доступ к стабильной аренде. Всё остальное — вторично, хотя на практике часто переоценивается продавцами.

Цены на недвижимость в Фергане

Разброс стоимости заметный: в одном и том же районе цена может отличаться в полтора раза из-за состояния дома и коммуникаций.

Ориентиры по рынку:

от $450–650 за 1 кв. м — старый фонд без ремонта, часто с изношенными коммуникациями;

от $700–950 за 1 кв. м — квартиры в обжитых районах с нормальной инфраструктурой;

до $1 100–1 300 за 1 кв. м — новые дома и современные жилые комплексы.

Частные дома в Фергане сильно зависят от участка: наличие сада, воды и газа иногда влияет на цену больше, чем сам дом.

Какие районы Ферганы наиболее востребованы

Спрос в Фергане концентрируется вокруг нескольких понятных зон, где проще продать или сдать жильё и меньше рисков с инфраструктурой.