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Недвижимость в Самарканде

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277 объектов найдено
Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
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Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается 2х этажный Евро Дом Площадь дома 2.5 соток 5 комнатами + холл Есть Полупод…
$390 000
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SAM ESTATE
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Дом 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
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Дом 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Современный дом с возможностью строительства второго этажа | Самарканд, район Каримбек Пр…
$120 000
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Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
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Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/4
1-комнатная квартира с евроремонтом в кирпичном доме | Самарканд, район Гагарина Предлага…
$45 500
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BPNBPN
Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/4
Продаётся  1 комнатная квартира с хорошем ремонтом в хорошем районе города кирпичном доме . …
$42 500
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SAM ESTATE
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Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/4
Продаётся  1 комнатная  квартира  в престижном районе города с отличным ремонтом . Кол.ком:…
$44 000
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SAM ESTATE
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Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 м²
Количество этажей 1
Продаем в связи с переездом.комуникация новая.электро тоже.
$81 000
НДС
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Дом 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Реклама № 1917 Евро Дом двух этажный с подвалом 3 соток 6 комнат Агентство Недвижимости R…
$295 000
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Real Estate Parviz
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Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/7
Заходи и Живи🔥 3х комнатная квартира в Новостройке с Лифтом ( Согдиана,   ориентир мед .колл…
$87 000
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Дом 8 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 8 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Цена упал окончательно. Продаётся большой дом 7 соток. В уютном района в центре города
$180 000
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Агентство
Larisa Home Property
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Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 7/15
Продается квартира в элитной новостройке. HAVAS PREMIUM  Первые 4 этажа торговый центр, в…
$92 000
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Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/4
Срочно продается 1 комнатная квартира 1 этаж 4 этажныц дом Еаро ремонт Ориентир ул.Гаг…
$45 500
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SAM ESTATE
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Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/4
Продаётся  1 комнатная  квартира переделана на 2х комнатную квартиру в престижном районе гор…
$44 500
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SAM ESTATE
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Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/4
Продаётся  1 комнатная  квартира  в престижном районе города с евро ремонтом . Кол.ком: 1 …
$42 000
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SAM ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 116 м²
Этаж 4/9
Реклама № 1924 4х комнатная на 4 этаже с лифтом Агентство Недвижимости Real Estate Parviz …
$120 000
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Real Estate Parviz
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Дом 12 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 12 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 12
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Реклама № 1677 В престижном районе города продаётся 4х этажный ЕВРО ДОМ, премиум класса, в…
$301 000
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Агентство
Лидер
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Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 9/9
Предлагаем квартиру в центре Самарканда 50 кв м. Рядом вокзал, богатая инфраструктура, школы…
$29 000
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Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Этаж 3/4
Реклама №2515 Продаётся 2 комнатная квартира переделено 3х комнатная на 3 этаже 4 этажно…
$39 500
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Квартира 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 4/6
Реклама №2233 В элитной новостройке продаётся 4х комнатная квартира 101кв/м на 4 этаже 6 э…
$80 000
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Агентство
Лидер
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Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 2/4
Реклама № 2818 Продаётся 2х комнатная квартира на 4 этаже 4 этажного дома. Имеется 6ти ме…
$34 500
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Агентство
Лидер
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Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 2/6
-936 Срочно Продаётся: Квартира !!! ✅ Комнаты: 2 ✅ Этаж:5 ✅ Этажность:6 ✅ Площадь:69 КВ…
$41 000
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Частный продавец
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Квартира 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 114 м²
Этаж 3/4
Заходи и Живи! Срочно!В элитной Новостройке продаётся светлая и уютная 4-комнатная квартира…
$94 500
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Samarqand real estate Amir
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Дом 15 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 15 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 15
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Реклама № 16 Самарканд шахар Шота Руставели кучаси йул устида иккита ховли бир жойда сотилм…
$550 000
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Агентство
ООО Ласточка сервис
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Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Этаж 5/10
Реклама № 1802 3х комнатная на 5 этаже с лифтом Агентство Недвижимости Real Estate Parviz …
$83 000
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Агентство
Real Estate Parviz
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Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/8
Спешите! В элитной Новостройке продаётся 2x-комнатная квартира с евроремонтом на 4-этаже в 8…
$55 000
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Samarqand real estate Amir
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Дом 11 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 11 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продаётся большой уютный дом в Самарканд   Адрес: ул. М. Шайхзода (бывшая Некрасова) (…
$350 000
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Дом 5 комнат в Самарканд, Узбекистан
Дом 5 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся шикарный 2-этажный дом в стиле неоклассик, с 5-комнатами Площадью 3 соток, летняя …
$295 000
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Агентство
Samarqand real estate Amir
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Дом 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается дом в самом сердце города, идеально подходящий как для коммерческой деятельности, …
$102 000
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 2/5
Реклама 2980 Адрес: Сатеппо Ориентир: 3 - бочки Тип жилья: Вторичка Тип строение: Панельн…
$40 000
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Агентство
Лидер
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Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/4
Реклама №2261 Присоединяйтесь к нам!!! t.me/Lider_agentstvo Продаётся 2х комнатная квартир…
$42 000
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Агентство
Лидер
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Особняк 8 комнат в Самарканд, Узбекистан
Особняк 8 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается дом.3 этажа.два подьезда.в центре города самарканд
$550 000
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Параметры недвижимости в Самарканде, Узбекистан

с гаражом
с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная