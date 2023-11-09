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Жильё в Самарканде, Узбекистан

квартиры
393
дома
54
447 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/8
Продается 2х -комнатная квартира на 3-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
364,770 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 7/9
Продаётся просторная 2-х комнатная квартира на 7-ом этаже в жилом комплексе Согдиана. Кварт…
449,947 сум
Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 7/9
Продаётся трехкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
540,000 сум
Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 7/9
Продаётся трехкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
489,600 сум
Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 7/8
Продаётся трехкомнатная квартира на -м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканда…
597,600 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 7/9
Продаётся двухкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
388,800 сум
Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 8/9
Продаётся трехкомнатная квартира на 8-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
525,000 сум
Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 8/9
Продаётся трехкомнатная квартира на 8-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
476,000 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 8/9
Продаётся двухкомнатная квартира на 8-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
378,000 сум
Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/9
Продаётся однокомнатная квартира на 8-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
273,000 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 8/9
Продаётся двухкомнатная квартира на 8-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
364,000 сум
Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 7/9
Продаётся трехкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
741,600 сум
Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 6/9
Продаётся трехкомнатная квартира на 6-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
772,500 сум
Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 6/9
Продаётся однокомнатная квартира на 6-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
292,500 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/4
Продаётся уютная двухкомнатная квартира на первом этаже четырехэтажного жилого дома. Внутри…
468,192 сум
Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 7/7
Продаётся трехкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
574,000 сум
Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 7/7
Продаётся трехкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
630,000 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 7/7
Продаётся двухкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
462,000 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 7/7
Продаётся двухкомнатная квартира на 7-м этаже в одном из самых оживленных районов Самарканд…
385,000 сум
Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 6/7
Продаётся 3-х комнатная новостройка коробка на 6-ом этаже в престижном районе Гагарина. Ква…
600,408 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/9
Квартира имеет общую площадь 60 квадратных метров. В ней есть просторная гостиная, уютная с…
673,999 сум
Квартира 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 4/5
Продаётся уютная четырехкомнатная квартира в хорошем районе. Идеальное место для комфортног…
1,35 млн сум
Коттедж 6 комнат в Самарканд, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается люксовый дом 6 соток на две семьи! - Площадь участка: Дом расположен на участке …
3,66 млн сум
Коттедж 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 382 м²
Количество этажей 1
Прекрасно расположенный на земельном участке дом, предлагает идеальное сочетание комфорта и…
1,58 млн сум
Квартира 5 комнат в Самарканд, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 4/4
Продается 5 комнатная квартира с авторским ремонтом. Квартира расположена в центре города и…
1,10 млн сум
Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Продаётся уютная вторичная однокомнатная квартира в хорошем районе. Идеальное место для ком…
377,938 сум
Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 4/5
Продаётся просторная трехкомнатная квартира на улице Рудаки. Квартира расположена в коробке…
575,703 сум
Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/6
Продаётся квартира в новостройке с ремонтом. Квартира находится в центре города что позволя…
830,907 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/6
Срочно продаётся просторная 2-х комнатная квартира на 6 этаже 6-этажного дома в самом центр…
402,130 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/6
Продаётся уютная квартира на 4 этаже площадью 60 квадратных метров, расположенная на улице …
672,100 сум

Параметры недвижимости в Самарканде, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная