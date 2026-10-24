Жилой комплекс Botanika Saroyi

Botanika Saroyi — жилой комплекс бизнес-класса от NRG-BI в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, рядом с Ботаническим садом. Проект сочетает современную архитектуру, развитую инфраструктуру и большое количество зелёных пространств.

Основная информация

- Застройщик: NRG-BI

- Класс: бизнес

- Расположение: Мирзо-Улугбекский район, рядом с Ботаническим садом

- Озеленение: более 45% территории





Инфраструктура и удобства

- Подземный паркинг — парковка для автомобилей жителей.

- Fitness Room** — тренажёрный зал рядом с домом.

- Kids Room** — игровое пространство для детей в помещении.

- GreenRoof** — озеленённая крыша с зонами отдыха.

- Двор без машин** — пространство для прогулок и отдыха.

- Детские площадки** — места для игр и активного отдыха.

- Кинотеатр под открытым небом** — для вечерних кинопоказов и мероприятий.

- BBQ-зона** — место для отдыха на свежем воздухе.

- Кладовые помещения** — дополнительное место для хранения вещей.

- Сервисная компания** — обслуживание жилого комплекса.

-Охрана и видеонаблюдение 24/7**, контролируемый доступ на территорию.

Зелёное окружение

Рядом с комплексом находится Ботанический сад Ташкента — большая зелёная территория для прогулок и отдыха. Сам проект также предусматривает разнообразное озеленение: деревья, хвойные растения, кустарники и цветники.

Преимущества Botanika Saroyi

- Жизнь рядом с Ботаническим садом.

- Более 45% озеленения территории.

- Инфраструктура для спорта, детей и отдыха.

- Подземный паркинг и двор без машин.

- Охрана и сервисное обслуживание.

Botanika Saroyi — современное жильё в окружении природы, с комфортом большого города.