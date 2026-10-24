Жилой комплекс Botanika Saroyi

Botanika Saroyi — жилой комплекс бизнес-класса от NRG-BI в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, рядом с Ботаническим садом. Проект сочетает современную архитектуру, развитую инфраструктуру и большое количество зелёных пространств.
Основная информация
- Застройщик: NRG-BI
- Класс: бизнес
- Расположение: Мирзо-Улугбекский район, рядом с Ботаническим садом
- Озеленение: более 45% территории
Инфраструктура и удобства
- Подземный паркинг — парковка для автомобилей жителей.
- Fitness Room** — тренажёрный зал рядом с домом.
- Kids Room** — игровое пространство для детей в помещении.
- GreenRoof** — озеленённая крыша с зонами отдыха.
- Двор без машин** — пространство для прогулок и отдыха.
- Детские площадки** — места для игр и активного отдыха.
- Кинотеатр под открытым небом** — для вечерних кинопоказов и мероприятий.
- BBQ-зона** — место для отдыха на свежем воздухе.
- Кладовые помещения** — дополнительное место для хранения вещей.
- Сервисная компания** — обслуживание жилого комплекса.
-Охрана и видеонаблюдение 24/7**, контролируемый доступ на территорию.
Зелёное окружение
Рядом с комплексом находится Ботанический сад Ташкента — большая зелёная территория для прогулок и отдыха. Сам проект также предусматривает разнообразное озеленение: деревья, хвойные растения, кустарники и цветники.
Преимущества Botanika Saroyi
- Жизнь рядом с Ботаническим садом.
- Более 45% озеленения территории.
- Инфраструктура для спорта, детей и отдыха.
- Подземный паркинг и двор без машин.
- Охрана и сервисное обслуживание.
Botanika Saroyi — современное жильё в окружении природы, с комфортом большого города.