  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс Botanika Saroyi

Жилой комплекс Botanika Saroyi

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
8
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 41145
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Адрес
    Шахриабад улица

О комплексе

Botanika Saroyi — жилой комплекс бизнес-класса от NRG-BI в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, рядом с Ботаническим садом. Проект сочетает современную архитектуру, развитую инфраструктуру и большое количество зелёных пространств.

 

Основная информация

 

- Застройщик: NRG-BI

- Класс: бизнес

- Расположение: Мирзо-Улугбекский район, рядом с Ботаническим садом

- Озеленение: более 45% территории


 

Инфраструктура и удобства

 

- Подземный паркинг — парковка для автомобилей жителей.

- Fitness Room** — тренажёрный зал рядом с домом.

- Kids Room** — игровое пространство для детей в помещении.

- GreenRoof** — озеленённая крыша с зонами отдыха.

- Двор без машин** — пространство для прогулок и отдыха.

- Детские площадки** — места для игр и активного отдыха.

- Кинотеатр под открытым небом** — для вечерних кинопоказов и мероприятий.

- BBQ-зона** — место для отдыха на свежем воздухе.

- Кладовые помещения** — дополнительное место для хранения вещей.

- Сервисная компания** — обслуживание жилого комплекса.

-Охрана и видеонаблюдение 24/7**, контролируемый доступ на территорию.

 

Зелёное окружение

 

Рядом с комплексом находится Ботанический сад Ташкента — большая зелёная территория для прогулок и отдыха. Сам проект также предусматривает разнообразное озеленение: деревья, хвойные растения, кустарники и цветники.

 

Преимущества Botanika Saroyi

 

- Жизнь рядом с Ботаническим садом.

- Более 45% озеленения территории.

- Инфраструктура для спорта, детей и отдыха.

- Подземный паркинг и двор без машин.

- Охрана и сервисное обслуживание.

 

Botanika Saroyi — современное жильё в окружении природы, с комфортом большого города.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом «Anor Development»
Ташкент, Узбекистан
от
$1 036
Жилой комплекс Shoxsaroy Residence
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс "Gulobod"
Ташкент, Узбекистан
от
$85 000
Жилой комплекс ЖК Vatan 
Ташкент, Узбекистан
от
$1 073
Многоквартирный жилой дом ЖК CHIRCHIQ GARDEN
Чирчик, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс Botanika Saroyi
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Многоквартирный жилой дом ЖК TS LUXURY
Азатчик, Узбекистан
Цена по запросу
TS LUXURY   TS LUXURY  - жилой комплекс от TRUST-SMART DEVELOPMENT, расположенный в г.Чирчике. Фасад сооружений оснащен системой вентиляции, также имеется центральная система кондиционирования воздуха для контроля климата внутри.   Жилой комплекс построен с учетом полного комфорт…
Застройщик
"TRUST-SMART DEVELOPMENT"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
"TRUST-SMART DEVELOPMENT"
Языки общения
Русский
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Показать все Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк " Afsona "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Хан назвал легенду о легенде дворца, что этот жилой комплекс был построен на улице Чолпон в районе Яшнабад. 16-этажный комплекс также имеет 2-этажный подземный автобур. Здания связаны с монолитным типом и принадлежат идеальному классу. Существует система видеонаблюдения, современные подъемни…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Жилой комплекс ЖК «Yangi Eshonguzar»
Эшангузар, Узбекистан
Цена по запросу
Все удобства в одном месте — в жилом комплексе Yangi Eshonguzar ⠀ Отличная инфраструктура и комфортабельные апартаменты, современные школы и детские сады, рынок и мечеть Абу-Сахи — все это теперь находится в одном адресе рядом с вами, в жилом комплексе Yangi Eshonguzar. ⠀ Торопитесь, кол…
Застройщик
Genus Development
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Genus Development
Языки общения
Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Escrow при покупке новостройки: защищает ли он покупателя в Узбекистане?
24.10.2026
Escrow при покупке новостройки: защищает ли он покупателя в Узбекистане?
Жильё в Узбекистане подорожало: где квартиры растут в цене быстрее всего
21.10.2026
Жильё в Узбекистане подорожало: где квартиры растут в цене быстрее всего
Ташкент становится дороже: сколько теперь нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру
18.10.2026
Ташкент становится дороже: сколько теперь нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру
Где в Ташкенте ещё можно купить квартиру дешевле среднего
15.10.2026
Где в Ташкенте ещё можно купить квартиру дешевле среднего
Клиент сам нашел квартиру. Зачем ему теперь риелтор?
13.10.2026
Клиент сам нашел квартиру. Зачем ему теперь риелтор?
Можно ли доверять AI при выборе квартиры в Ташкенте?
09.10.2026
Можно ли доверять AI при выборе квартиры в Ташкенте?
Почему квартиры на первом этаже в Ташкенте дешевле и всегда ли это правда
07.10.2026
Почему квартиры на первом этаже в Ташкенте дешевле и всегда ли это правда
В какую недвижимость вложить $50 000 в Узбекистане: варианты инвестиций и потенциальная доходность
29.09.2026
В какую недвижимость вложить $50 000 в Узбекистане: варианты инвестиций и потенциальная доходность
Показать все публикации