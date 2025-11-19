  1. Realting.uz
  2. Агентства
  3. RNB ESTATE

RNB ESTATE

Узбекистан, Узбекистан
;
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
2 года
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Веб-сайт
Веб-сайт
www.rnbestate.uz
Мы в соцсетях
Об агентстве

RNB Estate — одно из ведущих агентств недвижимости Ташкента, специализирующееся на посуточной аренде. Мы работаем с корпоративными клиентами, командировочными, туристами и семьями, предлагая только проверенные и безопасные варианты жилья.

Преимущества

• Большая база эксклюзивных объектов
• Опытные специалисты
• Актуальная информация
• Полная безопасность сделки

RNB Estate — надежность и комфорт в каждой аренде.

 

RNB Estate — Toshkentdagi yetakchi ko‘chmas mulk agentliklaridan biri bo‘lib, sutkalik ijara bo‘yicha ixtisoslashgan. Korporativ mijozlar, komandirovkadagilar, sayyohlar va oilalar uchun ishonchli va tekshirilgan uy-joy taklif qilamiz.

Afzalliklar

• Katta eksklyuziv baza
• Tajribali mutaxassislar
• Dolzarb ma’lumot
• Xavfsiz bitimlar

RNB Estate — qulaylik va ishonch kafolati.

 

RNB Estate is one of Tashkent’s leading real estate agencies specializing in short-term rentals. We serve corporate clients, business travelers, tourists and families, offering verified, comfortable and secure accommodation.

Advantages

• Large exclusive property database
• Experienced team
• Accurate, up-to-date listings
• Safe and transparent transactions

RNB Estate — your trusted partner in short-term rentals.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 02:17
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
08:00 - 23:00
Вторник
08:00 - 23:00
Среда
08:00 - 23:00
Четверг
08:00 - 23:00
Пятница
08:00 - 23:00
Суббота
08:00 - 23:00
Воскресенье
08:00 - 23:00
Краткосрочная аренда
Смотреть все
Посуточная квартира в центре на Ц1 21 в Ташкент, Узбекистан
Посуточная квартира в центре на Ц1 21
Ташкент
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/8
Компания «RNB estate» является одной из самых успешных компаний с многолетним опытом в сфере…
$80
за сутки
Посуточная квартира на Акай сити блок 3 в Ташкент, Узбекистан
Посуточная квартира на Акай сити блок 3
Ташкент
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 26/10
Компания «RNB estate» является одной из самых успешных компаний с многолетним опытом в сфере…
$66
за сутки
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент
Исключительное предложение по суточной аренды двух студий на Дархане ЖК Акай Сити, Мирзоулуг…
$70
за сутки
Посуточная квартира на Паркентской 249 в Ташкент, Узбекистан
Посуточная квартира на Паркентской 249
Ташкент
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/9
Трёхкомнатная квартира расположенная в многоэтажном доме. Имеется вся необходимая бытовая те…
$60
за сутки
Наши агенты в Узбекистане
Наргиза Рахимова
Наргиза Рахимова
64 объекта
Агентства рядом
New House Elite
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 3 Земельные участки 2
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Premium Premium
SquareLab innovative property solutions
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 13 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 3
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Etazi
Узбекистан, Узбекистан
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Muzaffar Atajanov Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 1 Краткосрочная аренда 1
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Квартиры
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 28 Долгосрочная аренда 2 Земельные участки 1
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Назад Оставить заявку Показать контакты