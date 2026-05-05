Михаил Маклер

Узбекистан, Ташкент
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

Михаил Маклер — профессиональные услуги в сфере недвижимости в Ташкенте.

Компания специализируется на сопровождении сделок с жилой недвижимостью и предоставляет полный спектр услуг:

— покупка и продажа квартир
— аренда жилой недвижимости
— подбор объектов под запрос клиента
— сопровождение сделок «под ключ»
— проверка объектов и юридическая поддержка

Работаем с районами:
📍 Алмазар • Шайхонтохур • Юнусабад

Более 15 лет практического опыта позволяют обеспечивать безопасность, прозрачность и эффективность каждой сделки.

Основной принцип работы — индивидуальный подход, точный подбор объектов и сопровождение клиента на всех этапах.

Услуги

Услуги компании «Михаил Маклер»:

Покупка недвижимости
— подбор объектов под бюджет и задачи клиента
— организация просмотров
— переговоры с продавцами
— сопровождение сделки до получения права собственности

Продажа недвижимости
— оценка рыночной стоимости объекта
— подготовка и упаковка объявления
— продвижение объекта (включая площадки и базы)
— ведение переговоров с покупателями
— полное сопровождение сделки

Аренда недвижимости
— подбор арендаторов или объектов
— проверка сторон
— согласование условий аренды
— оформление договоров

Юридическое сопровождение
— проверка документов и истории объекта
— сопровождение на всех этапах сделки
— минимизация рисков

Индивидуальный подбор недвижимости
— поиск объектов под конкретные критерии
— работа с закрытыми предложениями
— персональное сопровождение

Миша Маклер
