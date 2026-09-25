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Жилье в Ташкентской области, Узбекистан

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Ахангаранский район
3
Бостанлыкский район
38
Кибрайский район
187
Зангиатинский район
47
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438 объектов найдено
Дом 10 комнат в Келес, Узбекистан
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Дом 10 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 998
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Zamira Real Estate
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Дом 10 комнат в Келес, Узбекистан
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Дом 10 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продам настоящий величественный особняк с дворцовой архитектурой: арочные своды, лепнина, ро…
$549 996
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Zamira Real Estate
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Дом 8 комнат в Келес, Узбекистан
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Дом 8 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 10 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся просторный двухэтажный дом в Келесе — 10,3 сотки Продаётся благоустроенный двух…
$300 000
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OTABEK REAL ESTATE
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BPNBPN
Дом в Аргин, Узбекистан
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Дом
Аргин, Узбекистан
Площадь 260 м²
Инвестиционный участок в одном из перспективных районов Кибрайского района! Продается зем…
$192 000
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Частный продавец
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Дом 2 комнаты в Янгиюль, Узбекистан
TOP TOP
Дом 2 комнаты
Янгиюль, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Удобное расположение в оживленном и развитом районе.В шаговой доступности находятся магазины…
$3
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Частный продавец
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Дом 7 комнат в Кибрайский район, Узбекистан
UP UP
Дом 7 комнат
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 3
Yozda shahardan ancha salqin boladi. Basseyn va sauna mavjud. Barcha kommunikatsiya bor.
$650 000
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продам отличный экслюзивный 2 этажный дом на 20 сотках. Дом построен очень добротно и соотв…
$600 618
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Агентство
Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 7 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Назарбек Шлагбаум махалла 7 Соток 7 хона 2 этажли кадастрда 6 сот 500 кв.м Нархи: 87.000$
$86 985
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CENTRAL REALTY
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/6
$31 599
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Бекабад, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бекабад, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/4
2-кават , 2-хонали квартира 🆕 Янги қурилган дом Кредити йўқ 💰 Нархи 17.000 $
$17 000
НДС
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Частный продавец
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Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 4/6
$32 201
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 3 комнаты в Эшангузар, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Эшангузар, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 6/9
Продаётся квартира в Ташкенте, Янги Ҳаётский район Светлая квартира в новом жилом доме, п…
$66 999
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Агентство
OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/6
$45 686
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/6
$45 686
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Дом 14 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 14 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 4
Уй Doʻrmonda joylashgan цена внизу Дом в Дурмене экологически чистая локация 14 сот…
$3,50 млн
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Агентство
REITATW
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Коттедж в Дустабад (Солдатский), Узбекистан
Коттедж
Дустабад (Солдатский), Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
🏡 Срочно уй сотилади! 📍 Қўйичирчиқ, Солдатский центр 🏠 3 хонали ҳовли ✨ Яхши ремонт қил…
$20 800
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Частный продавец
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Квартира 3 комнаты в Чирчик, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Чирчик, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/9
Срочная продажа. Дом в идеальном состоянии. Продается в таком же состоянии, как на фото. За …
$41 000
НДС
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Частный продавец
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7/6
$42 962
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 4 комнаты в Келес, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Келес, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 13/16
Kvartira Sotiladi ЖК VEGAS TOWER Tuman: Yakkasaroy Manzil: SHOTA RUSTAVELY 4-xona 2-sanu…
$209 000
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Агентство
Ravshan Valiullin
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Дом 9 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 9 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продам отличный 9 комнатный дом для большой семьи на 10 сотках. Общая площадь дома составляе…
$144 999
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Агентство
Zamira Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/6
$54 092
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Дом 4 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продам жилой дом, состоит из общей полезной площади 81,96кв.м с всеми подключенными централь…
$130 000
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Частный продавец
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Дом 6 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 6 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Продаю шикарный ЕвроДом | Дурмень Адрес: Кибрай р-н, ориентир: Дурмень, Янги Узбекистон К…
$549 326
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Агентство
West End Consulting
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/6
$44 848
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Квартира 2 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 1/4
Новомосковская  2\1\4 Общая площадь 58м2  Всё в шаговой доступности !  Удобная л…
$110 000
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Дом 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Sotaman : 3,5 sotix yerdagi 5 xonali korobka holatida uy. Uyda : 5 xona , oshxona , hojatho…
$67 999
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Агентство
Zamira Real Estate
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Дом 9 комнат в Келес, Узбекистан
Дом 9 комнат
Келес, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Sotaman : 9 xonali ,2 kavatli 2.7 sotixda joilashgan zo'r uy. Umumiy maydoni: 300 kv.m. Uy…
$230 096
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Агентство
Zamira Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Зангиата, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Зангиата, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/12
Zangatinskiy rayon Mexnat 2-Xona 65 kvardat 4 etaj 12 etajka Narxi: 65.000$
$64 945
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Агентство
CENTRAL REALTY
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Дом 3 комнаты в Чарвак, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Чарвак, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Дача сотилади бочка мактаб масжидга яқин тинч яхши маҳаллада газ сув канализатсия бор дача ўзимики
$110 000
НДС
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продам отличный экслюзивный 2 этажный дом на 20 сотках. Дом построен очень добротно и соотв…
$600 862
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Агентство
Zamira Real Estate
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Типы недвижимости в Ташкентской области

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Ташкентской области, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная