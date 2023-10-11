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Жильё в Ташкентской области, Узбекистан

Кибрай
9
Келес
3
Чарвак
3
Алмалык
2
Паркент
2
Чирчик
2
Бекабад
1
418 объектов найдено
Квартира в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира
Кибрайский район, Узбекистан
Площадь 52 м²
Этаж 1
Продаётся квартира на Лимонарий, 2/1/5, Общая площадь: 52 м². Планировка: Раздельная, дом к…
635,70 млн сум
Дом 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Думалак, Узбекистан
Дом 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Думалак, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Ташкентская область, Бостанлыкский район Продаётся готовая дача рядом с речкой! - 4 комнаты …
916,88 млн сум
Коттедж 5 комнат в Кибрай, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЮТСЯ КОТТЕДЖЫ!!! Кибрайский район Ориентир - Дурмень Коттеджы Комнат-5 Этажность-2+по…
1,71 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью в Кибрай, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью
Кибрай, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 11 м²
Количество этажей 3
Продаётся новая Hi-Tech дача, на берегу канала Зах. Адрес: Ташкентская область, Кибрайский …
5,50 млрд сум
Квартира 1 комната с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Чиланзарский район,ориентир Домрабад Мечеть Продается квартира в панельном доме -1в2/4/4 -4…
672,38 млн сум
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/4
Чиланзарский р-н, 8 квартал Ор-р Райхон кафе 1/1/4 Новый Евро ремонт 33 кв. м. панель Мебе…
611,25 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 3/7
Чиланзарский р-н, 1 квартал Продается квартира 2в3/3/7 55 кв.м Кирпич Авторский проект! С ме…
1,03 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/4
Чиланзараский р-н, квартал 7 Продается уютная, чистая квартира на Чиланзаре у тихом и уютном…
904,65 млн сум
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/4
Чиланзарский р-н, 7 квартал Ор-р бассейн 1/1/4 С мебелью и техникой Школа, дет. сад, магазин…
605,14 млн сум
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Думалак, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Думалак, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Добротный особняк в красивом месте. Маленькая " Италия " всего час езды от города. Таш. О…
5,13 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
Свежие предложения для верных решений Чиланзарский район ,7 квартал,ориентир Октепа Продаетс…
592,91 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Чиланзар район, 3 квартал, ор-р: метро Новза Продается уютная квартира с новым ремонтом 2*³…
910,76 млн сум
Квартира 2 комнаты в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 57 м²
Этаж 6/9
СРОЧНО! Продается квартира в новостройке Чиланзарский р-н, ор-р «Узбекфильм» 2/6/9 57 кв.м…
947,44 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
Чиланзарский р-н, 3-квартал Ор-р : метро Новза 2/4/4 50 кв.м Евроремонт с мебелью и техник…
831,30 млн сум
Дом 8 комнат с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Чиланзарский р-н,махалля Мукимий. СРОЧНО! Продается участок в элитной махалле! Дом имеет иде…
3,85 млрд сум
Дом 9 комнат с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Дом 9 комнат с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 9
Площадь 40 000 м²
Количество этажей 1
Чиланзарский р-н, Домрабад. Ор-р на против запраки “mustag” Продается Участок! 4 сотки 9 ком…
2,36 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью в Паркент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью
Паркент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Прекрасная новость для тех, кто ищет хороший загородный дом... Ташкентская обл., Паркентский…
1,59 млрд сум
Квартира 1 комната с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
Чиланзарский р-н, Пионерская Продается квартира в кирпичном доме 1/2/4 30 кв.м Хороший рем…
599,03 млн сум
Квартира 2 комнаты в Кибрайский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Кибрайский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 3/9
953,55 млн сум
Дом 3 спальни в Аргин, Узбекистан
Дом 3 спальни
Аргин, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается участок с домом 6 соток,3 комнаты,3 сан.узла Есть летняя кухня  Дом новой…
1,61 млрд сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/4
Продаётся квартира Чиланзар 16. 2в3/1/4 Панельный дом Комнаты смежные Санузел раздельный Рем…
794,63 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 3/5
Продаётся квартира Чиланзар 26. 3/3/5 Кирпичный дом Комнаты раздельные Санузел раздельный Ре…
1,04 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира Чиланзар 9. 3/3/4 Панельный дом Комнаты Смежно раздельная Санузел раздель…
880,20 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира Чиланзар 8 2в3/4/4 Панельный дом Комнаты смежные Санузел раздельный Ремон…
660,15 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/9
Продаётся квартира 3/4/9 Чиланзар Дружба Народов Французская планировка Комнаты раздельные С…
1,22 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 8 3/4/4 Панельный дом Комнаты Смежно раздельн…
794,63 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира Чиланзар 21. 2/3/4 Панельный дом Комнаты смежные Санузел раздельный Ремон…
690,71 млн сум
Квартира 1 комната с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира Чиланзар 24. 1/3/4 Панельный дом Санузел раздельный Ресторан средний чист…
550,13 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 4/5
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 23 2/4/5 Кирпичный дом Балкон 2х6 Комнаты раз…
819,08 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Бешкурган, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/4
Продаётся квартира Можно под ИПОТЕКУ Чиланзар 10. 2в3/3/4 Панельный дом Балкон 1,5х3. Не то…
727,39 млн сум

Типы недвижимости в Ташкентской области

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Параметры недвижимости в Ташкентской области, Узбекистан

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