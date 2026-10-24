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Жилой комплекс Flagman

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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7
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ID: 41142
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Мирзо-Улугбекский район
  • Адрес
    Мухаммада Юсуфа улица, 61
  • Метро
    Buyuk Ipak Yoli (~ 400 м)

О комплексе

Flagman -  Клубный дом бизнес+ класса, расположенный в самом сердце Ташкента. Партнерский проект NRG-BI и компании AL-BINA, созданный в стиле «роскошного минимализма». Уникальный подход к дизайну прослеживается в каждой детали: от использования натуральных материалов до тщательно продуманных планировок и идеального расположения объекта.

 

Район: Мирзо-Улугбекский

Количество 16 этажей 

Высота потолка 3 метра

 

УТП

 

Закрытый безопасный двор

Детская площадка

Барбекю зона

Фонтан-ручей

Детская комната

Кино -рум

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
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Жилой комплекс Flagman
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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