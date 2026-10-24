Жилой комплекс Flagman

Flagman - Клубный дом бизнес+ класса, расположенный в самом сердце Ташкента. Партнерский проект NRG-BI и компании AL-BINA, созданный в стиле «роскошного минимализма». Уникальный подход к дизайну прослеживается в каждой детали: от использования натуральных материалов до тщательно продуманных планировок и идеального расположения объекта.
Район: Мирзо-Улугбекский
Количество 16 этажей
Высота потолка 3 метра
УТП
Закрытый безопасный двор
Детская площадка
Барбекю зона
Фонтан-ручей
Детская комната
Кино -рум