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Human2Human

Узбекистан, Ташкент
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Human2Human
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
3 месяца
Языки общения
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Веб-сайт
Веб-сайт
sun.tvline.uz/uz
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О застройщике

Девелоперская компания – Human2Human. Эстетическое воспитание нового поколения визионеров.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 07:45
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:30 - 20:30
Вторник
09:30 - 20:30
Среда
09:30 - 20:30
Четверг
09:30 - 20:30
Пятница
09:30 - 20:30
Суббота
09:30 - 20:30
Воскресенье
09:30 - 20:30
Новостройки
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VIP
Жилой комплекс Sun2Human
Жилой комплекс Sun2Human
Ташкент, Узбекистан
от
15,90 млн сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 11
Мы рады поделиться с вами отличной новостью – мы начали продавать квартиры в нашем жилом комплексе Sun2Human Жилой комплекс-это пространство, где каждая цифра говорит о высоком уровне жизни. Новый жилой комплекс премиум-класса, сочетающий комфорт, стиль и удобство.  В SUN2HUMAN мы создаём идеальные условия для развития нового поколения визионеров, предоставляя креативные пространства для воплощения самых смелых идей и раскрытия творческого потенциала. Расположенный в престижном районе, наш комплекс находится в шаговой доступности от всех необходимых объектов, обеспечивая всё для комфортной жизни. Здесь всё продумано до мелочей: от уютных апартаментов до благоустроенных зеленых насаждений.
Застройщик
Human2Human
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Застройщик
Human2Human
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Русский, Oʻzbekcha
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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AZIMUT-MIG
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Новостройки 1
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Русский