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Жилая недвижимость в Ташкенте

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Мирзо-Улугбекский район
2253
Чиланзарский район
2732
Юнусабадский район
1609
Мирабадский район
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13 099 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 11/27
•••ЖК NRG U-Tower••• 2/11/27 ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС (ор-р Дружба Народов) Вид Ташкент Сity Общ…
$254 000
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OOO "TORA TOWER"
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Студия 1 комната в Ташкент, Узбекистан
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Студия 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 12/14
••ЖК «Imperial Club City»••1 ком      вид во двор      есть балкон ▪️Тип: Новостройка…
$95 000
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 3/4
•••ЧИЛАНЗАР - 1 кв-л•••  3/3/4 балкон 2х6 Дом кирпичный  квартира не торцевая  соседи кул…
$95 000
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OOO "TORA TOWER"
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BPNBPN
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
••• массив КУШБЕГИ••• 1 комнатная на 3 этаже 5-ти этажного дома балкон 2х3 общая площадь…
$56 500
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OOO "TORA TOWER"
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 9/9
Ул Афросиаб  Ориентир: Жемчуг 30 метров 3-х ком Площадь 75 м2 9 этаже 9 этажка Санузел…
$120 000
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REITATW
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Sotaman : 2-qatorda, 9 sotixda ., yaxlit g'ishtli uy (5 xona, oshxona, shiftlari 3,5 m). Bas…
$604 996
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Zamira Real Estate
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Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 864 м²
Количество этажей 2
В самом сердце легендарной махалли Ракатбоши (ориентир — Катакомба) открыта продажа дома, ко…
$1,50 млн
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Zamira Real Estate
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Квартира 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 410 м²
Этаж 8/8
Продам отличный эксклюзивный 7 комнатный пентхаус в одном из самых известных Габусов города …
$2 000
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Zamira Real Estate
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Квартира в Ташкент, Узбекистан
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Квартира
Ташкент, Узбекистан
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$801 150
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Zamira Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 91 м²
Этаж 3/4
Продам просторную 4-комнатную квартиру на идеальном 3-м этаже 4-этажного дома. Престижная ло…
$159 999
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Zamira Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Этаж 2/4
Продам просторную 4-комнатную квартиру на идеальном 2-м этаже 4-этажного дома. Престижная л…
$179 999
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Zamira Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 42/47
🏙️ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА | PIRAMIT TOWER   ✨ 42 этаж из 47 📐 63 м² 🏗️ Состояние: …
$170 000
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SquareLab innovative property solutions
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 4/4
Срочно продается 3/4/4 в Мирза Улугбекском районе на Карасу1 недалеко от Дуне Общий 78квад…
$85 000
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Guzal Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/14
ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира в ЖК «O'z Mahal» Застройщик: «Golden House» ​Район: Мирзо…
$113 000
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Eugene Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 4/12
НОВОСТРОЙКА Адрес: Алмазарский район, ЖК «НРГ Жомий Бизнес» Ориентир: Рынок «Жомий» Количе…
$129 229
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Nora Blond
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 5/9
Продаётся стильная 2-комнатная квартира с новым дизайнерским ремонтом! Локация: Юнусабадск…
$116 846
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Nora Blond
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 133 м²
Этаж 7/10
ПРОДАЁТСЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ 4-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА ЖК «LONDON» Новомосковская ул. Мирзо-Улугбекс…
$389 832
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Nora Blond
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Продажа квартиры на паркентском 1в2 43 кВ метров за подробный информацией звоните или пишите
$57 156
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Dilshod Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 42/47
Продажа квартиры в центре города Ташкент в элитном небоскрёбе 63 квадратных метра коробка за…
$169 776
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Dilshod Real Estate
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Дом 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 20 м²
Количество этажей 2
Поселок Улугбек Кибрайский район Рядом с речкой Дачный участок 20 соток На участке 3 до…
$449 406
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Dilshod Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/9
Продажа квартира 3-комнатная Янгихаётский район. ID L006 ID: L006 Продажа квартира 3-ком…
$85 000
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КупиДом
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 42/47
Квартира расположена на 42-м этаже PIRAMIT TOWER. Площадь — 63 м², из окон открывается вид …
$180 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный Коттедж в Бектемирском районе 1,7сотки,5комнат,2санузель
$140 000
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Guzal Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/6
Продажа квартира 2-комнатная Янгихаётский район. ID A0001 ID: A0001 Продажа квартира 2-к…
$79 500
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КупиДом
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Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 8/8
Продажа квартира студия пентхаус Яккасарайский район. ID L003 ID: L003 Продажа квартира пе…
$255 000
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Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 8/9
Продаётся 5-комнатная квартира в новостройке Olmazor City Просторная 5-комнатная квартира…
$180 000
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OTABEK REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 3/5
2в3/3/5 Карасу-3 54,6 м.кВ Двухкомнатная переделанная в трёх ,третий этаж Пятиэтажный дом! П…
$75 400
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Dilshod Real Estate
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Пентхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
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Пентхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 7/7
Общая информацияПо-настоящему уникальный для Ташкента формат: пентхаус на верхнем этаже с пр…
$267 000
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Dilshod Real Estate
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Квартира 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Квартира 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Эксклюзивная квартира с историей — 260 м² пространства и комфорта в Шайхантахурском районе …
$240 000
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Частный продавец
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Дом 9 комнат в Ташкент, Узбекистан
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Дом 9 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продам отличный 9 комнатный дом на 4.8 сотках. Фасад 24м * 19.5 м..Общая площадь дома состав…
$429 997
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Zamira Real Estate
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Типы недвижимости в Ташкенте

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Планируете купить или продать недвижимость в столице? На этой странице вы найдете все актуальные предложения — от новостроек до вторичного жилья. Стоимость жилья в Ташкенте может варьироваться в зависимости от района, состояния квартиры и метража. 

На сайте представлены квартиры на любой вкус и бюджет:

  • уютные студии и однокомнатные квартиры;
  • просторные 2–3-комнатные семейные апартаменты;
  • элитные квартиры в центральных районах столицы.

Цена на жилье в Ташкенте напрямую зависит от нескольких факторов:

  • Район — в центре и престижных районах, таких как Мирабад, Юнусабад и Яккасарай, цены выше;
  • Тип недвижимости — новостройки, как правило, стоят дороже, но предлагают больше комфорта;
  • Площадь и планировка — чем больше метраж и лучше продумана планировка, тем выше цена;
  • Состояние квартиры — ремонт, наличие мебели и техники также влияют на стоимость.

Также вы найдете предложения с возможностью рассрочки, ипотеки и покупки без посредников.

Часто задаваемые вопросы о жилье в Ташкенте

Где самые доступные цены на жилье в Ташкенте?

Наиболее доступные — в Бектемире, Сергелях и Алмазаре.

Какие районы самые дорогие?

Мирабад, Яккасарай и Юнусабад — здесь элитное жилье с высокими ценами.

Как узнать актуальную цену на квартиру?

На сайте указывается цена от собственника или застройщика, обновляется ежедневно.

Доступна ли ипотека?

Да, многие объекты продаются с возможностью оформления ипотеки.