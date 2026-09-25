Планируете купить или продать недвижимость в столице? На этой странице вы найдете все актуальные предложения — от новостроек до вторичного жилья. Стоимость жилья в Ташкенте может варьироваться в зависимости от района, состояния квартиры и метража.

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Цена на жилье в Ташкенте напрямую зависит от нескольких факторов:

Район — в центре и престижных районах, таких как Мирабад, Юнусабад и Яккасарай, цены выше;

Тип недвижимости — новостройки, как правило, стоят дороже, но предлагают больше комфорта;

Площадь и планировка — чем больше метраж и лучше продумана планировка, тем выше цена;

Состояние квартиры — ремонт, наличие мебели и техники также влияют на стоимость.

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