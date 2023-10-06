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3 439 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
52 м²
4/4
#760 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
855,40 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
64 м²
6/9
#751 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
769,86 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
76 м²
2/5
#752 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,01 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
68 м²
1/4
#755 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
867,62 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
87 м²
8/9
#743 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
64 м²
5/7
#726 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,96 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
65 м²
6/7
#727 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
2,69 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
70 м²
7/8
Продаётся новая квартира в новостройке ЖК Гарденс 2-7-8 70 кв. метров , с мебелью и техни…
3,30 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Ташкент, Узбекистан
2
62 м²
9/12
ЖК PARKFUD С ПАРКОВКОЙ Комнат: 2 Этаж: 9, блок В Этажность: 12 ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 62кв.м.+17.…
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
72 м²
3/10
Продаётся Квартира в Новостройке ЖК Казахстан #Город - Ташкент #Район - Юнусабад #Ориентир -…
2,32 млрд сум
Рекомендовать
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
8
200 м²
1
Продается участок 10соток,в Мирабадском районе ул. Мироншох у речки. Территория поделена на …
5,13 млрд сум
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Ташкент, Узбекистан
3
100 м²
1
Продаётся Дом 2,6 соток Город - Ташкент Район - Миробад Ориентир - Школа 83 , Тип Строени…
1,34 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
2
57 м²
7/10
Продается новая квартира , квартира Дархан авеню студийного типа , 2-7-10 57 кв. метров с …
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
1/5
#735 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
89 м²
1/9
#734 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,87 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
80 м²
1/9
#732 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
2,81 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
72 м²
5/5
#731 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,21 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
66 м²
2/9
#730 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный …
1,05 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
52 м²
4/4
#729 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
1,14 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
32 м²
4/4
#756 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
497,35 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
32 м²
1/5
#754 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
439,92 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
32 м²
4/4
#742 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
525,46 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
37 м²
3/5
#741 Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого. Выгодный…
466,80 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
1
47 м²
3/8
"TASHKENT CITY" 2/3/8 ЖК: Gardens Residence Общая площадь 47м2 Состояние: Евро…
1,71 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
1
86 м²
6/7
ПРОДАЕТСЯ 3/6/7 НОВОСТРОЙКА ЖК Boulevard Tashkent City (Шайхантахурский район) …
3,48 млрд сум
Рекомендовать
1
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
4
2
117 м²
3/7
ПРОДАЕТСЯ 4/3/7 НОВОСТРОЙКА ЖК Boulevard Tashkent City (Шайхантахурский район) …
6,72 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
2
104 м²
4/8
Шайхантахурский район Tashkent city Новостройка ЖК Boulevard Комнат-2 Эт…
4,03 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
1
73 м²
6/8
Шайхантахурский район Tashkent city Новостройка ЖК Boulevard Комнат-2 Эт…
2,93 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
2
2
72 м²
6/7
Шайхантахурский район Tashkent city Новостройка ЖК Boulevard Комнат-2 Эт…
2,69 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
3
1
91 м²
4/8
НОВОСТРОЙКА 3/4/8 ЖК Gardens Residence Tashkent City (Шайхантахурский район) …
4,28 млрд сум
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