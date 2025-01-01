  1. Realting.uz
  2. Агентства
  3. Buxoro Uylari

Buxoro Uylari

Узбекистан,
;
Оставить заявку
Позвонить
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
Русский
Мы в соцсетях
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 17:26
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Узбекистане
Алишер Худаев
Алишер Худаев
Агентства рядом
Muzaffar Atajanov Estate
Ташкент
Жилая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 1 Краткосрочная аренда 1
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Rustam Real Estate
Узбекистан,
Жилая недвижимость 5
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
My Home Real Estate Agency
Ташкент
Жилая недвижимость 5 Коммерческая недвижимость 1
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
VIP-позиция
New House Elite
ул Бободжонова 26 оф 41
Жилая недвижимость 3 Земельные участки 2
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
PRO Silver
Alliance Estate
Узбекистан,
Год основания компании 2019
Новостройки 25 Жилая недвижимость 4153 Коммерческая недвижимость 177 Долгосрочная аренда 773 Земельные участки 113
Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент. Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное врем…
Оставить заявку
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский