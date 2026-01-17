SV Real Estate

Об агентстве

Здравствуйте! Я частный риэлтор с 3 летним стажем работы. квалифицированный специалист - RIELTORNING MALAKA SERTIFIKATI-2339 - son ( Amal qilish muddati: 05.12.2024 yildan 05.12.2029 yilgacha

).Доверяйте покупку или продажу вашей недвижимости профессионалам в этой области и ЭКОНОМЬТЕ свое время! Будьте в курсе актуальных цен и объектов, мой канал в телеграмме- https://t.me/Proestate23 .

Могу подобрать несколько вариантов объектов на покупку под ваш запрос (локация, этаж, состояние, бюджет). Вести сделку от начала и до конца ,а также юридически грамотно оформить документацию- главная задача риэлтора!!! Буду рада сотрудничеству!