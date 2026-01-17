  1. Realting.uz
SV Real Estate

Узбекистан, Ташкент
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2023
На платформе
1 год 1 месяц
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
www.facebook.com/profile.php
Время работы
Об агентстве

Здравствуйте! Я частный риэлтор с 3 летним стажем работы. квалифицированный специалист - RIELTORNING MALAKA SERTIFIKATI-2339 - son ( Amal qilish muddati: 05.12.2024 yildan 05.12.2029 yilgacha
).Доверяйте покупку или продажу вашей недвижимости профессионалам в этой области и ЭКОНОМЬТЕ свое время!  Будьте в курсе актуальных цен и объектов, мой  канал в телеграмме- https://t.me/Proestate23 .
Могу подобрать несколько вариантов объектов на покупку под ваш запрос (локация, этаж, состояние, бюджет). Вести сделку от начала и до конца ,а также юридически грамотно оформить документацию-  главная задача риэлтора!!! Буду рада сотрудничеству!

 

Услуги
  • Это твой мир, живи в нем.
  • Дом будущего.  Сегодня!
  • Дом там, где сердце.
  • Поможем продать и купить недвижимость!
  • Недвижимость — ваша, забота — наша!!Будь уверен в завтрашнем дне!Эксперты на местном рынке!
Квартиры
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 3/10
3/3/10 Махтумкули ул, новостройка ЖК Poytaht , 73 кв, двусторонняя, ремонт, мебель, техника,…
$118,000
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/10
Район - Яккасарайский Квартал - 10 Ориентир -  кушбеги Комнат - 3 Этаж - 5 Этажность …
$155,000
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2/4
Продаётся 3 комнатная квартира Яшнабадский район, Лисунова 1А, Авиасозлар 2, ориентир 151…
$66,000
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/9
2/5/9 Махтумкули ул. Новостройка ЖК Poytaxt Residence с кадастром 45 кв., евроремонт, мебель…
$95,000
Дома
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается дом 5 соток Мирабадский район. 100000 за 1 сот. Пригоден к проживанию.квадратный у…
$100,000
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается дом.Байсун улица.рядом Рисовый базар,мечеть Ислам Ота. 200 м2 ,10 комнат,5 санузло…
$350,000
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается дом 3,26 сот. 5 комнат.двор с зеленой зоной,заезд для машины. Ориентир мечет…
$135,000
Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Площадь участка 9.2 соток. Здания примерно 600 квм. 2 зала. Огромная кухня. 3 спальных комн…
$1,80 млн
Коммерческая недвижимость
Коммерческое помещение 59 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 59 м²
Ташкент
Площадь 59 м²
Количество этажей 1
#П0251 #Продажа Район - Мирабад Адрес -  Туркменское посольство Этаж - 1 Площадь :  5…
$155,000
Коммерческое помещение 206 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 206 м²
Ташкент
Площадь 206 м²
Количество этажей 1
#П0258 #Продажа Район - Яккасарай Адрес -  ЖК Celebrity Residence, ул. Абдулла Каххар …
$650,000
Коммерческое помещение 94 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 94 м²
Ташкент
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
#П0259 #Продажа Район - Юнусабад Адрес -  Ц4, Плов Сити 1 - линия Этаж - 1 Площадь :…
$250,000
Коммерческое помещение 350 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 350 м²
Ташкент
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
#Продажа здания коммерческого назначения на Циалковской #Район -мирзо-улугбекский # 🏢-комн…
$250,000
Долгосрочная аренда
Коммерческое помещение 320 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 320 м²
Ташкент
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Всего есть след площади 200 160 226 320. Цена за 1м2 -120000 сум с НДС. есть 3 фазы…
$120,000
в месяц
Офис 155 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 155 м²
Ташкент
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Офис в аренду 156 м2 . удобное расположение.цена 1600. Комиссия агенства 50%первый месяц …
$1,600
в месяц
Коммерческое помещение 92 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 92 м²
Ташкент
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
#П0226 #Аренда Район - Чиланзар Адрес - Райхон кафе Комнаты - 4 Этаж - 1 Площадь : 9…
$1,400
в месяц
Коммерческое помещение 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 500 м²
Ташкент
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
АВТОСАЛОН В АРЕНДУ  Яшнабадский район, первая линия.,есть парковка. Ул. М. Ашрафи ОБЩ…
$10
в месяц
Наши агенты в Узбекистане
Вера Ничка
Вера Ничка
621 объект
Назад Оставить заявку Показать контакты