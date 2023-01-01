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Solaris Residential

Ташкент, Узбекистан
от
438,90 млн сум
;
3
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Описание Описание
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О комплексе

Solaris - новое помещение, имеющий развитая инфраструктура построен в панорамном виде. Адрес - Яккасарайкий район, массив Кушбеги, улица Шота Руставели. Для вашей полной безопасности назначен видеонаблюдение и Face ID, который производен на основе высоких технологий. Для вашего максимального комфорта в этом месте запрещено автомобильное движение. Этот принцип обеспечивает полную безопасность детей и взрослых. Вокруг жилого комплекса есть подземный паркинг, детские и спортивные площадки и место отдыха. Самое главное, возле Solaris eсть река. Лучшее место для семейных прогулок, катания на велосипедах и пеших прогулок в Solaris.

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Количество этажей
Количество этажей
9
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Цена квартиры, UZS
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 41.0 – 79.0
Цена за м², UZS 13,40 млн – 18,70 млн
Цена квартиры, UZS 717,50 млн – 1,38 млрд
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 118.0
Цена за м², UZS 18,70 млн
Цена квартиры, UZS 2,07 млрд
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Детский сад 700 м
Школа 500 м
Остановка транспорта 200 м
Магазин 100 м
Аэропорт 5 000 м
Метро 4 000 м

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Solaris Residential
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от
438,90 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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