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ЖК «Яккасарай»

Ташкент, Узбекистан
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О комплексе

“Яккасарай” - это жилой комплекс комфорт - класса, который радует покупателей качеством и доступной ценой. Если вы хотите купить уютную квартиру в центре города, проект Renaissance Company подойдет вам во всех отношениях. Общая площадь комплекса составляет 2 000 м². 10 - этажное здание монолитного типа возведено по стандартам сейсмостойкости. Здание построено в классическом стиле, а для внешнего фасада использованы краски, дающие ощущение спокойствия.

Инфраструктура ЖК “Яккасарай”
Поскольку комплекс расположен в районе Яккасарай, он открывает множество возможностей для домовладельцев. Ваши дети могут получить образование в лучших школах центра, купить одежду в магазине всемирно известных брендов или вы можете отпраздновать незабываемые семейные события в вашем любимом ресторане. Кроме того, метро, торговый центр Next, мечеть и поликлиника находятся всего в нескольких минутах езды от дома.

Вам не нужно далеко ходить, чтобы развлечь своих детей, в самом комплексе организована красочная игровая площадка. На подземных и наземных парковках всегда найдется место для вашего автомобиля.

Квартиры ЖК “Яккасарай”
На ваш выбор есть однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Их высота - 3,1 метра. Площадь квартир составляет от 49 м² до 106 м². Современный дом оборудован бесшумными лифтами и прочными входными дверями, а квартиры безопасны благодаря встроенным камерам наблюдения.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
RAYONA 2018
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Застройщик
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Застройщик
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Застройщик
MyHouse
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Русский