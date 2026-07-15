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Жилой комплекс Яккасарай Новостройка ЖКСаламатина Мансарда - Ор-р мечеть Яккасарай - 1/11/11 31м2

Ташкент, Узбекистан
от
$47,000
;
5
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ID: 38211
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яккасарайский район
  • Адрес
    Кичик Бешагач 1-й переулок

О комплексе

#Яккасарай
#Новостройка
#ЖКСаламатина
#Мансарда
- Ор-р мечеть Яккасарай
- 1/11/11 31м2
- Монолит
- Балкон - нет торец
- Сан Узел - совмещенный
- Ремонт - евро
- Мебель и техника - есть
- Цена: 47 000

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

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НДС
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Жилой комплекс Яккасарай Новостройка ЖКСаламатина Мансарда - Ор-р мечеть Яккасарай - 1/11/11 31м2
Ташкент, Узбекистан
от
$47,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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