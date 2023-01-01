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STRONG HOUSES

Toshkent shahri, Chilonzor tumani 6-mavze, 37-uy, 1-xona
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STRONG HOUSES
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Тип компании
Застройщик
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Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: STRONG HOUSES
«S-Tower» — жилой комплекс от застройщика Strong Houses расположен в Сергелийском районе столицы. Он состоит из 12-этажных зданий с лаконичным стилем фасада, а также большого двора, озелененного деревьями, кустарниками и газонами. Тщательно продуманная инфраструктура направлена на создание самых комфортных условий жизни. Игровые и спортивные площадки из качественных материалов гарантируют безопасность ваших детей. Для резидентов и их гостей предоставляется наземная парковка. Расположение Жилой комплекс построен в шаговой доступности от 1-станции наземного метро, чтобы его жильцы могли быстро добираться до любой части города. Также удобная транспортная развязка и развитая социальная инфраструктура - его большие преимущества. ТРЦ Vega-center, Golden life, аквапарк Atlantis, Media Park, а также другие торговые и развлекательные заведения находятся всего в нескольких минутах езды на транспорте. Цены на квартиры в жилом комплексе Здесь доступны двухкомнатные и трехкомнатные квартиры площадью от 48 до 72 квадратных метров. Они сдаются с черновой отделкой, так что дизайн интерьера своего жилья вы сможете создать по своему усмотрению. Дома возведены из газоблока, строительного материала, который обеспечивает высокую теплоизоляционность и огнестойкость. Высота потолков в них достигают трех метров. Цены на квартиры начинаются с 302 миллионов сум, есть возможность оформить рассрочку, а также получить значительные скидки. Строительные работы планируют завершить к 2024 году. 
Наши агенты в Узбекистане
Махмуджон Азизов
Махмуджон Азизов
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.