Mavera Town — современный жилой комплекс премиум-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает высокий уровень комфорта, продуманную инфраструктуру и гармоничное сочетание городской жизни с уютом домашнего пространства. Проект предлагает жильё с современными планировками и качественными решениями, ориентированное на комфорт и статус проживания.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на качество и эстетику. Три корпуса высотой 16 этажей строятся по технологии сборно-монолитного строительства, а высота потолков в квартирах достигает 3,1 метра, создавая ощущение простора и света.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: Бизнес

Тип строительства: сборно-монолитный

Этажность: 16 этажей

Планировки: 2-, 3- и 4-комнатные квартиры

Черновая отделка — возможность оформить интерьер по своему вкусу

Общая площадь комплекса: примерно 4 500 м²

Проект сочетает продуманные планировочные решения и рациональное использование жилого пространства для комфортной жизни.

🏢 Комфорт и удобство

В комплексе предусмотрены современные элементы благоустройства и инфраструктуры:

просторные подъезды и общие зоны

светлые холлы и лифты

продуманные общественные пространства для отдыха

клубные террасы и прогулочные зоны вокруг комплекса

Такая организация пространства создаёт комфортную среду как для семей, так и для активной городской жизни.

🌿 Благоустройство территории

Концепция двора ориентирована на спокойствие и уют:

благоустроенные зоны для прогулок и отдыха

детские площадки

зелёные насаждения

внутренние пространства для общения и активного отдыха

подземный паркинг с удобным доступом

безопасная и комфортная среда для жителей всех возрастов

🚗 Дополнительные удобства

Для повседневного удобства жильцов предусмотрены:

подземный и/или наземный паркинг

современные инженерные коммуникации

видеонаблюдение и система контроля доступа

удобные транспортные связи с городом

📍 Локация

Жилой комплекс Mavera Town расположен в Яккасарайском районе Ташкента по адресу Абдуллы Каххара 7-й проезд, в престижной части столицы.

Это один из центральных районов Ташкента с развитой инфраструктурой — рядом находятся школы, магазины, супермаркеты, рестораны и удобные транспортные связи, что делает повседневную жизнь максимально удобной.