Mavera Town — современный жилой комплекс премиум-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает высокий уровень комфорта, продуманную инфраструктуру и гармоничное сочетание городской жизни с уютом домашнего пространства. Проект предлагает жильё с современными планировками и качественными решениями, ориентированное на комфорт и статус проживания.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на качество и эстетику. Три корпуса высотой 16 этажей строятся по технологии сборно-монолитного строительства, а высота потолков в квартирах достигает 3,1 метра, создавая ощущение простора и света.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: Бизнес
Тип строительства: сборно-монолитный
Этажность: 16 этажей
Планировки: 2-, 3- и 4-комнатные квартиры
Черновая отделка — возможность оформить интерьер по своему вкусу
Общая площадь комплекса: примерно 4 500 м²
Проект сочетает продуманные планировочные решения и рациональное использование жилого пространства для комфортной жизни.
🏢 Комфорт и удобство
В комплексе предусмотрены современные элементы благоустройства и инфраструктуры:
просторные подъезды и общие зоны
светлые холлы и лифты
продуманные общественные пространства для отдыха
клубные террасы и прогулочные зоны вокруг комплекса
Такая организация пространства создаёт комфортную среду как для семей, так и для активной городской жизни.
🌿 Благоустройство территории
Концепция двора ориентирована на спокойствие и уют:
благоустроенные зоны для прогулок и отдыха
детские площадки
зелёные насаждения
внутренние пространства для общения и активного отдыха
подземный паркинг с удобным доступом
безопасная и комфортная среда для жителей всех возрастов
🚗 Дополнительные удобства
Для повседневного удобства жильцов предусмотрены:
подземный и/или наземный паркинг
современные инженерные коммуникации
видеонаблюдение и система контроля доступа
удобные транспортные связи с городом
📍 Локация
Жилой комплекс Mavera Town расположен в Яккасарайском районе Ташкента по адресу Абдуллы Каххара 7-й проезд, в престижной части столицы.
Это один из центральных районов Ташкента с развитой инфраструктурой — рядом находятся школы, магазины, супермаркеты, рестораны и удобные транспортные связи, что делает повседневную жизнь максимально удобной.