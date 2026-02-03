  1. Realting.uz
Жилой комплекс "Mavera Town"

Ташкент, Узбекистан
от
$85,961
от
$1,813/м²
;
15
ID: 33957
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яккасарайский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Mavera Town — современный жилой комплекс премиум-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто выбирает высокий уровень комфорта, продуманную инфраструктуру и гармоничное сочетание городской жизни с уютом домашнего пространства. Проект предлагает жильё с современными планировками и качественными решениями, ориентированное на комфорт и статус проживания.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на качество и эстетику. Три корпуса высотой 16 этажей строятся по технологии сборно-монолитного строительства, а высота потолков в квартирах достигает 3,1 метра, создавая ощущение простора и света.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: Бизнес

  • Тип строительства: сборно-монолитный

  • Этажность: 16 этажей

  • Планировки: 2-, 3- и 4-комнатные квартиры

  • Черновая отделка — возможность оформить интерьер по своему вкусу

  • Общая площадь комплекса: примерно 4 500 м²

Проект сочетает продуманные планировочные решения и рациональное использование жилого пространства для комфортной жизни.

🏢 Комфорт и удобство

В комплексе предусмотрены современные элементы благоустройства и инфраструктуры:

  • просторные подъезды и общие зоны

  • светлые холлы и лифты

  • продуманные общественные пространства для отдыха

  • клубные террасы и прогулочные зоны вокруг комплекса

Такая организация пространства создаёт комфортную среду как для семей, так и для активной городской жизни.

🌿 Благоустройство территории

Концепция двора ориентирована на спокойствие и уют:

  • благоустроенные зоны для прогулок и отдыха

  • детские площадки

  • зелёные насаждения

  • внутренние пространства для общения и активного отдыха

  • подземный паркинг с удобным доступом

  • безопасная и комфортная среда для жителей всех возрастов

🚗 Дополнительные удобства

Для повседневного удобства жильцов предусмотрены:

  • подземный и/или наземный паркинг

  • современные инженерные коммуникации

  • видеонаблюдение и система контроля доступа

  • удобные транспортные связи с городом

📍 Локация

Жилой комплекс Mavera Town расположен в Яккасарайском районе Ташкента по адресу Абдуллы Каххара 7-й проезд, в престижной части столицы.

Это один из центральных районов Ташкента с развитой инфраструктурой — рядом находятся школы, магазины, супермаркеты, рестораны и удобные транспортные связи, что делает повседневную жизнь максимально удобной.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

