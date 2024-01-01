ЖК Бобур Резиденс

Уникальный жилой комплекс 16 этажей в Яккасарайском районе. На площади 40000 м². Площадь озеленения: 15 000 м². Количество квартир: Более 1 000 шт. Количество подземных парковок: 700 шт. Площадь квартир составляет от 41 м2 до 244 м2 — идеальные варианты для маленьких и больших семей. Объект обеспечен всеми необходимыми условиями для семейного проживания. От зеленых и тихих террас для отдыха наших дорогих родителей до оборудованных детских площадок, удобных автостоянок для автовладельцев, садом и клумбами, которые наполняют пространство свежим воздухом. Все что нужно для достойного проживания каждой семьи!
Виды оплат:
ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА:
Этажность: 16 этажей.
Высота потолков: 3 метра.
Срок сдачи: 2 квартал 2024 года.
Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках.
Технология строительства: Колонна ригель + газоблок.
Инфраструктура: Современная детская площадка,
Зелёная зона, Видеонаблюдение,
Круглосуточная охрана,
Лифт и терраса
Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках.