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ЖК Бобур Резиденс

Ташкент, Узбекистан
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11
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О комплексе

Уникальный жилой комплекс 16 этажей в Яккасарайском районе. На площади  40000 м². Площадь озеленения: 15 000 м². Количество квартир: Более 1 000 шт. Количество подземных парковок: 700 шт. Площадь квартир составляет от 41 м2 до 244 м2 — идеальные варианты для маленьких и больших семей. Объект обеспечен всеми необходимыми условиями для семейного проживания. От зеленых и тихих террас для отдыха наших дорогих родителей до оборудованных детских площадок, удобных автостоянок для автовладельцев, садом и клумбами, которые наполняют пространство свежим воздухом. Все что нужно для достойного проживания каждой семьи!

Виды оплат:

  1. Вариант оплаты №1: 100% оплата, скидка 20% (Оплата производится в течении 3х банковских дней с момента заключения договора).
  2. Вариант оплаты №2: Рассрочка 50/50 со скидкой 5% предоставляется на 24-месяца.
  3. Вариант оплаты №3: Рассрочка на 12-месяцев. Данный тариф предоставляет комбинированную скидку на первоначальный взнос. Т.е сумму певроначального взноса (50%) получаем от стоимости "Варианта оплаты №1". Оставшиеся 50% по системе стандартной рассрочки.
  4. Вариант оплаты №4: Рассрочка без первоначального взноса. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (24 мес.).
  5. Вариант оплаты №5: Рассрочка без первоначального взноса но со скидкой 5%. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (12 мес.).   
  6. Вариант оплаты №6: Рассрочка (на 24 мес.) c возможностью привлечения ипотечного кредита.

ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА:
Этажность: 16 этажей.
Высота потолков: 3 метра.
Срок сдачи: 2 квартал 2024 года.
Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках.

Технология строительства: Колонна ригель + газоблок.

Инфраструктура: Современная детская площадка,
Зелёная зона, Видеонаблюдение,
Круглосуточная охрана,
Лифт и терраса
Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК Бобур Резиденс
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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