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O'zbegim Development

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani SH.RUSTAVELI KO`CHASI, 25-UY
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O'zbegim Development
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Жилой комплекс ЖК "Shoshkent"
Жилой комплекс ЖК "Shoshkent"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: O'zbegim Development
Новый жилой комплекс "Shoshkent" предлагает современные квартиры для тех, кто хочет жить в центре города. Общая площадь комплекса составляет 20 000 м². Для экстерьера 14 - этажных домов использовались белые тона и толстые колонны. 4 сейсмостойких дома имеют монолитный тип. В целях обеспечения безопасности жителей на территории установлены современные камеры наблюдения. Охранник контролирует двор, чтобы посторонние не могли проникнуть в комплекс. На верхнем этаже домов есть элегантная терраса, поэтому вам не придется ехать куда - нибудь еще для семейного отдыха. Инфраструктура ЖК "Shoshkent" Для строительства комплекса был выбран район Яккасарай, который предоставляет жителям огромные удобства. В нескольких минутах ходьбы от дома находится метро Новза. Кроме того, в непосредственной близости находятся школа, детский сад, салон красоты и медицинский центр. Наличие детской площадки во дворе очень радует родителей. Дома окружены декоративными деревьями. Очень важно, чтобы в комплексе была парковка для для транспортов. Подземные и надземные парковки организованы так, чтобы ваш автомобиль был чистым и безопасным. Квартиры ЖК "Shoshkent" Есть выбор двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, чтобы вы могли выбрать подходящую площадь для своей семьи. Их площадь составляет от 54 м² до 113 м². Все квартиры в виде черновой отделки, чтобы покупатели могли отремонтировать свою новую квартиру по собственному дизайну.
Жилой комплекс ЖК Chaqar
Жилой комплекс ЖК Chaqar
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: O'zbegim Development
Жилой комплекс "Chaqar" обеспечит вам современные удобства на протяжении всей вашей жизни. Общая площадь проекта составляет 75 000 м². В комплексе бизнес - класса можно увидеть 4 шестнадцатиэтажных дома в классическом стиле и со вкусом обставленный двор. Помимо многоэтажных домов, в комплексе есть и бизнес - центр. В домах установлены прочные лифты грузоподъемностью до 1 000 кг. Открытые террасы, расположенные на верхних этажах домов, понравятся каждому. В зонах отдыха, организованных на свежем воздухе, ваши семейные мероприятия или летние каникулы будут веселыми. Инфраструктура ЖК “Chaqar” Комплекс расположен в Яккасарайском районе в нескольких минутах ходьбы от метро Халклар Дустлиги. В шаговой доступности находится торговый центр Samarkand Darvoza, ресторан, рынок, школа, детский сад, супермаркет Korzinka и поликлиника. Детский сад, организованный во дворе, является отличным удобством для молодых семей. Подземные и надземные парковки построены так, чтобы автомобили жителей и их гостей могли без проблем разместились. На красочной игровой площадке ваши дети будут полны счастья и радости. Растения и деревья, посаженные во дворе, создают приятное настроение для жителей. Квартиры ЖК “Chaqar” Планируемое количество квартир в комплексе составляет 384. Однокомнатные, двухкомнатные и четырехкомнатные квартиры имеют готовый ремонт. Квартиры с высотой потолка 2,8 м имеют площадь от 42 м² до 97 м².
Жилой комплекс ЖК “O'zbegim”
Жилой комплекс ЖК “O'zbegim”
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: O'zbegim Development
Жилой комплекс “O'zbegim” обладает прекрасным сочетанием национальности и современности. Общая площадь комплекса составляет 12 000 м². 7 многоэтажных зданий полностью построены на основе национальной архитектуры и дизайна Узбекистана. При входе в комплекс вас встречает великолепный исторический вид. Стены домов построены из кирпича и обладают сейсмостойкостью.  Красивый фонтан и зеленые зоны во дворе дадут вам спокойствие, когда вы вернетесь домой. Инфраструктура ЖК “O'zbegim” Комплекс расположен в Яккасарайском районе, который считается одним из самых известных районов нашей столицы. Новым владельцам квартир удобно, что вокруг комплекса есть все необходимые объекты. Метро, школа, торговый центр, ресторан, банк, аптека и поликлиника также находятся в нескольких минутах ходьбы от дома. Сидеть во дворе комплекса, разговаривая с близкими или соседями на свежем воздухе, доставит вам удовольствие. Игровая площадка с безопасным покрытием порадует всех детей, проживающих в комплексе. Подземная парковка организована так, чтобы не мешать пешеходным дорожкам и не создавать беспорядка во дворе. Вы можете регулярно заниматься спортом на спортивной площадке, чтобы вести здоровый образ жизни. Квартиры ЖК “O'zbegim” Квартиры в комплексе имеют широкий выбор. Для покупателей предусмотрены 1, 2, 3 и 4 - комнатные квартиры с высотой потолка 3.4 метра. Их площадь составляет от 51 м² до 140 м². 
Наши агенты в Узбекистане
Содиков АлиАкбар
Содиков АлиАкбар
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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