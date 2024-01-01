Новый жилой комплекс "Shoshkent" предлагает современные квартиры для тех, кто хочет жить в центре города. Общая площадь комплекса составляет 20 000 м². Для экстерьера 14 - этажных домов использовались белые тона и толстые колонны. 4 сейсмостойких дома имеют монолитный тип. В целях обеспечения безопасности жителей на территории установлены современные камеры наблюдения. Охранник контролирует двор, чтобы посторонние не могли проникнуть в комплекс. На верхнем этаже домов есть элегантная терраса, поэтому вам не придется ехать куда - нибудь еще для семейного отдыха.
Инфраструктура ЖК "Shoshkent"
Для строительства комплекса был выбран район Яккасарай, который предоставляет жителям огромные удобства. В нескольких минутах ходьбы от дома находится метро Новза. Кроме того, в непосредственной близости находятся школа, детский сад, салон красоты и медицинский центр.
Наличие детской площадки во дворе очень радует родителей. Дома окружены декоративными деревьями. Очень важно, чтобы в комплексе была парковка для для транспортов. Подземные и надземные парковки организованы так, чтобы ваш автомобиль был чистым и безопасным.
Квартиры ЖК "Shoshkent"
Есть выбор двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, чтобы вы могли выбрать подходящую площадь для своей семьи. Их площадь составляет от 54 м² до 113 м². Все квартиры в виде черновой отделки, чтобы покупатели могли отремонтировать свою новую квартиру по собственному дизайну.
Жилой комплекс "Chaqar" обеспечит вам современные удобства на протяжении всей вашей жизни. Общая площадь проекта составляет 75 000 м². В комплексе бизнес - класса можно увидеть 4 шестнадцатиэтажных дома в классическом стиле и со вкусом обставленный двор. Помимо многоэтажных домов, в комплексе есть и бизнес - центр. В домах установлены прочные лифты грузоподъемностью до 1 000 кг. Открытые террасы, расположенные на верхних этажах домов, понравятся каждому. В зонах отдыха, организованных на свежем воздухе, ваши семейные мероприятия или летние каникулы будут веселыми.
Инфраструктура ЖК “Chaqar”
Комплекс расположен в Яккасарайском районе в нескольких минутах ходьбы от метро Халклар Дустлиги. В шаговой доступности находится торговый центр Samarkand Darvoza, ресторан, рынок, школа, детский сад, супермаркет Korzinka и поликлиника.
Детский сад, организованный во дворе, является отличным удобством для молодых семей. Подземные и надземные парковки построены так, чтобы автомобили жителей и их гостей могли без проблем разместились. На красочной игровой площадке ваши дети будут полны счастья и радости. Растения и деревья, посаженные во дворе, создают приятное настроение для жителей.
Квартиры ЖК “Chaqar”
Планируемое количество квартир в комплексе составляет 384. Однокомнатные, двухкомнатные и четырехкомнатные квартиры имеют готовый ремонт. Квартиры с высотой потолка 2,8 м имеют площадь от 42 м² до 97 м².
Жилой комплекс “O'zbegim” обладает прекрасным сочетанием национальности и современности. Общая площадь комплекса составляет 12 000 м². 7 многоэтажных зданий полностью построены на основе национальной архитектуры и дизайна Узбекистана. При входе в комплекс вас встречает великолепный исторический вид. Стены домов построены из кирпича и обладают сейсмостойкостью. Красивый фонтан и зеленые зоны во дворе дадут вам спокойствие, когда вы вернетесь домой.
Инфраструктура ЖК “O'zbegim”
Комплекс расположен в Яккасарайском районе, который считается одним из самых известных районов нашей столицы. Новым владельцам квартир удобно, что вокруг комплекса есть все необходимые объекты. Метро, школа, торговый центр, ресторан, банк, аптека и поликлиника также находятся в нескольких минутах ходьбы от дома.
Сидеть во дворе комплекса, разговаривая с близкими или соседями на свежем воздухе, доставит вам удовольствие. Игровая площадка с безопасным покрытием порадует всех детей, проживающих в комплексе. Подземная парковка организована так, чтобы не мешать пешеходным дорожкам и не создавать беспорядка во дворе. Вы можете регулярно заниматься спортом на спортивной площадке, чтобы вести здоровый образ жизни.
Квартиры ЖК “O'zbegim”
Квартиры в комплексе имеют широкий выбор. Для покупателей предусмотрены 1, 2, 3 и 4 - комнатные квартиры с высотой потолка 3.4 метра. Их площадь составляет от 51 м² до 140 м².
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.