Жилой комплекс Жк " Afsona "

Хан назвал легенду о легенде дворца, что этот жилой комплекс был построен на улице Чолпон в районе Яшнабад. 16-этажный комплекс также имеет 2-этажный подземный автобур. Здания связаны с монолитным типом и принадлежат идеальному классу. Существует система видеонаблюдения, современные подъемники, детская игровая площадка, зеленая зона и пешеходные дорожки

Инфраструктура Рядом с школой, 35-282, в супермаркете Корзинка, Национальном банке городской банк, Национальный банк и Кухи, стоматолога, стоматолога, стоматологии и стоматологии, а также стоматолога и стоматолога и стоматолога, а также стомата, а также стомата, а также стомата, а также стомата и стомата и стомата, а также стомата и стомата, а также стомата и стомата Энтал и стоматологический и стоматологический и стоматологический и зубной, а также зубной а и зубной а, зубной а, а также зубной а и зубной атмосферной и стоматологический а также стоматологический и стоматологический и стоматология Национального банка № 55-282 вблизи комплекса.

Квартиры Существуют квартиры

1-2-3 и 4 комнаты, имеют разные запланированные проекты. Потолок высотой 2,9 метра. Количество квартир - 1216. Дессли - балкон во всех домохозяйствах. Квартиры будут поручены владельцам черных пряжек