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Жилой комплекс Жк " Afsona "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
;
10
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Описание Описание
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ID: 25374
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Чиланзарский район
  • Метро
    Kosmonavtlar (~ 600 м)
  • Метро
    Ming Orik (~ 700 м)
  • Метро
    Oybek (~ 600 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

Элементы интерьера

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Хан назвал легенду о легенде дворца, что этот жилой комплекс был построен на улице Чолпон в районе Яшнабад. 16-этажный комплекс также имеет 2-этажный подземный автобур. Здания связаны с монолитным типом и принадлежат идеальному классу. Существует система видеонаблюдения, современные подъемники, детская игровая площадка, зеленая зона и пешеходные дорожки

Инфраструктура Рядом с школой, 35-282, в супермаркете Корзинка, Национальном банке городской банк, Национальный банк и Кухи, стоматолога, стоматолога, стоматологии и стоматологии, а также стоматолога и стоматолога и стоматолога, а также стомата, а также стомата, а также стомата, а также стомата и стомата и стомата, а также стомата и стомата, а также стомата и стомата Энтал и стоматологический и стоматологический и стоматологический и зубной, а также зубной а и зубной а, зубной а, а также зубной а и зубной атмосферной и стоматологический а также стоматологический и стоматологический и стоматология Национального банка № 55-282 вблизи комплекса.

Квартиры Существуют квартиры

1-2-3 и 4 комнаты, имеют разные запланированные проекты. Потолок высотой 2,9 метра. Количество квартир - 1216. Дессли - балкон во всех домохозяйствах. Квартиры будут поручены владельцам черных пряжек

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс Жк " Afsona "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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