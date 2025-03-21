Жилой комплекс "Yakkasaroy"

Новостройка Ташкента – Yakkasaroy

Описание:

Небольшая, уютная новостройка комфорт-класса, состоящая из одного 10-этажного корпуса. Квартиры с чистовой отделкой, что позволяет сразу заселиться после покупки.

Комплекс расположен в престижном Яккасарайском районе Ташкента. Благодаря удалённости от центральных дорог в квартирах будет тихо и комфортно.

Инфраструктура:

ЖК подходит для тех, кто ценит спокойствие, но не хочет отказываться от удобного расположения в центре города.

В пешей доступности:

✅ Магазины, кафе, школы, аптеки

✅ Аэропорт, Мирободский рынок, Ташкентский Государственный Университет

✅ TRQ Next и другие объекты

На территории комплекса:

🔹 Закрытая охраняемая территория (2000 м²)

🔹 Подземная и наземная парковка

🔹 Современная система безопасности

🔹 Детские площадки и зоны отдыха

Цены на квартиры в ЖК Yakkasaroy

Доступны квартиры с рассрочкой на 24 месяца:

🏠 2-комнатные: 49–68 м²

🏠 3-комнатные: 72–106 м²

📞 Для уточнения деталей свяжитесь с застройщиком.