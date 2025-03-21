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Жилой комплекс "Yakkasaroy"

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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4
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ID: 25444
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Чиланзарский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Новостройка Ташкента – Yakkasaroy

Описание:
Небольшая, уютная новостройка комфорт-класса, состоящая из одного 10-этажного корпуса. Квартиры с чистовой отделкой, что позволяет сразу заселиться после покупки.

Комплекс расположен в престижном Яккасарайском районе Ташкента. Благодаря удалённости от центральных дорог в квартирах будет тихо и комфортно.

Инфраструктура:

ЖК подходит для тех, кто ценит спокойствие, но не хочет отказываться от удобного расположения в центре города.
В пешей доступности:
✅ Магазины, кафе, школы, аптеки
✅ Аэропорт, Мирободский рынок, Ташкентский Государственный Университет
✅ TRQ Next и другие объекты

На территории комплекса:
🔹 Закрытая охраняемая территория (2000 м²)
🔹 Подземная и наземная парковка
🔹 Современная система безопасности
🔹 Детские площадки и зоны отдыха

Цены на квартиры в ЖК Yakkasaroy

Доступны квартиры с рассрочкой на 24 месяца:
🏠 2-комнатные: 49–68 м²
🏠 3-комнатные: 72–106 м²

📞 Для уточнения деталей свяжитесь с застройщиком.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс "Yakkasaroy"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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