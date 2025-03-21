Жилой комплекс "Yakkasaroy"

Новостройка Ташкента – Yakkasaroy
Описание:
Небольшая, уютная новостройка комфорт-класса, состоящая из одного 10-этажного корпуса. Квартиры с чистовой отделкой, что позволяет сразу заселиться после покупки.
Комплекс расположен в престижном Яккасарайском районе Ташкента. Благодаря удалённости от центральных дорог в квартирах будет тихо и комфортно.
Инфраструктура:
ЖК подходит для тех, кто ценит спокойствие, но не хочет отказываться от удобного расположения в центре города.
В пешей доступности:
✅ Магазины, кафе, школы, аптеки
✅ Аэропорт, Мирободский рынок, Ташкентский Государственный Университет
✅ TRQ Next и другие объекты
На территории комплекса:
🔹 Закрытая охраняемая территория (2000 м²)
🔹 Подземная и наземная парковка
🔹 Современная система безопасности
🔹 Детские площадки и зоны отдыха
Цены на квартиры в ЖК Yakkasaroy
Доступны квартиры с рассрочкой на 24 месяца:
🏠 2-комнатные: 49–68 м²
🏠 3-комнатные: 72–106 м²
📞 Для уточнения деталей свяжитесь с застройщиком.