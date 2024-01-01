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ЖК Istanbul city

Зангиата, Узбекистан
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6
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О комплексе

Важно, чтобы ваша квартира была современной и удобной, если вы хотите жить прекрасной жизнью. В жилом комплексе “Istanbul city” вы сможете насладиться преимуществами жизни в центре города. Этот комплекс имеет площадь 80 000 м², что позволяет назвать это место новым современным городом. Основная цель строительной компании - создать условия, чтобы жители могли найти все удобства в самом комплексе, не покидая территорию. Также вокруг дома есть школа и детский сад. 20 - этажные дома построены таким образом, чтобы квартиры получали максимум естественного света в течение дня.

Инфраструктура ЖК “Istanbul city”
Комплекс расположен в районе Яккасарай и имеет самую необходимую инфраструктуру для жителей. В непосредственной близости от дома находится семейный ресторан, супермаркет Корзинка, общеобразовательная школа, частный детский сад, салон красоты и мечеть.

Дорожки во дворе красиво оформлены для комфортной прогулки или езды на велосипеде. Во дворе также можно увидеть современную детскую площадку. Кроме того, была создана workout зона, чтобы жители могли заботиться о своем здоровье. Вы можете разместить свои автомобили на одной из открытых или закрытых парковок и убедиться, что они в безопасности.

Квартиры ЖК “Istanbul city”
1, 2, 3, 4 и 5 - комнатные квартиры передаются владельцам в виде готового ремонта. У вас есть возможность воспользоваться 18 - месячной рассрочкой при покупке квартиры

Местонахождение новостройки
Зангиата, Узбекистан
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ЖК Istanbul city
Зангиата, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Многоквартирный жилой дом ЖК "Neo Classic"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Neo Classic"
Наманган, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: LIONSTONE development
“Neo classic” - это современный жилой комплекс, обладающий всем необходимым для комфортной и уютной жизни на долгие годы.  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО По этой причине застройщики жилой комплекс «Neo classic» уделяют особое внимание возведению фундамента. В строительстве мы используем только высококачественне материалы и работаем с профессиональными мастерами. В NEO CLASSIC безумно красиво не только внутри, но и снаружи Теперь Вы можете спокойно выходить на ночные прогулки. Лучший выбор для Вас и вашей семьи. Мы убеждены, что только в собственном доме можно чувствовать себя абсолютно счастливым.  «Neo classic» Развитая инфраструктура. Жилой комплекс находиться в центре города. Безопасность (Наличие камер видеонаблюдения, домофона и охраны). И посторонние не войдут на территорию жилого комплекса. Парковочные места. Подземный паркинг. Наличие лифта. Для NEO CLASSIC самое главное это БЕЗОПАСНОСТЬ Дом может быть очень большим и красивым, но если у него плохой фундамент, то дому этому грош цена. Поэтому нашим принципом является делать очень крепкий и выносливый фундамент здания не жалея денег, сил и времени. Чтобы Ваш будущий дом прослужил Вам ни на одно поколение. Адрес: г. Наманган, ул. Амира Темура, дом 7 Ориентир: возле ресторана «Шодийона»