ЖК Istanbul city

Ташкент, Узбекистан

Цена по запросу

Сдача в: 2028

Застройщик: NRG

Ваша новая уютная квартира бизнес-класса в Ташкенте. Отлично подойдёт как для жизни, так и под инвестиции. В наличии квартиры: — 1-комнатные — от 38 м2 до 43 м2 — 2-комнатные — от 47 м2 до 63 м2 — 3-комнатные — от 73 м2 до 101 м2 — 4-комнатные — от 108 м2 до 116 м2 Один из лучших комфортабельных современных проектов Ташкента в тихом, экологически чистом районе города, в удобной локации и с развитой инфраструктурой. Высокие стандарты качества. Современные архитектурные тенденции. — квартиры класса комфорт и бизнес; — закрытая территория — 60 Га; — рядом офисы, коммерческие и развлекательные заведения, рекреационные и спортивные площадки, недалеко линия метро (станция #5); — прогулочные аллеи, беговые дорожки, игровые площадки и зоны для воркаута; — озеро Бахт и парк для жителей комплекса; — кирпичные межквартирные стены; — межкомнатные стены из газоблока; — фасад из натурального камня и алюминиевых панелей; — витражные, алюминиевые блоки; — уютные современные холлы с зонами ожидания для вас и ваших гостей; — два пассажирских лифта в каждом подъезде; — удобный паркинг для жителей и гостей. На территории жилого комплекса YANGI BAXT будет построен торгово-развлекательный комплекс нового формата площадью 5 Га, который станет местом притяжения города. Имеется рассрочка и ипотека. ___ Мы — RED — эксперты по недвижимости. Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте. Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны. Продаём только то, что купили бы сами. Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками. Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость. Сэкономим ваше время и силы. Адрес нашего офиса: ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет Ориентир: GRAND MIR HOTEL ___ Оставьте заявку — наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.