Eugene Real Estate

Узбекистан
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
2 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

.🇷🇺 

Eugene Real Estate — профессиональное агентство недвижимости с 17-летним опытом работы. Компания занимается продажей и арендой жилой и коммерческой недвижимости любого типа.
Мы помогаем клиентам найти идеальные варианты, сопровождаем сделки «под ключ» и обеспечиваем высокий уровень сервиса, прозрачность и надежность.

🇺🇿 

Eugene Real Estate — 17 yillik tajribaga ega professional ko‘chmas mulk agentligi. Kompaniya turar-joy va tijorat ko‘chmas mulkini sotish va ijaraga berish bilan shug‘ullanadi.
Biz mijozlarga eng yaxshi tanlovni topishda yordam beramiz, butun jarayonni «kalitgacha» kuzatib boramiz va yuqori servis, oshkoralik hamda ishonchlilikni ta’minlaymiz.

🇬🇧 

Eugene Real Estate is a professional real estate agency with 17 years of experience in the market. The company specializes in the sale and rental of all types of residential and commercial properties.
We help clients find the best options, provide full transaction support, and deliver high-quality service, transparency, and reliability.

Услуги

🔎 Подбор недвижимости под запрос клиента
📈 Аналитика рынка и консультации по ценам
🏢 Аренда и продажа жилой и коммерческой недвижимости
🏗 Подбор новостроек и сопровождение сделок
🤝 Переговоры с продавцами и покупателями
📄 Юридическое и нотариальное сопровождение сделок

 

Новостройки
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Infinity"
Ташкент, Узбекистан
от
$275,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 16
Площадь 105 м²
1 объект недвижимости 1
Срочно! Продаётся 3-комнатная квартира на 11-м этаже 16-этажного дома в жилом комплексе премиум класса "Infinity" на ул. Истикбол. Застройщик - компания "Golden house".  Общая площадь - 105 м². Отличный свежий ремонт.   Жилой комплекс удобно расположен в центре города, рядо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
105.0
275,000
Eugene Real Estate
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Gulobod"
Ташкент, Узбекистан
от
$85,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Площадь 56 м²
1 объект недвижимости 1
Продаётся 2-комнатная квартира на 3-м этаже 9-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Gulobod". Адрес: Шайхантахурский район, массив "Гульобод". Ориентир - спорткомплекс "Jar", рынок Чорсу. Застройщик - компания "Dream House".  Общая площадь - 56 м². Отличный свежий ремонт. С…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
56.0
85,000
Eugene Real Estate
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Чинабад"
Ташкент, Узбекистан
от
$84,000
Количество этажей 11
Площадь 104 м²
1 объект недвижимости 1
Срочно!!! Продаётся 4-комнатная квартира на 9-м этаже 11-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Чинабад". Адрес: Юнусабадский район, ул. Чинабад. Ориентир - банкетный зал "Venezia". Застройщик - компания "Euro House".  Общая площадь - 104 м². Состояние - коробка (сделаны меж…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
104.0
84,000
Eugene Real Estate
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Skyline Towers"
Ташкент, Узбекистан
от
$255,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 14
Площадь 105–150 м²
2 объекта недвижимости 2
Продаётся 3-комнатная квартира на 7-м этаже 14-этажного дома в жилом комплексе премиум-класса "Skyline Towers".  Ориентир - Госпитальный рынок. Застройщик - компания "Newmon Group". Общая площадь - 105 м². Отличный свежий ремонт. С мебелью и бытовой техникой. Жилой комплекс включае…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
105.0
255,000
Квартира 4 комнаты
150.0
350,000
Eugene Real Estate
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Gulobod"
Ташкент, Узбекистан
от
$105,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 9
Площадь 69 м²
1 объект недвижимости 1
Продаётся 2-комнатная квартира на 8-м этаже 9-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Gulobod". Адрес: Шайхантахурский район, массив "Гульобод". Ориентир - спорткомплекс "Jar", рынок Чорсу. Застройщик - компания "Dream House".  Общая площадь - 69 м². Отличный свежий ремонт. С…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
69.0
105,000
Eugene Real Estate
