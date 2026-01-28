Eugene Real Estate

Ташкент, Узбекистан

Срочно!!! Продаётся 4-комнатная квартира на 9-м этаже 11-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Чинабад". Адрес: Юнусабадский район, ул. Чинабад. Ориентир - банкетный зал "Venezia". Застройщик - компания "Euro House". Общая площадь - 104 м². Состояние - коробка (сделаны меж…