Уникальный жилой комплекс 16 этажей в Яккасарайском районе. На площади 40000 м². Площадь озеленения: 15 000 м². Количество квартир: Более 1 000 шт. Количество подземных парковок: 700 шт. Площадь квартир составляет от 41 м2 до 244 м2 — идеальные варианты для маленьких и больших семей. Объект обеспечен всеми необходимыми условиями для семейного проживания. От зеленых и тихих террас для отдыха наших дорогих родителей до оборудованных детских площадок, удобных автостоянок для автовладельцев, садом и клумбами, которые наполняют пространство свежим воздухом. Все что нужно для достойного проживания каждой семьи!
Виды оплат:
Вариант оплаты №1: 100% оплата, скидка 20% (Оплата производится в течении 3х банковских дней с момента заключения договора).
Вариант оплаты №2: Рассрочка 50/50 со скидкой 5% предоставляется на 24-месяца.
Вариант оплаты №3: Рассрочка на 12-месяцев. Данный тариф предоставляет комбинированную скидку на первоначальный взнос. Т.е сумму певроначального взноса (50%) получаем от стоимости "Варианта оплаты №1". Оставшиеся 50% по системе стандартной рассрочки.
Вариант оплаты №4: Рассрочка без первоначального взноса. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (24 мес.).
Вариант оплаты №5: Рассрочка без первоначального взноса но со скидкой 5%. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (12 мес.).
Вариант оплаты №6: Рассрочка (на 24 мес.) c возможностью привлечения ипотечного кредита.
ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА:
Этажность: 16 этажей.
Высота потолков: 3 метра.
Срок сдачи: 2 квартал 2024 года.
Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках.
Технология строительства: Колонна ригель + газоблок.
Инфраструктура: Современная детская площадка,
Зелёная зона, Видеонаблюдение,
Круглосуточная охрана,
Лифт и терраса
Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках.
16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе. Около ЖК “Hightown City”.
Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов.
Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году.
Полная сдача ЖК в 2025 году.
Есть рассрочка на 24 месяцев.
В ЖК будет 1500 квартир и 1000 парковочных мест.
Площадь 5 гектаров.
В каждом подъезде будет 4 квартиры и 2 лифта.
Сейчас предоставили на продажу 20 квартир по акции.
750$ за кв.м. только при 100% оплате.
Можно оформить в рассрочку на 24 месяцев.
Минимальный первоначальный взнос 30%
Без первоначального взноса приобрести не получится
Очень развитая своя инфраструктура:
Детские площадки, спортивные зоны, круглосуточное видеонаблюдение 24/7, закрытая зона.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.