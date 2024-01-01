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"ЖК «Maljaan Residence» "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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О комплексе

Новостройка в городе Ташкенте Maljaan Residence.

Как насчет того, чтобы открыть для себя мир роскоши, современности и исключительного комфорта?

Компания better best предлагает апартаменты с комфортными условиями для всей семьи из строящегося жилого комплекса Maljaan Residence на улице Шота Руставели в Яккасарайском районе!

Вы можете купить квартиру в этом комплексе в рассрочку на срок до 24 месяцев без каких-либо процентов с первоначальным взносом в размере 30%. Существуют также скидки в размере 5% при минимальном первоначальном взносе в размере 30%, 10% при первоначальном взносе в размере 50% и 20% при первоначальном взносе в размере 100%.

Преимущества:

- удобное расположение;

- 3-этажная подземная парковка;

- отдельный бассейн для мужчин и женщин;

- оздоровительный центр;

- современные лифты;

- Охраняемая закрытая территория 24/7;

- детская площадка;

- светлые комнаты с высотой потолков до 2,90 метров.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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"ЖК «Maljaan Residence» "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Многоквартирный жилой дом ЖК «Salom Nurafshon»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Salom Nurafshon»
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы  Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки  Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассрочки —Первоначальный взнос составляет 30%, от общей суммы —30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев — оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки SALOM NURAFSHON — жилой комплекс, созданный для людей, ценящих максимальный комфорт и условия — по самым лояльным ценам.  Мы говорим о нашем комплексе в вычислительном смысле:  Общая площадь жилого комплекса: 3500 м²; • Общая площадь двора: 1800 м²; • Период оплаты: 20 месяцев; • Вахтовым методом в квартирах: 3,20 м; • Всего квартир в жилом доме: 80; • Дата завершения проекта: декабрь 2023 г.; • Количество парковочных мест: 50. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами по продажам для получения дополнительной информации
Застройщик
SALOM NURAFSHON ART CITY
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Застройщик
SALOM NURAFSHON ART CITY
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Многоквартирный жилой дом ЖК "Шошилинч"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шошилинч"
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
ЖК "Шошилинч" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "Шошилинч", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободным от автомобилей, и спокойствием, созданным для безопасной игры ваших детей. Мы гарантируем высокий уровень квартир, которые станут вашим уютным и комфортным домом.     Жилой комплекс находится в окружении разнообразной инфраструктуры, которая удовлетворит потребности его жителей. Все необходимые объекты находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство для жильцов жилого комплекса.   Адрес: город Ургенч Джингавуз махалля, ориентир Феруз ресторан.
Застройщик
MyHouse
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Застройщик
MyHouse
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Русский
Жилой комплекс "Элизиум"
Жилой комплекс "Элизиум"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 10
Бизнес класс ЖК «Elysium» комплекс расположен в Юнусабад сити - зелёный оазис мегаполиса в нескольких шагах от Вашего дома. Всё необходимое для жизни представленной на первых этажах жилого комплекса в формате стрит ритейл. Любимое место встреч для жителей и гостей города. Это новый жилой комплекс апартаментов класса бизнес, который обязательно станет одной из архитектурных доминант района и ярким претендентом на лидерство в сфере недвижимости Ташкента. Дебютная идея – и занять выгодное положение на пересечении энергии и потоков столицы. Уникальная архитектура объекта, расположенного между проспектами Богишамол и улиц Чинабад и Янгишахар,не оставит равнодушными самых требовательных жителей. Дизайн и эстетик: Притягивает взгляды и завораживает каждой деталью. Расположение корпусов и фасадов вдохновлены окружением проекта- выразительный ландшафт, перепады углов скругленный, близость с природой. Балконы идут в подарок Студии продаются за 100% оплату, остальные квартиры в рассрочку Стоимость студии включает в себя полностью ремонт с мебелью, из техники только будет газовая плита, теплый пол в с/у и под кухней, ламинат на полу, входная и межкомнатная дверь, батареи будут работ от общей котельной установки, потолки высотой 3,3 м, панорамные окна, стены покрашены будут в белый цвет. 1 комнатные и выше, будут сдаваться Whitebox, с/у и кухня будет теплый пол, белые стены готовые под покраску, ламинат на полу, проведены все электрические работы, и сантехника.    Тип постройки:  Газоблок Межквартирные перегородки газоблок. Квартиры сдаются Whitebox Двухуровневая подземная парковка Высота потолков 3,3 м 2 лифта Инфраструктура:  Системы видеонаблюдения на территории, в паркинге, местах общего пользования. Системы автоматического водяного пожаротушения и противопожарного водопровода. Датчики контроля энергопотребления, защиты от протечек, пожарной и охранной сигнализации, возможность последующей интеграции системы «Умный дом» Интерьер:  Благоустройство:На выбор вам в подарок представляется 2 вида дизайна от gрофессионального интерьер дизайнера SHAZI. Концептуальная идея архитектуры- сила свободы, отражающая солнечный свет. Жизнь без суеты, ведь дом – это не только квартира но и то, что её окружает. Чтобы вы наслаждались каждым моментом и могли воплотить максимум сценариев для работы и отдыха, мы благоустраиваем всю территорию. Лаундж- пространства для работы на свежем воздухе, террасы с видом на «зелёные зоны». Раньше ездили за всем этим в парк, теперь это ваш дом. Эстетика важна в каждой детали, поэтому мы зададим характер всему пространству с помощью секретных и уникальных фишек и идей, которые точно не оставит никого равнодушным. Расположение: Уникальное расположение, близость к центру столицы и к деловому центру. Преимущество: Жилой комплекс предоставляет все условия для комфортной и интересной жизни. Школа, детский сад, супермаркет, локальные маркеты и рестораны, офисные помещения-все это в шаговой доступности от вашего дома. Срок сдачи объекта: 4 квартал 2025 год  Ориентировочная площадь квартир  
Агентство
Alliance Estate
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha