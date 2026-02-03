  1. Realting.uz
Жилой комплекс "Newport"

Ташкент, Узбекистан
от
$76,040
от
$1,813/м²
;
8
ID: 33964
ID новостройки на Realting

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яккасарайский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    19

О комплексе

Newport — масштабный многофункциональный жилой комплекс премиум-уровня в Ташкенте, который строится по уникальной концепции mixed-use — «город внутри города», где жизнь, работа и отдых объединены в одном пространстве, а всё необходимое доступно прямо рядом.

Архитектурная концепция

Проект выполнен в современном стиле модерн — сочетание лаконичности, элегантной геометрии и функциональных архитектурных решений. Такая архитектура подчёркивает технологичный и динамичный характер комплекса, создавая эстетичный и гармоничный образ.

📐 Концепция и формат

Newport — это не просто жилой комплекс, это полноценная среда для жизни:

  • Жилые кварталы с детскими и спортивными площадками, уютными двориками, велодорожками и зонами для отдыха.

  • Бизнес-центры и офисы — возможность работать рядом с домом.

  • Коммерческие объекты и развлечения — кафе, фуд-корты, зоны для общения и отдыха.

  • Подземный паркинг и развитая инфраструктура прямо внутри комплекса.

🏢 Современные решения и безопасность

Комплекс оборудован современными системами безопасности:

  • сейсмостойкие конструкции

  • круглосуточное видеонаблюдение по периметру

  • охрана, консьерж-служба

  • система «умный дом» и сервисное приложение для жителей.

🌿 Благоустройство и атмосфера

Newport предлагает комфортную среду для повседневной жизни:

  • зелёные прогулочные зоны

  • детские и спортивные площадки

  • места для отдыха и встреч с друзьями

  • музыкальный фонтан и амфитеатр

  • площадки для активного времяпрепровождения.

📍 Локация

Жилой комплекс расположен в центральной и престижной части Ташкента на пересечении нескольких крупных дорог (Нукус, Бабура, Кичик Бешагач и Молой кольцевой). Проект также близко расположен к основным городским объектам: паркам, школам, детским садам, клиникам, гостиницам, бизнес-центрам, а аэропорт столицы — в нескольких минутах езды.

