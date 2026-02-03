Жилой комплекс "Newport"

Newport — масштабный многофункциональный жилой комплекс премиум-уровня в Ташкенте, который строится по уникальной концепции mixed-use — «город внутри города», где жизнь, работа и отдых объединены в одном пространстве, а всё необходимое доступно прямо рядом.
✨ Архитектурная концепция
Проект выполнен в современном стиле модерн — сочетание лаконичности, элегантной геометрии и функциональных архитектурных решений. Такая архитектура подчёркивает технологичный и динамичный характер комплекса, создавая эстетичный и гармоничный образ.
📐 Концепция и формат
Newport — это не просто жилой комплекс, это полноценная среда для жизни:
Жилые кварталы с детскими и спортивными площадками, уютными двориками, велодорожками и зонами для отдыха.
Бизнес-центры и офисы — возможность работать рядом с домом.
Коммерческие объекты и развлечения — кафе, фуд-корты, зоны для общения и отдыха.
Подземный паркинг и развитая инфраструктура прямо внутри комплекса.
🏢 Современные решения и безопасность
Комплекс оборудован современными системами безопасности:
сейсмостойкие конструкции
круглосуточное видеонаблюдение по периметру
охрана, консьерж-служба
система «умный дом» и сервисное приложение для жителей.
🌿 Благоустройство и атмосфера
Newport предлагает комфортную среду для повседневной жизни:
зелёные прогулочные зоны
детские и спортивные площадки
места для отдыха и встреч с друзьями
музыкальный фонтан и амфитеатр
площадки для активного времяпрепровождения.
📍 Локация
Жилой комплекс расположен в центральной и престижной части Ташкента на пересечении нескольких крупных дорог (Нукус, Бабура, Кичик Бешагач и Молой кольцевой). Проект также близко расположен к основным городским объектам: паркам, школам, детским садам, клиникам, гостиницам, бизнес-центрам, а аэропорт столицы — в нескольких минутах езды.