Жилой комплекс "Newport"

Newport — масштабный многофункциональный жилой комплекс премиум-уровня в Ташкенте, который строится по уникальной концепции mixed-use — «город внутри города», где жизнь, работа и отдых объединены в одном пространстве, а всё необходимое доступно прямо рядом.

✨ Архитектурная концепция

Проект выполнен в современном стиле модерн — сочетание лаконичности, элегантной геометрии и функциональных архитектурных решений. Такая архитектура подчёркивает технологичный и динамичный характер комплекса, создавая эстетичный и гармоничный образ.

📐 Концепция и формат

Newport — это не просто жилой комплекс, это полноценная среда для жизни:

Жилые кварталы с детскими и спортивными площадками, уютными двориками, велодорожками и зонами для отдыха.

Бизнес-центры и офисы — возможность работать рядом с домом.

Коммерческие объекты и развлечения — кафе, фуд-корты, зоны для общения и отдыха.

Подземный паркинг и развитая инфраструктура прямо внутри комплекса.

🏢 Современные решения и безопасность

Комплекс оборудован современными системами безопасности:

сейсмостойкие конструкции

круглосуточное видеонаблюдение по периметру

охрана, консьерж-служба

система «умный дом» и сервисное приложение для жителей.

🌿 Благоустройство и атмосфера

Newport предлагает комфортную среду для повседневной жизни:

зелёные прогулочные зоны

детские и спортивные площадки

места для отдыха и встреч с друзьями

музыкальный фонтан и амфитеатр

площадки для активного времяпрепровождения.

📍 Локация

Жилой комплекс расположен в центральной и престижной части Ташкента на пересечении нескольких крупных дорог (Нукус, Бабура, Кичик Бешагач и Молой кольцевой). Проект также близко расположен к основным городским объектам: паркам, школам, детским садам, клиникам, гостиницам, бизнес-центрам, а аэропорт столицы — в нескольких минутах езды.