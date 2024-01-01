Ташкент, Узбекистан

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Новостройка Яккасарайском районе – Royal House Новый жилой комплекс комфорт-класса, который состоит из одного 10-этажного корпуса. Имеет превосходное расположение в самом центре столицы. Территория постройки 2.000 кв. м. Квартиры имеют черновую отделку, чтобы будущие владельцы могли обустроить все сразу под себя. Кирпичный дом имеет высокие потолки, оснащен системой автономного отопления, а также наземной и подземной парковкой для жильцов. Внутренний дворик комплекса оснащен детской площадкой, workout зоной и террасой. В самом здании есть спортивный клуб, кафе и супермаркет. Современная система наблюдения, IP-домофоны и круглосуточная охрана обеспечивают безопасность жильцов 24 часа в сутки. Инфраструктура Жилой комплекс расположен в престижном районе города. Благодаря удобному расположению у одной из центральных дорог, комплекс имеет удобную транспортную доступность. До ближайшей станции метро Novza 2,3 км. м. Дорога на транспорте займет 9 минут. Вокруг находятся: Kimyo International University, ТРЦ Vega Center, Askiya Bazar, Парк Дружбы, мечеть Ракат. В шаговой доступности есть все необходимые объекты социальной инфраструктуры: магазины, учебные заведения, аптеки, салоны красоты и банки. В комплексе представлен широкий выбор квартир разной площади и планировки. Площадь квартир: 1 комнатные 35 м² 2 комнатные 54-80 м² 3 комнатные 99 м² 4 комнатные 109-221 м² 5 комнатные 205-221 м² Для уточнения деталей связаться с застройщику. Спасибо что прочитали до конца!