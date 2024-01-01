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PRESTIGE Gardens

TOSHKENT SHAHRI, YAKKASAROY TUMANI, KICHIK XALQA YO`LI KO`CHASI
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PRESTIGE Gardens
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
1 год 1 месяц
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Русский
О застройщике

PRESTIGE Gardens — уникальный в своем роде мультифункциональный жилой комплекс с лобби для бизнес-центра на первом этаже.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 00:41
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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Многоквартирный жилой дом ЖК "PRESTIGE Gardens "
Многоквартирный жилой дом ЖК "PRESTIGE Gardens "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
PRESTIGE Gardens — уникальный в своем роде мультифункциональный жилой комплекс с лобби для бизнес-центра на первом этаже.   Развитая внутренняя инфраструктура предлагает жителям детские площадки, фитобар, беседки и намазхану. На третьем этаже уютно расположился безопасный зеленый двор, предназначенный для занятий спортом или отдыха. Также стоит отметить, что жителям предлагаются квартиры с собственными террасами на крыше жилого комплекса. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Все самое необходимое в 5 минутах от дома: школы и университеты, супермаркеты и кафе, аллеи и бутики. На первом этаже находится детский сад, а под землей — парковка на 50 автомобилей. Также для жителей предусмотрена закрытая клубная зона, включающая зал для отдыха, холл для мероприятий и комнату для молитв. ВИСЯЧИЕ САДЫ Как и легендарные Висячие сады Семирамиды, которые являются одним из Семи чудес античного мира, зеленый сад на кровле PRESTIGE Gardens радует обитателей комплекса и вызывает интерес у соседей. Зеленый сад PRESTIGE Gardens — это продуманная до мелочей биосистема, призванная обеспечить комфортную среду для проживания и отдыха жителей. Благодаря «висячим садам» жилого комплекса жители могут каждый день наслаждаться маленьким персональным оазисом, который спасает от жары и шума города.
Застройщик
PRESTIGE Gardens
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Застройщик
PRESTIGE Gardens
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Русский
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English, Русский
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Русский