Жилой комплекс “O'zbegim” обладает прекрасным сочетанием национальности и современности. Общая площадь комплекса составляет 12 000 м². 7 многоэтажных зданий полностью построены на основе национальной архитектуры и дизайна Узбекистана. При входе в комплекс вас встречает великолепный исторический вид. Стены домов построены из кирпича и обладают сейсмостойкостью. Красивый фонтан и зеленые зоны во дворе дадут вам спокойствие, когда вы вернетесь домой.



Инфраструктура ЖК “O'zbegim”

Комплекс расположен в Яккасарайском районе, который считается одним из самых известных районов нашей столицы. Новым владельцам квартир удобно, что вокруг комплекса есть все необходимые объекты. Метро, школа, торговый центр, ресторан, банк, аптека и поликлиника также находятся в нескольких минутах ходьбы от дома.



Сидеть во дворе комплекса, разговаривая с близкими или соседями на свежем воздухе, доставит вам удовольствие. Игровая площадка с безопасным покрытием порадует всех детей, проживающих в комплексе. Подземная парковка организована так, чтобы не мешать пешеходным дорожкам и не создавать беспорядка во дворе. Вы можете регулярно заниматься спортом на спортивной площадке, чтобы вести здоровый образ жизни.



Квартиры ЖК “O'zbegim”

Квартиры в комплексе имеют широкий выбор. Для покупателей предусмотрены 1, 2, 3 и 4 - комнатные квартиры с высотой потолка 3.4 метра. Их площадь составляет от 51 м² до 140 м².