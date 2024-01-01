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ЖК “O'zbegim”

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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10
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О комплексе

Жилой комплекс “O'zbegim” обладает прекрасным сочетанием национальности и современности. Общая площадь комплекса составляет 12 000 м². 7 многоэтажных зданий полностью построены на основе национальной архитектуры и дизайна Узбекистана. При входе в комплекс вас встречает великолепный исторический вид. Стены домов построены из кирпича и обладают сейсмостойкостью.  Красивый фонтан и зеленые зоны во дворе дадут вам спокойствие, когда вы вернетесь домой.

Инфраструктура ЖК “O'zbegim”
Комплекс расположен в Яккасарайском районе, который считается одним из самых известных районов нашей столицы. Новым владельцам квартир удобно, что вокруг комплекса есть все необходимые объекты. Метро, школа, торговый центр, ресторан, банк, аптека и поликлиника также находятся в нескольких минутах ходьбы от дома.

Сидеть во дворе комплекса, разговаривая с близкими или соседями на свежем воздухе, доставит вам удовольствие. Игровая площадка с безопасным покрытием порадует всех детей, проживающих в комплексе. Подземная парковка организована так, чтобы не мешать пешеходным дорожкам и не создавать беспорядка во дворе. Вы можете регулярно заниматься спортом на спортивной площадке, чтобы вести здоровый образ жизни.

Квартиры ЖК “O'zbegim”
Квартиры в комплексе имеют широкий выбор. Для покупателей предусмотрены 1, 2, 3 и 4 - комнатные квартиры с высотой потолка 3.4 метра. Их площадь составляет от 51 м² до 140 м². 

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК “O'zbegim”
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство: "TOSHKENT UY MAKON" ООО
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта. Площадь комплекса: 11 300 кв.м. Тип дома: кирпич Высота потолков: 3м. Система отопления: центральное. На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180. На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м. 1 комн: 29,2 кв.м. 2 комн:  53,2-60,3 кв.м. 3 ком: 55,3- 62 кв.м. 115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров  есть надземная и подземная парковка Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 16 месяца. Квартиры сдаются с черновой отделкой: межкомнатные перегородки из кирпича  Черновая стяжка пола окна  входная дверь  Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
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420,00 млн сум
Площадь 85–109 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Застройщик: FAMILY PARK SERVICE
Бизнинг турар-жой мажмуасининг афзалликлари: * Автомобиллар учун турар жойлар; * Кенг ва кўкаламзор ҳовли, болалар ўйин майдончаси; * Кеча-кундуз, хавфсиз ҳудуд; 100% тўлов амалга оширилса ажойиб чегирма берилади! Фоизсиз бўлиб тўлаш имконияти ҳам бор: олдиндан тўлов 50%, қолган 50% 24 ой давомида фоизсиз тўлаб борилади. 2 хонали квартирани "Сhevrolet" русумидаги автомашинага алмаштириш имконияти хам мавжуд! Хонадонлар сони чекланган! Тўлиқ маълумот учун қуйидаги рақамга қўнғироқ қилинг:
Многоквартирный жилой дом ЖК " Чашма "
Многоквартирный жилой дом ЖК " Чашма "
Ургенч, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MyHouse
ЖК " Чашма "     My House с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Чашма »! Уютная квартира в 6-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные. Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете оформить интерьер по своему вкусу. А двор оборудован игровой площадкой и прогулочными зонами. Его украшает ухоженный зеленый ландшафт.   Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. У новостройки максимально удобная локация. Жилой комплекс предлагает квартиры с балконами.   Мы верим в создание сообщества, которое удовлетворяет все аспекты потребностей вашей семьи. Благодаря хорошо развитой инфраструктуре и близости к основным удобствам, ЖК " Чашма "  предлагает комфортный и полноценный образ жизни.   Адрес: город Ургенч арбоблар махалласи, ориентир напротив ресторан Индаба.