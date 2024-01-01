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BETTER BEST Development

"Toshkent shahri, Shayxontohur tumani ZANGIOTA MFY, SAMARQAND DARVOZA KO'CHASI, 116В-UY "
;
BETTER BEST Development
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О застройщике

«Better Best Development» development уже 6 лет занимается строительством качественных домов для соотечественников. За прошедшие годы успешно завершив более 10 проектов, 750 квартир нашли своих хозяев. 

Новостройки
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Жилой комплекс "ЖК «Black Tower» "
Жилой комплекс "ЖК «Black Tower» "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Уже готовая Новостройка в городе Ташкенте ЖК «Black Tower». Как насчет того, чтобы открыть для себя мир роскоши, современности и исключительного комфорта? Компания better best предлагает готовые апартаменты с комфортными условиями для всей семьи из строящегося жилого комплекса ЖК «Black Tower» Преимущества: - удобное расположение; - подземная парковка; - оздоровительный центр; - современные лифты; - Охраняемая закрытая территория 24/7; - детская площадка; - светлые комнаты с высотой потолков до 3 метров.
Застройщик
BETTER BEST Development
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Застройщик
BETTER BEST Development
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Жилой комплекс "ЖК «Chigil Residence» "
Жилой комплекс "ЖК «Chigil Residence» "
Тамдынский район, Узбекистан
от
7,00 млн сум
Новостройка в городе Ташкенте от застройщика BETTER BEST Development ЖК Chigil Residence! Этот комплекс включает в себя уютные апартаменты площадью от 55,9 м2 до 88,88 м2, которые вы можете приобрести с первоначальной оплатой в размере 30%. Доступные квартиры: 2 Комнатная квартира - 63м2, 64. 8м2, 63. 9м2 3 Комнатная квартира - 76.2м2, 77. 4м2, 89. 0м2  Имеет удобную инфраструктуру: - Детские сады № 161, 372, "Чудо малыши", -Школа № 153, 166, 204, 244, частная школа "Мерит", - Рынок Кадышева; - Корзинка, расположенная в районе недалеко от торговых центров Хавас. Срок оплаты: 18 месяцев Ипотеки и субсидий нет.
Застройщик
BETTER BEST Development
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Застройщик
BETTER BEST Development
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Жилой комплекс ЖК «Almaz Tower»
Жилой комплекс ЖК «Almaz Tower»
Ташкент, Узбекистан
от
297,00 млн сум
Realting uz Новостройка в городе Ташкенте – Almaz Tower Almaz Tower - это современный жилой комплекс с необычным и ярким фасадом здания. Благодаря необычному дизайнерскому решению акцент сделан на яркие желтые вставки, которые придают комплексу уникальность. Ж.К. комфорт-класса имеет один 9-этажный корпус, расположенный на 1.000 квадратных метров. В нем есть: видеонаблюдение, супермаркет, детские и work out площадки, а также тренажеры для занятия спортом на открытом воздухе. Для жильцов с личным авто предусмотрены наземная и подземная парковки. Инфраструктура Комплекс расположен в чистом и безопасном Яшнабадском районе.Помимо легкой автомобильной доступности, комплекс находится в 6 минутах ходьбы от станции метро Rohat. Благодаря этому добраться до любой точки в городе можно будет на общественном транспорте. В шаговой доступности есть магазины, поликлиники, кафе, банки и заправки. Цены на квартиры в жилом комплексе в Almaz Tower Объект уже сдан в эксплуатацию и ждет своих жильцов. На выбор представлены: Квартиры со свободной планировкой от 30 до 44 кв. м. Их цена стартует от 297 000 000 сумов. Свободных предложений осталось не так много, поэтому спешите приобрести квартиру в жилье комфорт-класса по приятной цене!
Застройщик
BETTER BEST Development
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Застройщик
BETTER BEST Development
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Жилой комплекс "ЖК «Silver Tower» "
Жилой комплекс "ЖК «Silver Tower» "
Ташкент, Узбекистан
от
7,00 млн сум
Realting uz Новостройка в городе Ташкенте – Silver Tower Silver Tower - это современный жилой комплекс с необычным и ярким фасадом здания. Благодаря необычному дизайнерскому решению акцент сделан на яркие желтые вставки, которые придают комплексу уникальность. Ж.К. комфорт-класса имеет 16-этажный корпус, расположенный на 1.000 квадратных метров. В нем есть: видеонаблюдение, супермаркет, детские и work out площадки, а также тренажеры для занятия спортом на открытом воздухе. Для жильцов с личным авто предусмотрены наземная и подземная парковки. Инфраструктура Комплекс расположен в чистом и безопасном Алмазарском районе.Помимо легкой автомобильной доступности, комплекс находится в 6 минутах ходьбы от станции метро Rohat. Благодаря этому добраться до любой точки в городе можно будет на общественном транспорте. В шаговой доступности есть магазины, поликлиники, кафе, банки и заправки. Цены на квартиры в жилом комплексе в Silver Tower Объект уже сдаётся в эксплуатацию и ждет своих жильцов. На выбор представлены: Квартиры со свободной планировкой от 30 до 44 кв. м. Их цена стартует от 7 000 000 сумов.
Застройщик
BETTER BEST Development
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Застройщик
BETTER BEST Development
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ABDUXOLIK ABDULLAYEV
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Новостройки 1
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UPM
Узбекистан, Uzbekistan Karakalpakstan
Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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