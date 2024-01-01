Ташкент, Узбекистан

Realting uz Новостройка в городе Ташкенте – Almaz Tower Almaz Tower - это современный жилой комплекс с необычным и ярким фасадом здания. Благодаря необычному дизайнерскому решению акцент сделан на яркие желтые вставки, которые придают комплексу уникальность. Ж.К. комфорт-класса имеет один 9-этажный корпус, расположенный на 1.000 квадратных метров. В нем есть: видеонаблюдение, супермаркет, детские и work out площадки, а также тренажеры для занятия спортом на открытом воздухе. Для жильцов с личным авто предусмотрены наземная и подземная парковки. Инфраструктура Комплекс расположен в чистом и безопасном Яшнабадском районе.Помимо легкой автомобильной доступности, комплекс находится в 6 минутах ходьбы от станции метро Rohat. Благодаря этому добраться до любой точки в городе можно будет на общественном транспорте. В шаговой доступности есть магазины, поликлиники, кафе, банки и заправки. Цены на квартиры в жилом комплексе в Almaz Tower Объект уже сдан в эксплуатацию и ждет своих жильцов. На выбор представлены: Квартиры со свободной планировкой от 30 до 44 кв. м. Их цена стартует от 297 000 000 сумов. Свободных предложений осталось не так много, поэтому спешите приобрести квартиру в жилье комфорт-класса по приятной цене!