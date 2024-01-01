«Better Best Development» development уже 6 лет занимается строительством качественных домов для соотечественников. За прошедшие годы успешно завершив более 10 проектов, 750 квартир нашли своих хозяев.
Уже готовая Новостройка в городе Ташкенте ЖК «Black Tower».
Как насчет того, чтобы открыть для себя мир роскоши, современности и исключительного комфорта?
Компания better best предлагает готовые апартаменты с комфортными условиями для всей семьи из строящегося жилого комплекса ЖК «Black Tower»
Преимущества:
- удобное расположение;
- подземная парковка;
- оздоровительный центр;
- современные лифты;
- Охраняемая закрытая территория 24/7;
- детская площадка;
- светлые комнаты с высотой потолков до 3 метров.
Новостройка в городе Ташкенте от застройщика BETTER BEST Development ЖК Chigil Residence!
Этот комплекс включает в себя уютные апартаменты площадью от 55,9 м2 до 88,88 м2, которые вы можете приобрести с первоначальной оплатой в размере 30%.
Доступные квартиры:
2 Комнатная квартира - 63м2, 64. 8м2, 63. 9м2
3 Комнатная квартира - 76.2м2, 77. 4м2, 89. 0м2
Имеет удобную инфраструктуру:
- Детские сады № 161, 372, "Чудо малыши",
-Школа № 153, 166, 204, 244, частная школа "Мерит",
- Рынок Кадышева;
- Корзинка, расположенная в районе недалеко от торговых центров Хавас.
Срок оплаты: 18 месяцев
Ипотеки и субсидий нет.
Realting uz Новостройка в городе Ташкенте – Almaz Tower
Almaz Tower - это современный жилой комплекс с необычным и ярким фасадом здания. Благодаря необычному дизайнерскому решению акцент сделан на яркие желтые вставки, которые придают комплексу уникальность.
Ж.К. комфорт-класса имеет один 9-этажный корпус, расположенный на 1.000 квадратных метров. В нем есть: видеонаблюдение, супермаркет, детские и work out площадки, а также тренажеры для занятия спортом на открытом воздухе. Для жильцов с личным авто предусмотрены наземная и подземная парковки.
Инфраструктура
Комплекс расположен в чистом и безопасном Яшнабадском районе.Помимо легкой автомобильной доступности, комплекс находится в 6 минутах ходьбы от станции метро Rohat. Благодаря этому добраться до любой точки в городе можно будет на общественном транспорте.
В шаговой доступности есть магазины, поликлиники, кафе, банки и заправки.
Цены на квартиры в жилом комплексе в Almaz Tower
Объект уже сдан в эксплуатацию и ждет своих жильцов. На выбор представлены:
Квартиры со свободной планировкой от 30 до 44 кв. м. Их цена стартует от 297 000 000 сумов.
Свободных предложений осталось не так много, поэтому спешите приобрести квартиру в жилье комфорт-класса по приятной цене!
Realting uz Новостройка в городе Ташкенте – Silver Tower
Silver Tower - это современный жилой комплекс с необычным и ярким фасадом здания. Благодаря необычному дизайнерскому решению акцент сделан на яркие желтые вставки, которые придают комплексу уникальность.
Ж.К. комфорт-класса имеет 16-этажный корпус, расположенный на 1.000 квадратных метров. В нем есть: видеонаблюдение, супермаркет, детские и work out площадки, а также тренажеры для занятия спортом на открытом воздухе. Для жильцов с личным авто предусмотрены наземная и подземная парковки.
Инфраструктура
Комплекс расположен в чистом и безопасном Алмазарском районе.Помимо легкой автомобильной доступности, комплекс находится в 6 минутах ходьбы от станции метро Rohat. Благодаря этому добраться до любой точки в городе можно будет на общественном транспорте.
В шаговой доступности есть магазины, поликлиники, кафе, банки и заправки.
Цены на квартиры в жилом комплексе в Silver Tower
Объект уже сдаётся в эксплуатацию и ждет своих жильцов. На выбор представлены:
Квартиры со свободной планировкой от 30 до 44 кв. м. Их цена стартует от 7 000 000 сумов.
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.