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ЖК "Shoshkent"

Ташкент, Узбекистан
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О комплексе

Новый жилой комплекс "Shoshkent" предлагает современные квартиры для тех, кто хочет жить в центре города. Общая площадь комплекса составляет 20 000 м². Для экстерьера 14 - этажных домов использовались белые тона и толстые колонны. 4 сейсмостойких дома имеют монолитный тип. В целях обеспечения безопасности жителей на территории установлены современные камеры наблюдения. Охранник контролирует двор, чтобы посторонние не могли проникнуть в комплекс. На верхнем этаже домов есть элегантная терраса, поэтому вам не придется ехать куда - нибудь еще для семейного отдыха.

Инфраструктура ЖК "Shoshkent"
Для строительства комплекса был выбран район Яккасарай, который предоставляет жителям огромные удобства. В нескольких минутах ходьбы от дома находится метро Новза. Кроме того, в непосредственной близости находятся школа, детский сад, салон красоты и медицинский центр.

Наличие детской площадки во дворе очень радует родителей. Дома окружены декоративными деревьями. Очень важно, чтобы в комплексе была парковка для для транспортов. Подземные и надземные парковки организованы так, чтобы ваш автомобиль был чистым и безопасным.

Квартиры ЖК "Shoshkent"
Есть выбор двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, чтобы вы могли выбрать подходящую площадь для своей семьи. Их площадь составляет от 54 м² до 113 м². Все квартиры в виде черновой отделки, чтобы покупатели могли отремонтировать свою новую квартиру по собственному дизайну.

Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
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ЖК "Shoshkent"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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