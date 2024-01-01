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KUSHBEGI RESIDENCE

Jizzax viloyati, Do'stlik tumani, Do'stlik shahri Sanoatchilar ko'chasi, 9-uy
;
KUSHBEGI RESIDENCE
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
2 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 07:45
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Новостройки
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Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Жилой комплекс KUSHBEGI RESIDENCE
Ташкент, Узбекистан
от
17,80 млн сум
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 17
KUSHBEGI RESIDENCE готовые квартиры в рассрочку только до конца июля! Позвонить 97-450-77-99 Добро пожаловать в наш жилой комплекс Kushbegi Residence! Мы предлагаем Вам уникальное сочетание современного дизайна, высокого качества строительства, которые гарантируют долговечность и устойчивость конструкции. Удобная инфраструктура. Широкий выбор квартир различной площади и планировки, от уютных однокомнатных до просторных четырехкомнатных. Планировка квартир выполнена в современном стиле с использованием качественных материалов. Каждая квартира оснащена современными системами безопасности. Мы приглашаем Вас посетить наш жилой комплекс и убедиться в качестве и комфорте, которые мы предлагаем. Наша команда с радостью ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать квартиру, которая соответствует вашим потребностям и пожеланиям. С заботой о вас OSC!
Застройщик
KUSHBEGI RESIDENCE
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Застройщик
KUSHBEGI RESIDENCE
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Русский
PRO Silver
UPM
Узбекистан, Каракалпакия
Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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English, Русский