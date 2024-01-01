Ташкент, Узбекистан

KUSHBEGI RESIDENCE готовые квартиры в рассрочку только до конца июля! Позвонить 97-450-77-99 Добро пожаловать в наш жилой комплекс Kushbegi Residence! Мы предлагаем Вам уникальное сочетание современного дизайна, высокого качества строительства, которые гарантируют долговечность и устойчивость конструкции. Удобная инфраструктура. Широкий выбор квартир различной площади и планировки, от уютных однокомнатных до просторных четырехкомнатных. Планировка квартир выполнена в современном стиле с использованием качественных материалов. Каждая квартира оснащена современными системами безопасности. Мы приглашаем Вас посетить наш жилой комплекс и убедиться в качестве и комфорте, которые мы предлагаем. Наша команда с радостью ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать квартиру, которая соответствует вашим потребностям и пожеланиям. С заботой о вас OSC!