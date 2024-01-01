KUSHBEGI RESIDENCE готовые квартиры в рассрочку только до конца июля! Позвонить 97-450-77-99
Добро пожаловать в наш жилой комплекс Kushbegi Residence! Мы предлагаем Вам уникальное сочетание современного дизайна, высокого качества строительства, которые гарантируют долговечность и устойчивость конструкции. Удобная инфраструктура.
Широкий выбор квартир различной площади и планировки, от уютных однокомнатных до просторных четырехкомнатных.
Планировка квартир выполнена в современном стиле с использованием качественных материалов. Каждая квартира оснащена современными системами безопасности.
Мы приглашаем Вас посетить наш жилой комплекс и убедиться в качестве и комфорте, которые мы предлагаем. Наша команда с радостью ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать квартиру, которая соответствует вашим потребностям и пожеланиям.
С заботой о вас OSC!
Рекомендовать
1
Застройщик
KUSHBEGI RESIDENCE
Оставить заявку
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.
3
Рекомендовать
Оставить заявку
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz