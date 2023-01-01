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MODERNO

Ташкент, Узбекистан
от
456,00 млн сум
;
2
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О комплексе

ЖК Moderno отличается своим современным интерьер и экстерьер дизайном от других комплексов. Этот жилой комплекс (ЖК) расположен на улице Усмон Носир (Шота Руставели) в районе Яккасарой. Moderno, имеющий самые современные инфраструктуры не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиента. Вокруг жилого комплекса построен закрытое охраняемое помещение и это спроектирован как решение для вашей безопасности. Территория этого комплекса, которая охраняется 24 часа в сутки, огорожена забором, а также внутри комплекса расположены места для пикника и общественные зоны. Также приняты меры чтобы не допускать незнакомых транспортов.

Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Количество этажей
Количество этажей
11
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², UZS
Цена квартиры, UZS
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 40.0 – 76.0
Цена за м², UZS 14,47 млн – 14,62 млн
Цена квартиры, UZS 547,20 млн – 1,04 млрд
Местонахождение новостройки
Ташкент, Узбекистан
Инфраструктура рядом
Остановка транспорта 200 м
Школа 1 000 м
Магазин 50 м
Детский сад 500 м

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MODERNO
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от
456,00 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы  Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки  Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассрочки —Первоначальный взнос составляет 30%, от общей суммы —30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев — оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки SALOM NURAFSHON — жилой комплекс, созданный для людей, ценящих максимальный комфорт и условия — по самым лояльным ценам.  Мы говорим о нашем комплексе в вычислительном смысле:  Общая площадь жилого комплекса: 3500 м²; • Общая площадь двора: 1800 м²; • Период оплаты: 20 месяцев; • Вахтовым методом в квартирах: 3,20 м; • Всего квартир в жилом доме: 80; • Дата завершения проекта: декабрь 2023 г.; • Количество парковочных мест: 50. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете связаться с нашими менеджерами по продажам для получения дополнительной информации
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