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ISTANBUL CITY

Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani A,QAXXOR KO'CHASI, DAMARIQ MFY, 49-UY
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ISTANBUL CITY
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Жилой комплекс ЖК Istanbul city
Жилой комплекс ЖК Istanbul city
Зангиата, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ISTANBUL CITY
Важно, чтобы ваша квартира была современной и удобной, если вы хотите жить прекрасной жизнью. В жилом комплексе “Istanbul city” вы сможете насладиться преимуществами жизни в центре города. Этот комплекс имеет площадь 80 000 м², что позволяет назвать это место новым современным городом. Основная цель строительной компании - создать условия, чтобы жители могли найти все удобства в самом комплексе, не покидая территорию. Также вокруг дома есть школа и детский сад. 20 - этажные дома построены таким образом, чтобы квартиры получали максимум естественного света в течение дня. Инфраструктура ЖК “Istanbul city” Комплекс расположен в районе Яккасарай и имеет самую необходимую инфраструктуру для жителей. В непосредственной близости от дома находится семейный ресторан, супермаркет Корзинка, общеобразовательная школа, частный детский сад, салон красоты и мечеть. Дорожки во дворе красиво оформлены для комфортной прогулки или езды на велосипеде. Во дворе также можно увидеть современную детскую площадку. Кроме того, была создана workout зона, чтобы жители могли заботиться о своем здоровье. Вы можете разместить свои автомобили на одной из открытых или закрытых парковок и убедиться, что они в безопасности. Квартиры ЖК “Istanbul city” 1, 2, 3, 4 и 5 - комнатные квартиры передаются владельцам в виде готового ремонта. У вас есть возможность воспользоваться 18 - месячной рассрочкой при покупке квартиры
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Азиза Мансурова
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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