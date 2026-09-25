  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Toshkent

Toshkentda, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

;
Yashnabad District
65
Mirzo Ulug‘bek Tumani
46
Yunusabad district
42
Mirabad District
39
Ko'proq ko'rsatish
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Premium Premium
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "BI Sad’O (Komfort)"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$41 290
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 9
Sad’O turar-joy majmuasi — Toshkent shahri Yashnobod tumanida, Parkent ko‘chasida joylashgan zamonaviy komfort klassdagi turar-joy majmuasi. Loyiha shahar hayoti qulayligi, osoyishta muhit hamda oila va dam olish uchun puxta o‘ylangan makonni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. ✨ Konsepsiya…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Saadiyat"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$82 284
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 14
Saadiyat — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, shahar hayotining dinamikasi va sharqona arxitektura estetikasi uyg‘unlashgan makon sifatida yaratilgan. Loyiha shaxsiylik, qulaylik va yuqori hayot sifati g‘oyasidan ilhomlangan bo‘lib, nomi bejizga “Baxt o…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Premium Premium
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Crystal Avenue"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$40 555
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 12
Crystal Avenue — Toshkentning Yangi shahar hududida joylashgan premium sinfidagi zamonaviy turar joy majmuasi, hayot, dam olish va kundalik qulaylik uchun noyob makon yaratadi. Loyiha nafis me’moriy yechimlar, funksional rejalashtirish va rivojlangan infratuzilmani birlashtirib, har kuni qul…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Premium Premium
Turar-joy choragi Beyterak. NRG-BI
Turar-joy choragi Beyterak. NRG-BI
Turar-joy choragi Beyterak. NRG-BI
Turar-joy choragi Beyterak. NRG-BI
Turar-joy choragi Beyterak. NRG-BI
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Beyterak. NRG-BI
Turar-joy choragi Beyterak. NRG-BI
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$27 200
QQS
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 16
Bayterak — NRG Uzbekistan’dan yangi avlod turar-joy kvartali Bugungi kunda uy-joy tanlashda xaridorlar nafaqat kvartiraning o‘ziga, balki kelajakdagi yashash muhitiga ham katta e’tibor qaratmoqda. Shu sababli zamonaviy turar-joy kvartallari oddiy yangi qurilishlardan ko‘ra ko‘proq talabga…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Turar-joy majmuasi ЖК Vatan 
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 073
Qavatlar soni 16
Vatan   baxtli hayot maskani  Poytaxtimizning markazida- Mirzo Ulug’;bek tumani, Ravnaq kochasi 1 uy, Bo’;z bozor yaqinida  2 Ga maydonga qad rostlaydigan Vatan recidence loyihasi. Loyiha umumiy 13 blokdan iborat - xar bir blok 16 qavatdan.  Umumiy xonadonlar soni: 1600 t  Qulayliklar:  …
Quruvchi
Xon Saroy
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Xon Saroy
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Muhabbat shahri
Turar-joy majmuasi Muhabbat shahri
Turar-joy majmuasi Muhabbat shahri
Turar-joy majmuasi Muhabbat shahri
Turar-joy majmuasi Muhabbat shahri
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Muhabbat shahri
Turar-joy majmuasi Muhabbat shahri
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 015
Qavatlar soni 16
Xon Saroyning "Muhabbat shahri" loyihasi Toshkent shahar Yashnobod tumani Parkent ko'chasi 327B manzilda joylashgan bo'lib, Yashnobod metro bekatigacha 2-daqiqada yetib olishingiz mumkin. Turar joy majmuasi 26 ta blokdan iborat bo'lib, har bir blok 16 qavatdan tashkil topgan, shift balandlig…
Quruvchi
Xon Saroy
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Xon Saroy
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Turar-joy majmuasi Ramazon residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 065
Qavatlar soni 10
Toshkent shahar Yashnobod tumanida joylashgan Xon Saroyning "Ramazon residence" loyihasi Katta Xalqa Yo’li, 5-metro bekat yonida joylashgan Umumiy xonadonlar soni 370 ta bo'lib, bino 10 qavatdan iborat. Shift balandligi 3 m Loyiha huduida: - 2 qavatli avtoturargoh - bolalar o'yin…
Quruvchi
Xon Saroy
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Xon Saroy
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Dreamland Parkent"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 13
Maydoni 46–102 m²
120 ko'chmas mulk ob'ektlari 120
Ohangaron avtomobil yo'li bo'ylab yangi turar-joy majmuasi. Uy 10 qavatdan iborat, sinfning farovonligi. Sizning didingiz uchun barcha kvartiralar mavjud. qo'shimcha ma'lumotni telefon raqamidan topish mumkin
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
46.4 – 48.1
58 895 – 69 383
Apartment 2 xonalar
51.4 – 77.7
70 366 – 114 897
Apartment 3 xonalar
73.0 – 102.3
91 476 – 150 573
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Sad'o Comfort"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Uy-joy majmuasining jabhasi uchun biz faqat o'z qurilish standartlarimizga javob beradigan yuqori sifatli materiallardan foydalanamiz. Bu nafaqat xavfsizlik, balki uylarning jozibali, estetik ko'rinishini ham ta'minlaydi. Avtomobillarsiz xavfsiz va qulay yopiq hovli bolalar bilan beg'araz o…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
16 qavatli turar-joy majmuasi Yunusobod tumanida joylashgan. “Highttown City” turar-joy majmuasi yaqinida. Komfort toifasidagi turar-joy majmuasi 12 ta uydan iborat. Hozirda sotuvga qo‘yilgan 3 ta uy bor, ular kelgusi yilda tayyor bo‘ladi. Uy-joy majmuasini 2025-yilda yakunlash. 24 oyga …
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi SUN
Turar-joy majmuasi SUN
Turar-joy majmuasi SUN
Turar-joy majmuasi SUN
Turar-joy majmuasi SUN
Turar-joy majmuasi SUN
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 195
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 11
SUN turar-joy majmuasida bolalaringizning rivojlanishi uchun ideal sharoitlar yaratilgan. Bu yerda eng dadil g'oyalarni amalga oshirish va ijodiy salohiyatni kashf etish uchun maxsus ijodiy maydonlar mavjud. Sport va dam olishdan tortib, muloqot qilishgacha, oilangiz uchun tengsiz qulaylikla…
Quruvchi
Human2Human
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Human2Human
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi GOROD
Turar-joy majmuasi GOROD
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 187
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 8
Mirador Group kompaniyasining Turar-joy majmuasi GOROD poytaxtning nufuzli tumanida joylashgan biznes-klassdagi kvartiralarning zamonaviy majmuasidir. Endi aksiyada Bo'sh to'lovsiz 0% Yangi honadon xarid qilsangiz bo'ladi GOROD Turar-joy majmuasi hududida keng terasli va balkonli 6, 8 va …
Quruvchi
MIRADOR GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MIRADOR GROUP
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "ЖК «Diamond City» "
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$864
“Diamond City”- это один из крупнейших жилых комплексов в нашей стране. 11-этажное здание построено в классическом стиле. Покупатели учитывают местоположение и другие условия при покупке современной квартиры. Комплекс удобно расположен в Юнусабадском районе. Созданные условия во дворе и квар…
Quruvchi
DIAMOND CITY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DIAMOND CITY
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Turar-joy majmuasi ЖК Binkat
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$714
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Binkat turar-joy majmuasi — - yashash issiq va xavfsiz bo'lgan g'ishtli uy. Poytaxt mavzesi kompaniyasining ko'p xonadonli g'ishtli uylarining afzalliklari: - Issiqlikning yuqori darajada saqlanishi: kvartiralar qattiq sovuqlarda ham qulay. - Ekologik toza. Qurilish uchun biz zararli va s…
Quruvchi
INSIDE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
INSIDE
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Turar-joy majmuasi Dombirobod City
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$817
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Majmuamizning Doʻmbrobod avtovokzal va Olmazor metro bekati yonida joylashgani majmuamiz aholisiga shahar boʻylab muammosiz harakatlanish imkonini beradi. ?Manzilimiz: Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Do‘mbrobod massivi. Belgilangan joy: Toshkent amaliy fanlar universiteti. O'zingiz…
Quruvchi
DO MBROBOD CITY GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DO MBROBOD CITY GROUP
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue
Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue
Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue
Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue
Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue
Turar-joy majmuasi Honabod Аvenue
Khanabadtepa, Oʻzbekiston
dan
$780
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
“Xonobod Avenue” LCD displey – Sergeli tumani, Xonobod ko‘chasida g‘ishtli qurilish texnologiyasidan foydalangan holda qurilgan qulaylik toifasi. Qurilish aksiyamizdan ko‘zlangan maqsad Toshkent shahrining Sergel tumanidagi Xonobod mahallasida zamonaviy infratuzilmani, shuningdek, 12 qavatli…
Quruvchi
Xonobod Avenue
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Xonobod Avenue
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Do'stlik
Turar-joy majmuasi Do'stlik
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 108
Qavatlar soni 5
“Do'stlik” turar-joy majmuasida AKSIYA TAYYOR UYLAR muddatli to'lovga. Batafsil 78-150-13-90 Ekologik toza hududda joylashgan “Do'stlik” turar-joy majmuasi xaridorlarga arzon narxlarda kvartiralarni taklif etmoqda. Konfor kompleksi – sinf va o'ralgan shaxsiy hovli. 5 qavatli bino klassik …
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroyi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$700
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 7
Toshkentdagi yangi bino – Do'rmon saroyi Binoning hashamatli oq jabhasi bilan komfort toifasidagi zamonaviy turar-joy majmuasi. Qurilish miqyosi tufayli u xavfsiz yashash uchun yaratilgan mikrorayonni tashkil etadi. U 2700 kvadrat metr maydonda joylashgan va 14 ta 7 qavatli binoga ega. U…
Quruvchi
Do'rmon Saroyi
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Do'rmon Saroyi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$13 500
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Etalon binosidan yangi loyiha – Yangi Toshkent LCD Yangi Toshkent LCD Dastlabki stavka 30%, qolganlari 36 oyga bo'lib-bo'lib sotib olinadi. Poydevorning mustahkamligi ko'plab omillarga bog'liq! Qurilishning dastlabki bosqichida binoning poydevori va ramkasini qurish uchun ishlatiladigan mat…
Quruvchi
ETALON BUILDING
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ETALON BUILDING
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi Ko’kcha-Oqtepa
Turar-joy choragi Ko’kcha-Oqtepa
Turar-joy choragi Ko’kcha-Oqtepa
Turar-joy choragi Ko’kcha-Oqtepa
Turar-joy choragi Ko’kcha-Oqtepa
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$817
Topshirish muddati 2024
«ko’;’;kcha-oqtepa» turar-joy majmuasi xaridorlarga nafaqat yashash uchun kvartiralar, balki o’;z biznesini yuritish uchun 1 va 2-qavatlarni ham taklif etadi. Biznes va tijorat sohalarida rivojlangan infratuzilmaga ega 12 blokdan iborat va 1000+ xonadonga mo‘ljallangan majmuamiz biznesingiz …
Quruvchi
ART HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ART HOUSE
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Turar-joy majmuasi Yangiobod Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$25 000
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Majmua Yashnobod tumanida, “Yangiobod” metro bekati yonida joylashgan. 3 ta uy, 1 ta bino, 4 ta kirish joyi, qolganlari 3. 10 qavatli binolardan iborat. Birinchi qavatlar turar-joy majmuasining ichki infratuzilmasini tashkil etuvchi tijorat binolariga berilgan. Piyoda masofada Kompas va Korz…
Quruvchi
Millennium House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Millennium House
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Sad'O
Turar-joy majmuasi Sad'O
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47 883
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Sad'O nafaqat turar-joy majmuasi, balki biznes va komfort turidagi xonadonlarni taklif etuvchi qulaylikning yangi darajasidir. Bu yerda siz nafaqat qulay turar joy, balki dam olish va o'yin-kulgi uchun turli xil imkoniyatlarga xam ega bo’;lasiz. Avtomobillardan xoli bo’;lgan yopiq hovlida sh…
Quruvchi
Bi GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Bi GROUP
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Turar-joy majmuasi ЖК Charx Novza
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$555
Turar-joy majmuasi Samarqand Darvoza ko‘chasida, go‘zal poytaxtimizning tarixiy Shayxontoxur tumanida qurilmoqda. Premium, elita 12 qavatli Yevropa dizayni binosi 5 blok, 7 kirish, 438 xonadon, noyob arxitektura, travertin va sayqallangan hashamatli frantsuz fasad dizayni, katta obodonlashti…
Quruvchi
BM GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BM GROUP
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi DOMBIROBOD RESIDENCE
Turar-joy majmuasi DOMBIROBOD RESIDENCE
Turar-joy majmuasi DOMBIROBOD RESIDENCE
Turar-joy majmuasi DOMBIROBOD RESIDENCE
Turar-joy majmuasi DOMBIROBOD RESIDENCE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$634
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
BM GROUP company sidan   ajoyib yangilik  Siz kutgan yangi ‘’;DOMBIROBOD RESIDENCE”  loyiha khdonlari pit holatidan baholash andy SOTUVDA! 30% Bosh to'lov qilib, kolganini 30 oyga foizsiz t'o'lovda t'lang! 100% lik t'olovda 15% li chegirmaga ega buling!< /p> 1m² - 8 032 000 so'mda…
Quruvchi
BM GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BM GROUP
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Turar-joy choragi ЖК Uchtepa Resident
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$952
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Uchtepa rezidenti 9 qavatli bino 580 xonadon 1,5 gektar 13 blokli uylar Bolalar maydonchasi Uni sotib olmoqchi bo'lgan har bir kishi uchun 200 ga yaqin er osti avtoturargohi  Narxlar 10 400 000 so'mdan boshlanadi  Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz  Bizning noyob uylarimiz sizning far…
Quruvchi
Median Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Median Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Turar-joy majmuasi Riverside Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$805
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
Riverside qarorgohi Foydali zamonaviy makonga xush kelibsiz! Riverside Residence ⠀ Bizning noyob turar-joy majmualarimiz hayotingiz uchun eng zo'r joy. Konfor va zamonaviy texnologiyalar uyg'unligi bizni ideal tanlovga aylantiradi! ⠀ Komplekslarimiz shaharning go'zal burchaklarida joy…
Quruvchi
Median Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Median Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$833
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Musaffo maskan uy-joy qurish uchun tayyor kvartiralarni xarid qilishingiz mumkin. Imtiyozli shartlar asosida subsidiyalar va ipoteka
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Olmos
Turar-joy majmuasi Olmos
Turar-joy majmuasi Olmos
Turar-joy majmuasi Olmos
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$833
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Olmos turar-joy majmuasi ipoteka va subsidiya uchun tayyor kvartiralar.  Toshkent shahridagi kvartiralar uchun subsidiya yoki ipoteka olish uchun ariza topshirishga shoshiling
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Turar-joy majmuasi Almaz Tower
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$23 553
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Realting uz Toshkent shahridagi yangi bino – Almaz Tower Almaz Tower - bu noodatiy va yorqin bino jabhasiga ega zamonaviy turar-joy majmuasi. G'ayrioddiy dizayn yechimi tufayli kompleksga o'ziga xos ko'rinish beradigan yorqin sariq qo'shimchalarga urg'u berilgan. J.K. konfor klassi 1000 …
Quruvchi
BETTER BEST Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BETTER BEST Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Turar-joy majmuasi Silver Tower
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$555
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Realting uz Toshkent shahridagi yangi bino – Silver Tower Silver Tower - bu noodatiy va yorqin bino fasadiga ega zamonaviy turar-joy majmuasi. G'ayrioddiy dizayn yechimi tufayli kompleksga o'ziga xos ko'rinish beradigan yorqin sariq qo'shimchalarga urg'u beriladi. J.K. konfor klassi 1000…
Quruvchi
BETTER BEST Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
BETTER BEST Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Modera Towers"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Modera Towers - это многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, коммерческие площади и все, что нужно для комфортной жизни его резидентов. Комплекс расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, недалеко от парка "Дружбы" и множества других знаков…
Quruvchi
Modera Towers
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Modera Towers
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Strong Houses ishlab chiqaruvchisining «S-Tower» — turar-joy majmuasi poytaxtning Sergeli tumanida joylashgan. U lakonik fasad uslubidagi 12 qavatli binolardan, shuningdek, daraxtlar, butalar va maysazorlar bilan bezatilgan katta hovlidan iborat. Ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqilgan infratuz…
Quruvchi
STRONG HOUSES
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
STRONG HOUSES
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Turar-joy choragi Yunusabad Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 9
Yunusobod qarorgohi — Kvartiralarni dastlabki to‘lovsiz 12 oyga bo‘lib-bo‘lib sotib olish imkoniyatini taqdim etuvchi zamonaviy premium turar-joy majmuasi Bu Toshkentda ko‘chmas mulk sotib olmoqchi bo‘lgan, lekin bir vaqtning o‘zida katta summani to‘lashga tayyor bo‘lmaganlar uchun ajoyib i…
Quruvchi
Yunusabad Residence
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yunusabad Residence
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi ЖК Zenit
Turar-joy choragi ЖК Zenit
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$995
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Zenit — LCD - bu zamonaviy dizayn, yuqori sifatli qurilish va qulay yashash sharoitlarini birlashtirgan taxminan 10 gektar maydonda joylashgan yangi turar-joy majmuasi. Zenit LCD displeyda har bir kishi qulay joydan tortib kvartiralarning batafsil rejasi, avtoturargoh mavjudligi, park maydon…
Quruvchi
Premier House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Premier House
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "IPAK YO'LI"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 13
Umumiy maydoni 2,3 gektar bo‘lgan “Ipak yo‘;li” loyihamiz 12 qavatli binolardan iborat 5 blokdan iborat: - umumiy maydoni 32,3 m2 dan 80 m2 gacha bo'lgan kvartiralar; - 3,8 m2 dan 10 m2 gacha bo'lgan ochiq terasli balkonlar; - tomida shaxsiy hovlisi bo'lgan kvartiralar; - o'yin maydonchasi v…
Quruvchi
ООО «DREAM CONSTRUCTION»
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ООО «DREAM CONSTRUCTION»
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$37 432
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
The Celebrity Residence — bu klub uyi boʻlib, u rezidentlarga maksimal maxfiylikni taʼminlagan holda majmua ichida bir qator xizmatlarni taklif etadi.  Klub hududida nafaqat ochiq havoda dam olish uchun turli xil imkoniyatlar, balki aholiga birinchi tibbiy yordam yoki zarur statsionar muola…
Quruvchi
Interra Group
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Interra Group
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Turar-joy majmuasi Эко Дреам
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$20 954
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Ko'chmas mulk sotib olish uchun bizning turadi-joy kompleksimizni ko'rib chiqishni taklif qilaman. Menga bir necha daqiqa vaqt ajratsangiz majmuamiz bilan tanishtiraman. Har bir oila uchun "EKO DREAM" turar-joy majmuasi. Bu yil kvartira sotib orzu qilyapsizmi? EKO DREAM bizga shoshilin…
Quruvchi
Eco Dream Luxe
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Eco Dream Luxe
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Turar-joy choragi ЖК Корасув Гавхари
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$900
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Coracamish Riverside  Olmazor tumani, Qoraqamish 2/4 da joylashgan “Riverside Residence”loyihamizda sotuvlar boshlandi. Loyihamizning afzalliklari: - Soy bo'yida joylashgan; - Arzon narxlar davom etmoqda" chuqur",  - Yaqin atrofda supermarket, maktab, bolalar bog'chasi, yoqilg'i quy…
Quruvchi
Median Development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Median Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Turar-joy majmuasi STAR HOUSE RESIDENCE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$713
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE – это уникальный в своём роде проект, который ярко выделяется своими особенностями, благодаря которым нас выбирает большое количество людей. Представляем вам 5 главных причин приобрести апартаменты в ЖК STAR HOUSE RESIDENCE: Невероятно доступные цены. У…
Quruvchi
STAR HOUSE BUILDINGS
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
STAR HOUSE BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi «Anor Development»
Kvartira binosi «Anor Development»
Kvartira binosi «Anor Development»
Kvartira binosi «Anor Development»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 036
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 13
Anor Development - bu sifatli loyiha bo'lib, hozirda o'z mijozlarini tayyor ta'mirlangan kvartiralar bilan ta'minlaydi.Anor Development majmuasida faqat vaqt sinovidan o'tgan, mustahkamlik, chidamlilik va qulaylikni kafolatlaydigan yuqori sifatli qurilish materiallaridan foydalaniladi.13 qav…
Quruvchi
Anor development
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Anor development
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47 582
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 13
Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города. Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах х…
Quruvchi
NEWMON GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NEWMON GROUP
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Turar-joy majmuasi ЖК «Brooklyn»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$896
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
«brooklyn» turar-joy majmuasi Mirzo Ulugʻbek tumanida, Sayram koʻchasida, «The British School» yaqinida joylashgan. Lcd «Brooklyn» — - bu yuqori hayot sifati! O'n olti qavatli ko'p qavatli binolarda sevgi uchun kvartiralar mavjud. Shinam studiyadan tortib, keng premium kvartiralargacha. Qula…
Quruvchi
MAROKAND`S SKY
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MAROKAND`S SKY
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 100
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Yakkasaroy viloyatidagi yangi bino – Royal House Bitta 10 qavatli binodan iborat yangi konfor sinfidagi turar-joy majmuasi. Poytaxtning markazida ajoyib joylashuvga ega. Qurilish maydoni 2000 kv. m. Kvartiralar qo'pol qoplamaga ega, shuning uchun kelajakdagi egalari bir vaqtning o'zida ham…
Quruvchi
OOO Royal House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
OOO Royal House
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Turar-joy choragi «Nur Hayat New Classics»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$27 122
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Aqlli sarmoyadorlar va o'z uylarini orzu qilganlar uchun! "Nur pichan" yangi binosida bizda, ayniqsa siz uchun ajoyib taklif bor"!  Siz boshlang'ich to'lovisiz kvartiralarning baxtli egasi bo'lishingiz mumkin, qolgan qismi esa foiz to'lovisiz 23 oyga bo'linadi. Bizning LCD « Nur Hay…
Quruvchi
NUR HAYAT NEW CLASSIC
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
NUR HAYAT NEW CLASSIC
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Жилой комплекс Prime Residence   Клубный дом, состоящий из 9ти этажей на первой линии «Prime residence» - это гармония мегаполиса и природы. Вы насладитесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.   Инфраструктура Удобная …
Quruvchi
Prime Towers
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Prime Towers
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Turar-joy majmuasi Chimgan Hills
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28 121
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Turar-joy majmuasi «Chimgan Hills» Bu 40 000 m2 dan ortiq turar-joy va noturarjoy hashamatli ko'chmas mulk bo'lib, u turli xil tartibdagi kvartiralar va tijorat binolarini o'z ichiga oladi. Turar-joy majmuasining 15 ta blokining har biri o'zining yer usti va er osti to'xtash joyiga ega, bu s…
Quruvchi
CHIMGAN HILLS
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
CHIMGAN HILLS
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Qadriyat
Turar-joy choragi Qadriyat
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 110
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
"Qadriyat" LCD - bu butun oila bilan yashash uchun ideal turar-joy majmuasi.                                                                                                                                               Ushbu loyihada biz eng yaxshisini amalga oshirishni rejalashtirmoqdamiz. …
Quruvchi
Binar group
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Binar group
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Toshkentning yangi binosi - Newport Newport turar-joy majmuasi 19 qavatli turar-joy g'ishtli uylarning 15 binosidan iborat. Kompleks arxitekturasi zamonaviy uslubda yaratilgan bo'lib, u yangi texnologiya va qulaylik davrining timsoli sifatida loyiha tushunchasini to'liq ifodalaydi. Uy-joy, …
Quruvchi
Newport
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Newport
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Chashma residence
Turar-joy choragi Chashma residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$689
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Chashma Residence — 4000 m² boʻlgan noyob va oʻziga xos loyiha boʻlib, u tijorat maydonisiz qulay yashash va hordiq chiqarish uchun moʻljallangan. Uy ikki tomondan daryo bilan o'ralgan bo'lib, bu deraza yoki balkondan chiroyli ko'rinishni kafolatlaydi. Va yopiq platforma va ko'chada yo'qligi…
Quruvchi
ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Turar-joy majmuasi ЖК DARKHAN RESIDENCE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 031
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
DARXAN RESIDENCE-  Yuqori texnologiyali 12 qavatli uy boy infratuzilma, a'lo ekologiya, yashil maydon va yaqin atrofdagi parklar joylashgan hududda joylashgan  Fasad uchun faqat yuqori sifatli materiallar ishlatiladi, uy qishda va yozda salqin issiqlikni saqlashning maksimal samaradorlig…
Quruvchi
ATREZZO GROUP
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ATREZZO GROUP
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Turar-joy choragi Aviasozlar Plaza
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$753
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Aviasozlar Plaza turar-joy majmuasida tayyor uylar 30% Bo'sh to'lov bilan rassrochkaga. Telefon 78-150-13-90 Aviasozlar Plaza turar-joy majmuasi yuqori sifatli deyarli tayyor kvartiralarni taklif etadi. Ushbu zamonaviy majmua qulay yashash uchun turli xil xonadonlar maketi, zamonaviy qula…
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "PRESTIGE Gardens "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
PRESTIGE Gardens — уникальный в своем роде мультифункциональный жилой комплекс с лобби для бизнес-центра на первом этаже.   Развитая внутренняя инфраструктура предлагает жителям детские площадки, фитобар, беседки и намазхану. На третьем этаже уютно расположился безопасный зеленый двор,…
Quruvchi
PRESTIGE Gardens
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
PRESTIGE Gardens
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Qorasuv River Residence"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Новостройка Qorasuv River Residence Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой, и расположением в 10 минутах езды от центральной части города. Комплекс будет оснащён собственным наземным и подземным паркингом, и детской площадкой. Также стоит отметить, что QORASUV RIVER RESIDENCE рас…
Quruvchi
Qorasuvriver
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Qorasuvriver
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Musaffo
Turar-joy majmuasi Musaffo
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 102
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Toshkentdagi yangi bino – Musaffo Musaffo – turar-joy majmuasi zamonaviy qulayliklar tabiiy go'zallik bilan uchrashadigan ideal yashash joyidir. Yunusobod tumanida joylashgan biznes-klass majmuasi alohida, zamonaviy shaharcha tashkil etadi. U 127 000 kvadrat metr obodonlashtirilgan hududda …
Quruvchi
ART HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ART HOUSE
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$34 370
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Maydoni 29–54 m²
250 ko'chmas mulk ob'ektlari 250
LCD «Assalom Sohil» - bu oltin uy hududini integratsiyalashgan rivojlanishi uchun yangi loyiha. Bir necha yil ichida bu erda rivojlangan tijorat va ijtimoiy infratuzilmaga ega bo'lgan qulay tijorat va ijtimoiy infratuzilma, shu jumladan bolalar bog'chasi va turar joy majmuasida maktab qurila…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
28.6 – 53.9
36 148 – 93 161
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi Yangi Hasanboy
Turar-joy majmuasi Yangi Hasanboy
Turar-joy majmuasi Yangi Hasanboy
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$806
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Developer Luxe Construction Group kompaniyasidan tayyor kvartiralar Qurilishda eng ilg'or innovatsion echimlar qo'llaniladi va ishonchli va bardoshli monolitik ramkalar qo'llaniladi. Majmuaning yer osti qismida joylashgan qulay avtoturargoh videokuzatuv kameralari bilan jihozlangan.
Quruvchi
Luxe Construction Group
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Luxe Construction Group
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$31 481
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 15
Maydoni 52–274 m²
20 ko'chmas mulk ob'ektlari 20
Эко-квартал Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармонии с собой…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
51.8 – 76.7
73 923 – 124 310
Apartment 2 xonalar
79.8
111 870
Kvartira
165.0 – 273.6
345 620 – 491 023
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 5
Maydoni 29–201 m²
337 ko'chmas mulk ob'ektlari 337
Жилой комплекс Infinity Luxury Residence – резиденция премиум-класса. Это будет современный жилой квартал с апартаментами класса люкс и развитой коммерческой инфраструктурой. По задумке архитекторов, вдохновлённых горными вершинами Узбекистана, комплекс должен олицетворять плавность, свежест…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
28.9 – 84.8
33 854 – 135 923
Apartment 2 xonalar
48.9 – 78.3
61 515 – 133 728
Kvartira
63.3 – 201.4
42 634 – 343 996
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Bog'lar»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$32 820
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 15
Maydoni 29–257 m²
122 ko'chmas mulk ob'ektlari 122
Эко-квартал Assalom Bog’;lar – второй проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный по мировым экологическим стандартам. Наша цель – создать комфортную эко-среду, где наши жители смогут наслаждаться жизнью, восстанавливая свои силы после насыщенных трудовых дней, в гармон…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
29.1 – 53.7
42 934 – 107 550
Apartment 2 xonalar
40.0 – 84.2
56 840 – 146 604
Apartment 3 xonalar
76.7 – 86.5
107 687 – 154 410
Kvartira
99.2 – 256.9
158 972 – 418 612
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$44 697
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 5
Maydoni 29–60 m²
49 ko'chmas mulk ob'ektlari 49
Эко-квартал «Assalom Havo» – новый проект от Golden House, расположенный в тихом и уютном квартале Яшнабадского района. Комплекс реализуется двумя очередями. 1-ая очередь уже построена, состоит из восьми 5-этажных домов, 2-ая очередь состоит из пяти 9-этажных домов и находится в активной ста…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
28.9 – 59.6
43 857 – 97 256
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Turar-joy choragi O`Z Mahal
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$55 014
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Maydoni 38–182 m²
158 ko'chmas mulk ob'ektlari 158
ЖК « O`Z Mahal» – эксклюзивный жилой комплекс бизнес-класса от Golden House со своей социальной инфраструктурой был реализован международным архитектурным бюро. Он удачно расположен в центре города, где всё самое лучшее рядом. Институты, школы, детские сады, поликлиники, ботанический сад, пр…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
38.2 – 80.1
69 996 – 173 052
Apartment 2 xonalar
68.2 – 75.0
111 436 – 126 975
Kvartira
47.8 – 182.0
166 450 – 316 523
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi O`Z Makon
Turar-joy choragi O`Z Makon
Turar-joy choragi O`Z Makon
Turar-joy choragi O`Z Makon
Turar-joy choragi O`Z Makon
Turar-joy choragi O`Z Makon
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$37 273
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 16
Maydoni 32–126 m²
88 ko'chmas mulk ob'ektlari 88
ЖК «O`Z Makon» – это современный жилой комплекс, совмещающий в себе сразу 3 жилых квартала с этажными домами и комфортабельными квартирами. Огромное внимание уделено безопасности жильцов, закрытая территория двора препятствует появлению посторонних, а круглосуточное видеонаблюдение и система…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
32.4 – 40.7
54 998 – 83 837
Apartment 2 xonalar
53.4 – 69.3
86 528 – 150 478
Apartment 3 xonalar
70.1 – 98.7
125 029 – 187 245
Kvartira
64.9 – 126.0
173 392 – 329 648
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi Nest one
Turar-joy majmuasi Nest one
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 51
Maydoni 33 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕБОСКРЕБ NEST ONE Успейте купить квартиру в первом небоскребе Узбекистана. - Перепродать недвижимость через 2 года - Сдавать в долгосрочную аренду - Сдавать в краткосрочную аренду - Жить и наслаждаться самому НЕСОМНЕННО ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ИНВЕСТИЦИЙ НА СЕ…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
33.0
Talab bo'yicha narx
Quruvchi
UPM
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
UPM
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi Greenwich
Turar-joy choragi Greenwich
Turar-joy choragi Greenwich
Turar-joy choragi Greenwich
Turar-joy choragi Greenwich
Turar-joy choragi Greenwich
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 8
Британский квартал «Greenwich» – это первый проект комплексной застройки квартала закрытого типа в едином британском стиле. Новый микрорайон объединит в себе бизнес и комфорт класс, что позволит будущим жителям выбрать квартиру с предчистовой отделкой с возможностью реализовать собственные д…
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Turar-joy majmuasi Regnum Plaza
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 15
Полное описание недвижимости. Новый проект смело бросает вызов времени и, несомненно, займет свое законное место в сердцах людей, которые ценят высокий уровень во всем. Владельцы квартир в Regnum Plaza имеют изысканный вкус, ценят и любят себя и своих близких, а также мудро вкладывают сво…
Quruvchi
Murad Buildings
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Murad Buildings
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Français, Italiano
Turar-joy majmuasi ЖК Soy Boyi
Turar-joy majmuasi ЖК Soy Boyi
Turar-joy majmuasi ЖК Soy Boyi
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 15
SOY BO'YI. Жизнь на берегу реки. Это идеальное место для семей, которые ценят уют и комфорт.
Quruvchi
Murad Buildings
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Murad Buildings
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Français, Italiano
Turar-joy majmuasi SERGELI AVENUE
Turar-joy majmuasi SERGELI AVENUE
Turar-joy majmuasi SERGELI AVENUE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28 373
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Maydoni 39–85 m²
9 ko'chmas mulk ob'ektlari 9
Sergeli Avenue, который имеет необычную архитектуру, декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Sergeli Avenue - жилой комплекс со спокойной атмосферой предлагает выгодные условии для вашего отдыха с семьёй. Вы можете использовать первые или вторые этажи компле…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
72.0 – 85.0
54 804 – 57 502
Studiya kvartirasi
39.0 – 52.0
28 034 – 37 379
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$22 133
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 6
Grand Siti - markazga yaqin, shovqin-suron va shovqindan uzoqda.  Ushbu loyiha shahar ichidagi mini-Siti kabi. Besh qavatli turar-joy binolari va shaharshalar quriladi. Loyihaning asosiy maqsadi murakkablikdagi uy sharoitida yuqori sifatli kvartiralarni yaratish edi: B. basseyn, sport zali…
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi MUSTAQILLIK AVENUE
Turar-joy majmuasi MUSTAQILLIK AVENUE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$83 966
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 11
Maydoni 39–88 m²
19 ko'chmas mulk ob'ektlari 19
"Mustaqillik Avenue" - новый жилой комплекс премиум класса, сочетающий все преимущества жизни в центре столицы. Расположен в Мирзо-Улугбекском районе, в 2 минутах ходьбы от станции метро "Хамид Алимджан". В жилом комплексе представлены квартиры от одной до трех комнат. Комнаты наполнены свет…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
65.0 – 75.0
66 107 – 158 753
Apartment 2 xonalar
88.0
186 270
Studiya kvartirasi
39.0 – 47.0
82 552 – 133 352
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi Izmir
Turar-joy majmuasi Izmir
Turar-joy majmuasi Izmir
Turar-joy majmuasi Izmir
Turar-joy majmuasi Izmir
Turar-joy majmuasi Izmir
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$534
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Ushbu turar-joy majmuasi Yashnobod tumanida, Jarqo‘rg‘on ko‘chasida joylashgan. Gaz blokidan qurilgan 12 qavatli bino. 12 blok. Jami xonadonlar soni: 1400. Fasad: suyuq travertin. Mulkni yetkazib berish: 2024 yil, 4-chorak 24 oyga boʻlib toʻlash rejasi mavjud. Hozirda ob'ekt q…
Quruvchi
Izmir Art Story
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Izmir Art Story
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$534
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Ushbu turar-joy majmuasi Yashnobod tumanida, chap tomondagi yo'l bo'ylab Raxatga yetib borishdan oldin joylashgan. Gaz blokidan qurilgan 16 qavatli bino. LCD displey 5 blokdan iborat. Fasad: suyuq travertin. Qurilish maydoni - 1 gektar. Jami xonadonlar soni: 512. Mulkni yetkazib berish: …
Quruvchi
Izmir Art Story
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Izmir Art Story
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi BI Sado
Turar-joy majmuasi BI Sado
Turar-joy majmuasi BI Sado
Turar-joy majmuasi BI Sado
Turar-joy majmuasi BI Sado
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Sado
Turar-joy majmuasi BI Sado
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
🌟 BI Sad'O - megapolis ritmidagi qulaylik simfoniyasiBI Sad'O - bu ichki uyg'unlik g'oyasi atrofida qurilgan turar-joy majmuasi. To'rt element - havo, suv, olov va tuproq loyiha arxitekturasi, landshafti va atmosferasining asosini tashkil etdi. Bu yerda har bir element muvozanatga bo‘ysunib,…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Flagman
Turar-joy majmuasi BI Flagman
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Flagman - Mirzo-Ulug'bek tumanida, "Buyuk Ipak yo'li" metro bekatidan bir necha daqiqalik piyoda masofada joylashgan BI Group kompaniyasining biznes+ sinfidagi intim klub uyi. Sukunat, maqom va o‘ychanlikni qadrlaydiganlar uchun loyiha: me’moriy estetika, maxfiylik va rivojlangan infratuzilm…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Turar-joy majmuasi BI Jomiy
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
NRG JOMIY - shoir Abdurahmon Jomiy nomidan ilhomlangan zamonaviy biznes-klassNRG kompaniyasining yangi turar-joy majmuasi Olmazor tumanida, Jomiy bozori yonida joylashgan - boy infratuzilma, qulay transport aloqalari va barqaror talabga ega joy. Loyiha shahar hayotidagi qulaylik qulaylik, xa…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Turar-joy majmuasi Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Turar-joy majmuasi Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Turar-joy majmuasi Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Turar-joy majmuasi Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Turar-joy majmuasi Продажа! 2 КОМ Новостройке | Яккасарай - Глинка
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Manzil: Yakkasaroy tumani, Kichik beshagach, ko'ch. Nukus, diqqatga sazovor joy: 8-uy.  Xonalar: 2 17, 13-qavat Maydoni: 53 m2 Tavsif: To'liq mebel va maishiy texnika bilan jihozlangan. Aqlli uy o'rnatildi.  Narxi 99 000 USD
Agentlik
West End Consulting
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Яккасарай Новостройка ЖКСаламатина Мансарда - Ор-р мечеть Яккасарай - 1/11/11 31м2
Turar-joy majmuasi Яккасарай Новостройка ЖКСаламатина Мансарда - Ор-р мечеть Яккасарай - 1/11/11 31м2
Turar-joy majmuasi Яккасарай Новостройка ЖКСаламатина Мансарда - Ор-р мечеть Яккасарай - 1/11/11 31м2
Turar-joy majmuasi Яккасарай Новостройка ЖКСаламатина Мансарда - Ор-р мечеть Яккасарай - 1/11/11 31м2
Turar-joy majmuasi Яккасарай Новостройка ЖКСаламатина Мансарда - Ор-р мечеть Яккасарай - 1/11/11 31м2
Turar-joy majmuasi Яккасарай Новостройка ЖКСаламатина Мансарда - Ор-р мечеть Яккасарай - 1/11/11 31м2
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$47 000
Qavatlar soni 11
#Yakkasaroy #Yangi bino #JKSalamatina #Chardaq - Or-r Yakkasaroy masjidi - 11/11 31m2 - Monolit - Balkon - oxiri yo'q - San Knot - birlashtirilgan - Ta'mirlash - evro - Mebel va maishiy texnika - ha - Narxi: 47 000
Agentlik
Baht
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Turar-joy choragi D-Casa. Dreamlevel
Turar-joy choragi D-Casa. Dreamlevel
Turar-joy choragi D-Casa. Dreamlevel
Turar-joy choragi D-Casa. Dreamlevel
Turar-joy choragi D-Casa. Dreamlevel
Turar-joy choragi D-Casa. Dreamlevel
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42 200
QQS
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 5
D'CASA — Toshkentdagi zamonaviy turar-joy majmuasi D'CASA — qulaylik, xavfsizlik va zamonaviy turmush tarzini qadrlaydigan insonlar uchun yaratilgan zamonaviy turar-joy majmuasidir. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta o‘ylangan xonadon rejalari va rivojlangan ichki infratuzilmani o‘zida m…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Yangi O'zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O'zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O'zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O'zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O'zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O'zbekiston
Turar-joy majmuasi Yangi O'zbekiston
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Profil sarlavhasidagi raqamlar haqida batafsil ma'lumot olish uchun tayyor subsidiyali kvartiralar. Subsidiya yoki ipoteka bor. Birlamchi bozor. Toshkent shahar, Yangihayot Tumani (eski Sergeli Tumani), Yangi Darxon-2 va ulangan kvartira sotiladi. 2 honali Xuzhatlari Mavjud kadastri. No…
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$190 000
Maydoni 26–500 m²
56 ko'chmas mulk ob'ektlari 56
🔥 Cambridge Residence turar-joy majmuasida noyob ikki qavatli kvartira - ideal hayot uchun sizning imkoniyatingiz! 🔥 🌟 Manzil: Nufuzli Olmazor tumani, Kembrij turar-joy majmuasi - qulaylik va qulaylik yuqori darajadagi xavfsizlik va infratuzilma bilan uyg'unlashgan joy! 🏡 Hudud: 82,7 m² - ke…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
31.0 – 62.0
54 000 – 135 000
Apartment 2 xonalar
26.0 – 100.0
33 000 – 320 000
Apartment 3 xonalar
36.0 – 500.0
93 000 – 1,80M
Apartment 4 xonalar
70.0
135 000
Kvartira
40.0 – 55.0
39 000 – 118 000
Kottej
180.0 – 400.0
190 000 – 315 000
Agentlik
Baht
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Turar-joy majmuasi ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Turar-joy majmuasi ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Turar-joy majmuasi ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Turar-joy majmuasi ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Turar-joy majmuasi ПРОДАЖА в новостройке | ЖК Yakkasaray city mall
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 9
Manzil: Yakkasaroy tumani, ko'ch. Shota Rustaveli, or-r: Ommaviy qabrlar. Xonalar soni: 2 Qavat: 10 tadan 8 tasi Maydoni: 64 m2 Tavsif: Ommaviy qabrlar hududidagi yangi binoda kvartira, atrofida ko'plab do'konlar, kafelar, restoranlar, Yangi ta'mirlangan, hech kim yashamagan, mebel va jihozl…
Agentlik
West End Consulting
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Turar-joy majmuasi Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Turar-joy majmuasi Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Turar-joy majmuasi Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Turar-joy majmuasi Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Turar-joy majmuasi Сдается квартира в ЖК Mirabad Avenue
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 12
Maydoni 90 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Manzil: Mirobod tumani, ko'ch. Mirobod Xonalar soni: 3 Qavat: 3/12 Maydoni:  80m2 Tavsif: Poytaxtning eng markazida to'liq jihozlangan, yopiq qo'riqlanadigan hovli, rivojlangan infratuzilma, yuqori sifatli mebel va maishiy texnika bilan jihozlangan kvartira ijaraga beriladi.  Narxi: 2100$
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 3 xonalar
90.0
2 300
Agentlik
West End Consulting
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Klub uyi
Klub uyi
Klub uyi
Klub uyi
Klub uyi
Hammasini ko'rsatish Klub uyi
Klub uyi "AGALAROV RESIDENCE" в самом центре Ташкента.
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$97 850
QQS
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 21
Agalarov Residence - O'zbekiston poytaxti Toshkent shahridagi yangi yirik arxitektura loyihasi. Majmua 8 qavatli binolar bilan bog'langan to'rtta 21 qavatli minorani va 27 qavatli ajoyib markaziy minorani birlashtiradi. Ushbu loyiha O‘zbekistonning zamonaviy poytaxtining me’moriy dominantlar…
Agentlik
Domio
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Turar-joy majmuasi NRG Yunusobod
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 7
Asosiy roldagi hayotingiz - NRG YUNUSOBOD. Bu yerda har bir metr bitta g'oya bilan yaratilgan: insonga bugun, ertaga va uzoq yillar davomida yashashni xohlagan makonni berish. Bu arxitekturaning ulug‘vorligi shahar muhitining qisqaligi va qulayligi bilan uyg‘unlashgan loyihadir.NRG YUNUSOBAD…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi
Turar-joy choragi "Centrum"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$33 000
QQS
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 5
🏙 Centrum turar-joy majmuasi — Toshkentda komfort+ klass kvartiralar Centrum turar-joy majmuasi — bu zamonaviy Toshkentdagi yangi qurilish (novostroyka) bo‘lib, “Yangi O‘zbekiston” hududida joylashgan. Loyiha Al-Bina tomonidan amalga oshirilgan bo‘lib, qulay yashash, zamonaviy arxitektura…
Agentlik
Domio
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Turar-joy choragi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi
Turar-joy choragi "TowerUP"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28 200
QQS
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 18
Maydoni 52 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Yangi Massiv — Toshkent shahrida zamonaviy hayot uchun yaratilgan yangi turdagi turar-joy majmuasi. Loyiha qulay joylashuv, puxta o‘ylangan arxitektura va rivojlangan infratuzilmani o‘zida mujassam etgan. Bu yerda kundalik ehtiyojlaringizni hududdan chiqmasdan hal qilish imkoniyati mavjud…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 2 xonalar
52.0
42 975
Agentlik
Domio
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy choragi Pushkin. TowerUP
Turar-joy choragi Pushkin. TowerUP
Turar-joy choragi Pushkin. TowerUP
Turar-joy choragi Pushkin. TowerUP
Turar-joy choragi Pushkin. TowerUP
Turar-joy choragi Pushkin. TowerUP
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$87 130
QQS
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
Pushkin Place — Toshkent markazidagi zamonaviy turar-joy majmuasi Pushkin Place — Toshkentdagi biznes toifadagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulay shahar hayoti, nufuzli joylashuv va sifatli me’morchilikni qadrlaydigan insonlar uchun yaratilgan. Loyiha markaziy lokatsiyaning afzal…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Продается Бизнес-класс Новостройка| ЖК Parkwood
Turar-joy majmuasi Продается Бизнес-класс Новостройка| ЖК Parkwood
Turar-joy majmuasi Продается Бизнес-класс Новостройка| ЖК Parkwood
Turar-joy majmuasi Продается Бизнес-класс Новостройка| ЖК Parkwood
Turar-joy majmuasi Продается Бизнес-класс Новостройка| ЖК Parkwood
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Продается Бизнес-класс Новостройка| ЖК Parkwood
Turar-joy majmuasi Продается Бизнес-класс Новостройка| ЖК Parkwood
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 9
Maydoni 110 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Mirobod tumani, Nukus ko'chasi diqqatga sazovor joy Shifoxona bozori, Rossiya elchixonasi. Xonalar soni: 2 Qavat: 4/9 Maydoni: 63 kv.m Ahvoli: evro remont, turk mebellari va jihozlari bilan ta'minlangan. Barcha infratuzilma piyoda masofada joylashgan: kafelar, restoranlar, butiklar do'konlar…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 3 xonalar
110.0
280 000
Agentlik
West End Consulting
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Biznes markazi ЖКModeraTowers ШРуставели Коробка - Ор-р Школа 160 - 1/9/24 25м2
Biznes markazi ЖКModeraTowers ШРуставели Коробка - Ор-р Школа 160 - 1/9/24 25м2
Biznes markazi ЖКModeraTowers ШРуставели Коробка - Ор-р Школа 160 - 1/9/24 25м2
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$77 000
Qavatlar soni 46
#Yakkasaroy #Yangi bino #ZhKModeraTowers #ShRustaveli #Quti - Or-r 160-maktab - 1/9/24 25m2 - monolit - Balkon - yo'q - San Knot - birlashtirilgan - Ta'mirlash - quti - Mebel va maishiy texnika - yo'q - Narxi: 77000
Agentlik
Baht
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Продажа квартиры в новостройке
Turar-joy majmuasi Продажа квартиры в новостройке
Turar-joy majmuasi Продажа квартиры в новостройке
Turar-joy majmuasi Продажа квартиры в новостройке
Turar-joy majmuasi Продажа квартиры в новостройке
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Продажа квартиры в новостройке
Turar-joy majmuasi Продажа квартиры в новостройке
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 17
Manzil: Yakkasaroy tumani, Kichik beshagach, ko'ch. Nukus, diqqatga sazovor joy: 8-chi uy. Xonalar: 2 17, 13-qavat Maydoni: 57 m2 Tavsif: To'liq mebel va maishiy texnika bilan jihozlangan. Aqlli uy o'rnatildi. Narxi 107.100 AQSH dollari YAXSHI SAVDOLASH
Agentlik
West End Consulting
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Turar-joy majmuasi Вторичка #Авиасозлар3 - Ор-р Белссимо Эвос - 2/3/4 50м2
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$76 000
#Yashnobod #Qayta ishlash #Aviasozlar3 - Or-r Belsimo Evos - 2/3/4 50m2 - Panel - qo'shni xonalar - Balkon - oxiri yo'q - San Knot - alohida - Ta'mirlash - evro - Mebel va maishiy texnika - ha - Narxi: 76 000
Agentlik
Baht
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Regnum Plaza"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$73 414
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 15
Regnum Plaza — Toshkent shahrining markaziy qismida joylashgan biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, yuqori hayot standartlari, estetika va puxta o‘ylangan qulaylikni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha arxitektura ifodadorligi, boy ichki infratuzilma va nufuzli shahar m…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$142 000
Maydoni 48–123 m²
2 ko'chmas mulk ob'ektlari 2
🏡 CENTRADO turar-joy majmuasida EKSKLUZIV 2 XONALI Kvartira 🏡 ✨ Konfor. Uslub. Qulaylik. ✨ 📍 Tuman: Mirzo-Ulug'bek 🕸 Diqqat: Centrado turar-joy majmuasi 🏗 Uy: g'isht - qishda issiq, yozda salqin 🔹 Kvartira HAQIDA 🔹 ✔️ 2 xonali - o'ylangan maket ✔️ 8/8 qavat - begona shovqin yo'q ✔️ 62 m² – f…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 2 xonalar
48.0
89 000
Apartment 4 xonalar
123.0
465 000
Agentlik
Baht
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Dreamland Do'stlik"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 098
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 13
Maydoni 44–85 m²
85 ko'chmas mulk ob'ektlari 85
Rezandiya Deynland dostlik shaharning eng qulay va joplanishlari va transport markazlariga, ko'katma, yashil hududlar va o'yin maydonchalari, energiya tejaydigan qurilish texnologiyalari, panoramik derazalar, yuqori shiftlar, baland shiftlar bilan o'ralgan zamonaviy turar-joylar majmuasi.
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
43.9 – 52.3
53 598 – 73 888
Apartment 2 xonalar
57.3 – 57.6
72 373 – 84 338
Apartment 3 xonalar
72.4 – 84.7
90 561 – 116 177
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Dreamland Aeroport
Turar-joy majmuasi Dreamland Aeroport
Turar-joy majmuasi Dreamland Aeroport
Turar-joy majmuasi Dreamland Aeroport
Turar-joy majmuasi Dreamland Aeroport
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Dreamland Aeroport
Turar-joy majmuasi Dreamland Aeroport
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1 087
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 9
Maydoni 41–87 m²
190 ko'chmas mulk ob'ektlari 190
Birinchi to'lov 0 so 'm 36 oyga bo' lib-bo 'lib to' lash Dreamland Development — dan sirli va hayajonli Yangi turar-joy majmuasi-Dreamland Aeroport️   Kelajak bilan uchrashishga tayyorlaning,  zamonaviy dizayn qulayliklar bilan uyg'unlashib, hayotingiz uchun eng zo'r joy yaratiladi. K…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
41.0 – 49.1
50 058 – 64 021
Apartment 2 xonalar
48.7 – 83.8
59 459 – 115 822
Apartment 3 xonalar
77.8 – 87.0
92 813 – 113 598
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
DREAMLAND DEVELOPMENT
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Yangi Baxt"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28 962
QQS
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
Yangi Baxt — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, xavfsizlik va osoyishta hayot muhitini tanlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha amaliy arxitektura, funksional rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, butun oila uchun qulay…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy choragi Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP
Turar-joy choragi Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP
Turar-joy choragi Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP
Turar-joy choragi Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP
Turar-joy choragi Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP
Turar-joy choragi Yangi O’zbekiston Massivi. TowerUP
Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
dan
$39 800
QQS
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
Yangi O‘zbekiston Massivi — Sergelidagi zamonaviy turar-joy majmuasi Yangi O‘zbekiston Massivi — Toshkent shahrining Sergeli tumanida joylashgan zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulay yashash, oilaviy hayot va quruvchidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri kvartira xarid qilish uchun yaratilgan. Loyi…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi Продаётся дизайнерская квартира в ЖК Imperial City Club
Turar-joy majmuasi Продаётся дизайнерская квартира в ЖК Imperial City Club
Turar-joy majmuasi Продаётся дизайнерская квартира в ЖК Imperial City Club
Turar-joy majmuasi Продаётся дизайнерская квартира в ЖК Imperial City Club
Turar-joy majmuasi Продаётся дизайнерская квартира в ЖК Imperial City Club
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Продаётся дизайнерская квартира в ЖК Imperial City Club
Turar-joy majmuasi Продаётся дизайнерская квартира в ЖК Imperial City Club
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$103 000
Maydoni 30 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
🏡 Imperial City Club turar-joy majmuasida dizaynerlik kvartirasi sotiladi 📍 Diqqat: Ts-2 - Oloy bozori ✨ Premium toifadagi yangi bino ✨ Dizayner ta'mirlash ✨ To'liq mebel va jihozlar bilan jihozlangan ✨ Issiq pol ✨ Shaxsiy turar joyingiz yoki sarmoyangiz uchun ideal 🏢 Blok: B1 🏢 Qavat: 7/…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
29.5
94 000
Agentlik
Baht
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI SANAT
Turar-joy majmuasi BI SANAT
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
🎨 BI San’at – go‘zal yashash san’atiBI San’at turar-joy majmuasi shunchaki kvartiralar emas, bu arxitektura, dizayn va atmosferada o‘zida mujassamlangan hayot falsafasidir. “San’at” nomi “san’at” ma’nosini bildiradi va majmuaning har bir elementi estetik did, detallarga e’tibor va madaniy me…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
NRG Yangi Baxt - yam-yashil xiyobonlar bilan o'ralgan va sokin, ekologik toza hududda, istiqbolli Yangi Toshkent hududi yaqinida joylashgan shinam turar-joy massivi. Ushbu loyiha shahar hayotidagi qulaylikni tinchlik va tabiat bilan uyg'unlik muhiti bilan uyg'unlashtiradi.Konseptsiya va infr…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$63 000
Qavatlar soni 16
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
#Yashnobod #Yangi bino #Farg'ona avtomobil yo'li #ZhKAssalomSohil #Oltin uy - Or-r Uzbum - 1v2/12/16 29m2 - Gaz bloki - Balkon - Ha - San Knot - Birlashtirilgan - Ta'mirlash - Evro - Mebel va maishiy texnika - Ha - Narxi: 63.000
Agentlik
Baht
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Xaritada
1 2 3