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Yangi binolarni sotuvi in Tashkent

Yashnabad District
28
Chilanzar District
10
Olmazor district
6
Sirgali district
4
Yunusabad district
4
Shayhontohur Tumani
2
Uchtepa Tumani
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Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Maydoni 47–186 m²
97 ob'ektlar 97
Quruvchi: Golden House
Infinity Luxury Residence turar joy majmuasi – premium turar joy. Bu hashamatli xonadonlar va rivojlangan tijorat infratuzilmasi bo'lgan zamonaviy turar joy bo'ladi. Loyiha Golden House tomonidan xalqaro me'moriy va dizayn byurosi Benoy va Chapman Teylor bilan birgalikda amalga oshirilmoqda. O'zbekistonning tog 'cho'qqilaridan ilhomlangan me'morlar tomonidan ishlab chiqilgan majmua silliqlik, tazelik va cheksizlikni aks ettirishi kerak. Kelajak majmuasining joylashuvi shunchalik o'ylanganki, to'rtinchi qavatdan boshlab shahar tepasida baland tog'larni ko'rish mumkin bo'ladi. Binolarning balandligi tog'larning relefiga o'xshaydi, ularning cho'qqilari ko'tariladi yoki pasayadi. Loyihaning asosiy maqsadi ichidagi barcha ijtimoiy ahamiyatga ega ob'ektlarga ega bo'lgan yuqori darajadagi turar-joy binolarini yaratish edi. Turar-joy majmuasi tushunchasida Infinity tabiat bilan uyg'unlikda hayot g'oyasida ifodalangan qiymatning asosi sifatida qabul qilinadi. Binolarning jabhalari turli xil shakldagi barglar bilan qoplangan bo'lib, ular qulay mikroiqlimni yaratadi va quyosh nurlaridan himoya qiladi va tomchilar ichida obodonlashtirilgan teras mavjud. Kompleks hududi begona odamlar tomonidan yopiq va avtoulovlardan xoli. Perimetr atrofida videokuzatuv o'rnatilgan integratsiyalashgan kirishni boshqarish tizimi tufayli turar-joy majmuasi aholisi o'zlarini xavfsiz his qilishadi. Avtomobil egalari shaxsiy transport vositalarini er osti va er osti to'xtash joylarida qoldirishlari mumkin.
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Turar-joy choragi ЖК «Assalom Jomiy»
Tashkent, O‘zbekiston
dan
380,67M soʻm
Maydoni 30–86 m²
164 ob'ekt 164
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: Golden House
Ekologik chorak Assalom Jomiy – Oltin Uy loyihasi, xalqaro ekologik standartlarga muvofiq ishlab chiqilgan va ishlab chiqilgan. Bizning maqsadimiz – - bu qulay ekologik muhitni yaratish, bu erda bizning aholimiz hayotdan zavqlanib, band bo'lgan ish kunlaridan keyin o'z kuchlarini o'zlari va tabiat bilan uyg'unlikda tiklaydilar. Biz energiya tejash, ovoz yalıtımı, suvni tozalash, avtopolit tizimlar, professional landshaft dizaynerlari tomonidan ishlab chiqilgan o'z obodonlashtirish va obodonlashtirish standartlaridan foydalanamiz. Shuningdek, biz umumiy hududlarni qurish, bezatish uchun bir qator ekologik materiallardan foydalanamiz. Bizning eko-chorakda ko'plab ko'katlar va qulay dam olish joylari bo'ladi. Biz sport va o'yin maydonchalariga alohida e'tibor qaratamiz, bu erda bolalar kun bo'yi do'stlari bilan o'tirishlari mumkin, kattalar esa turli sport turlari bilan shug'ullanishlari mumkin.
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Turar-joy choragi «Assalom Sohil»
Tashkent, O‘zbekiston
dan
424,83M soʻm
Maydoni 29–201 m²
502 ob'ekt 502
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: Golden House
LCD « Assalom Sohil » – - bu Oltin uydan hududni kompleks rivojlantirish uchun yangi loyiha. Bir necha yil ichida bu yerda savdo va ijtimoiy infratuzilma rivojlangan qulay turar-joy maydoni, jumladan, bolalar bog‘chasi va turar-joy majmuasidagi maktab barpo etiladi. Zamonaviy arxitektura, qulay, sokin hovlilar, bolalar va sport maydonchalari, xususiy qirg'oq va yurish joylari. Loyihaning ikkinchi va uchinchi qatorlari allaqachon tugallangan va hal qilingan. Majmua markaz yaqinida joylashgan bo'lib, bu shaharning sizga kerak bo'lgan qismiga borishni osonlashtiradi.  Uy uchun monolit va panel konstruktsiyasining afzalliklarini birlashtirgan maxsus muallif texnologiyasi ishlab chiqilgan. Uylarning devorlari uch qatlamdan iborat. Tashuvchi va qarama-qarshi panel o'rtasida qo'shimcha izolyatsiya yotqizilgan, u qishda issiqlikni va yozda salqinlikni saqlaydi. Shuningdek, u 9 nuqtadan yuqori bo'lgan qo'shimcha ovoz o'tkazmaydigan va zilzila qarshiligini ta'minlaydi.
Turar-joy choragi Assalom Havo
Turar-joy choragi Assalom Havo
Tashkent, O‘zbekiston
dan
540,49M soʻm
Maydoni 32–65 m²
68 ob'ektlar 68
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: Golden House
Ekologik chorak « Assalom Havo » – Yashnobod tumanining sokin va qulay kvartalida joylashgan Oltin uyning yangi loyihasi. Kompleks ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich allaqachon qurilgan, sakkizta 5 qavatli uydan iborat, 2-bosqich beshta 9 qavatli uydan iborat bo'lib, qurilishning faol bosqichida. Loyiha o'zining asl arxitekturasi, obodonlashtirilgan hududi bilan ajralib turadi va – 2,12 gektar maydonni egallaydi. Assalom Havo – eko-chorak shovqindan uzoqda joylashgan yashil hududda arzon uy-joy qidirayotganlar uchun ideal, ammo rivojlangan infratuzilma va tezda shahar markaziga borish qobiliyati bilan.
Turar-joy choragi O`Z Makon
Turar-joy choragi O`Z Makon
Tashkent, O‘zbekiston
dan
450,72M soʻm
Maydoni 29–126 m²
158 ob'ektlar 158
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: Golden House
ЖК «O`Z Makon» – это современный жилой комплекс, совмещающий в себе сразу 3 жилых квартала с этажными домами и комфортабельными квартирами. Огромное внимание уделено безопасности жильцов, закрытая территория двора препятствует появлению посторонних, а круглосуточное видеонаблюдение и система FACE-ID гарантируют покой все время пребывания в доме. С заботой и о транспорте резидентов был построен отдельный многоуровневый паркинг на 300 парковочных мест, с умной системой, не пропускающей чужие машины. В шаговой доступности от комплекса находится современный торговый квартал с множеством различных магазинов и бутиков. Школы, детские садики, больницы с аптеками, а также частные клиники находятся рядом с комплексом. Обилие музеев и парков поблизости станет отличной возможностью для прогулок по свежему воздуху со всей семьей. Для покупки доступны 1, 2 и 3-х комнатные квартиры с площадью от 28 до 75 квадратных метров. Имеется большое разнообразие планировочных решений, возможностью подобрать идеальную квартиру именно под себя. 
Turar-joy choragi Greenwich
Turar-joy choragi Greenwich
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: Golden House
Британский квартал «Greenwich» – это первый проект комплексной застройки квартала закрытого типа в едином британском стиле. Новый микрорайон объединит в себе бизнес и комфорт класс, что позволит будущим жителям выбрать квартиру с предчистовой отделкой с возможностью реализовать собственные дизайнерские идеи, либо уже с готовой чистовой отделкой. Greenwich воплотит истинно английский стиль жизни благодаря продуманному подходу к планированию и осуществлению проекта. Инфраструктура рассчитана исключительно на жильцов для их комфортного проживания. Продуманное расположение подземной и наземной парковки позволит реализовать концепцию закрытого двора. Во дворе предусмотрены зеленые зоны с детскими и игровыми площадками, зоны для отдыха, где вы сможете проводить время с семьей, друзьями и соседями. Фасад Британского квартала оформлен в изысканном английском стиле. Колористика фасада включает оттенки красно-оранжевого, темно серого и белого цветов, благодаря чему создается чувство правильной лаконичности. Стены украшены эстетически продуманной системой декора, лепниной с римскими орнаментами. Уникальной чертой комплекса также является наличие курантов, напоминающих часовую башню Биг-бен – одного из самых узнаваемых символов Великобритании.
Turar-joy majmuasi Nest one
Turar-joy majmuasi Nest one
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Maydoni 33 m²
1 ob'ekt 1
Topshirish muddati 2023
Quruvchi: UPM
ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В НЕБОСКРЕБ NEST ONE Успейте купить квартиру в первом небоскребе Узбекистана. - Перепродать недвижимость через 2 года - Сдавать в долгосрочную аренду - Сдавать в краткосрочную аренду - Жить и наслаждаться самому НЕСОМНЕННО ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ ИНВЕСТИЦИЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ.
Turar-joy majmuasi ЖК Soy Boyi
Turar-joy majmuasi ЖК Soy Boyi
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
SOY BO'YI. Жизнь на берегу реки. Это идеальное место для семей, которые ценят уют и комфорт.
Turar-joy majmuasi SERGELI AVENUE
Turar-joy majmuasi SERGELI AVENUE
Tashkent, O‘zbekiston
dan
331,11M soʻm
Maydoni 39–85 m²
9 ob'ektlar 9
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: GRAND CAPITAL
Sergeli Avenue, который имеет необычную архитектуру, декорирован панорамным окнам и выделяется с уникальным фасадом от других. Sergeli Avenue - жилой комплекс со спокойной атмосферой предлагает выгодные условии для вашего отдыха с семьёй. Вы можете использовать первые или вторые этажи комплекса, который построенный по функциональной планировке, в коммерческих целях и для этого комплекс хорошо структурирован.
Turar-joy majmuasi MODERNO
Turar-joy majmuasi MODERNO
Tashkent, O‘zbekiston
dan
456,00M soʻm
Maydoni 40–76 m²
3 ob'ekt 3
Topshirish muddati 2023
Quruvchi: GRAND CAPITAL
ЖК Moderno отличается своим современным интерьер и экстерьер дизайном от других комплексов. Этот жилой комплекс (ЖК) расположен на улице Усмон Носир (Шота Руставели) в районе Яккасарой. Moderno, имеющий самые современные инфраструктуры не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиента. Вокруг жилого комплекса построен закрытое охраняемое помещение и это спроектирован как решение для вашей безопасности. Территория этого комплекса, которая охраняется 24 часа в сутки, огорожена забором, а также внутри комплекса расположены места для пикника и общественные зоны. Также приняты меры чтобы не допускать незнакомых транспортов.
Turar-joy choragi Grand City
Turar-joy choragi Grand City
Tashkent, O‘zbekiston
dan
256,41M soʻm
Topshirish muddati 2026
Quruvchi: GRAND CAPITAL
Grand City – вблизи от центра, вдали от суеты.  Этот проект по типу мини-городка в городе. В нем возводятся 6-этажные квартирные дома и таунхаусы. Основной целью разработки проекта было создание жилых апартаментов высокого качества со всеми удобствами внутри самого комплекса, такими как бассейн ,тренажерный зал, детский сад, клиника, магазины, бутики, рестораны. Композиция ландшафта выстроилась на контрасте архитектуры и природы, которые не противопоставляются друг другу, а наоборот, гармонично сосуществуют.
Turar-joy majmuasi Residence
Turar-joy majmuasi Residence
Khanabad, O‘zbekiston
dan
439,45M soʻm
Maydoni 60–90 m²
4 ob'ekt 4
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: GRAND CAPITAL
"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станции 4, Чиланзарской линии. Расположен в Сергелийском районе города. Создан для тех, кто любит комфорт, ценит время и хочет жить в развивающемся районе города. Первые этажи жилого комплекса отведены под коммерческие помещения со свободным доступом с улицы. В будущем здесь разместятся объекты торговли, досуга и сервиса, которые будут дополнять инфраструктуру и сделают проживание в комплексе еще более комфортным. В ЖК "Residence" гармонично сочетается эстетика и функциональность, высокий уровень сервиса и комфорта.
Turar-joy majmuasi LAFAYETTE
Turar-joy majmuasi LAFAYETTE
Tashkent, O‘zbekiston
dan
550,00M soʻm
Topshirish muddati 2023
Quruvchi: GRAND CAPITAL
Lafayette - жилой комплекс расположен в столице и построен по образцу оригинального архитектурного решения для комфортной жизни. Жилой комплекс в Яккасарайком районе включает себя развлекательные места, коммерческую инфраструктуру наземные паркинги. Lafayette - лучшее место для комфортной жизни и приятного отдыха.
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Tashkent, O‘zbekiston
dan
438,90M soʻm
Maydoni 41–118 m²
6 ob'ektlar 6
Topshirish muddati 2023
Quruvchi: GRAND CAPITAL
Solaris - новое помещение, имеющий развитая инфраструктура построен в панорамном виде. Адрес - Яккасарайкий район, массив Кушбеги, улица Шота Руставели. Для вашей полной безопасности назначен видеонаблюдение и Face ID, который производен на основе высоких технологий. Для вашего максимального комфорта в этом месте запрещено автомобильное движение. Этот принцип обеспечивает полную безопасность детей и взрослых. Вокруг жилого комплекса есть подземный паркинг, детские и спортивные площадки и место отдыха. Самое главное, возле Solaris eсть река. Лучшее место для семейных прогулок, катания на велосипедах и пеших прогулок в Solaris.
Turar-joy majmuasi "NRG Qorasuv"
Turar-joy majmuasi "NRG Qorasuv"
Tashkent, O‘zbekiston
dan
786,41M soʻm
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: NRG
NRG Qorasuv - это жилой комплекс бизнес класса, который расположился в Мирабадском районе. B данном комплексе прекрасно всё! Начиная от локации, заканчивая детально продуманной планировкой квартир, безопасной территорией и наличием парковочных мест для будущих жителей комплекса. При разработке концепта нового жилого комплекса, команде развития NRG Uzbekistan, удалось собрать воедино стильный дизайн здания, ландшафта и холла, соединив его с удобными решениями для комфортной жизни внутри комплекса. Развитая инфраструктура Удобная транспортная развязка Продуманные планировки Многофункциональный двор Террасы на последних этажах  Авторский ландшафт Район Карасу - исторически сложившийся хороший район Ташкента. Здесь удачно сочетаются размеренный темп жизни и динамичный ритм столицы. Жить в этом месте приятно, заниматься делами удобно. Транспортная инфраструктура позволяет с легкостью перемещаться в любую точку города: Вам остается только выбрать желаемое и нужное направление. Комплекс задуман как территория абсолютной безопасности и свободы. Никаких посторонних людей и незваных гостей. Никаких машин во дворах. Никаких забот и стрессов. Надежным гарантом исполнения задумки авторов является профессиональный подход, внимание к деталям и исключительный подбор материалов строительства. Вентилируемый фасад Металлопластиковый профиль теплой серии Монолитный каркас и кирпичные межквартирные стены Дворовое пространство При выборе места для жизни не менее важным вопросом является благоустройство двора и придомовой территории. Одно из главных преимуществ жилого комплекса NRG Qorasuv закрытый и безопасный двор. Это новый формат жилья и дворовой площади, где вы с удовольствием будете проводить время и не будете переживать за безопасность детей. Благоваря индивидуальной системе доступа, возможность зайти на территорию имеют исключительно жильцы комплекса. Закрытый и безопасный двор Охрана и видеонаблюдение 24\7 Авторский ландшафтный дизайн Чайхана Детская игровая зона Беседки для отдыха Workout зона Безбарьерная среда   3 - подъезда 5 - этажей 56 - квартир  
Klub uyi NRG "HAYOT"
Klub uyi NRG "HAYOT"
Tashkent, O‘zbekiston
dan
1,78B soʻm
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: NRG
 NRG HAYOT - это жилой комплекс бизнес-класса на уровне клубного дома с 56 уютнейшими квартирами и множеством преимуществ. Расположен в Юнусабадском районе, на улице Ифтихор. Возле станции метро Шахристан. Здесь будет создано уникальное архитектурное пространство, сочетающее в себе вековые традиции и последние инновации в проектировании. Каждый элемент создан для того, чтобы Вы и Ваши близкие в совершенстве раскрыли понятие комфорта, безопасности и элегантности. Комплекс расположен в самой высокой точке Ташкента рядом c Телебашней. Благодаря расположению, из окон комплекса открывается превосходный вид на телебашню, а развитая инфраструктура делает проживание максимально комфортным. Здесь вы всегда будете на высоте. Архитектура жилого комплекса NRG HAYOT выполнена в современном европейском стиле, для которого характерны функциональность и практичность. В отделке фасада используются преимущественно натуральные материалы, подчеркивающие статус и премиальность проекта. 3 - подъезда 5 - этажей 56 - квартир Инфраструктура: В любой ключевой точке Ташкента вы окажетесь меньше, чем за 10-15 минут. В вашем распоряжении - прямые и быстрые автомобильные артерии города. 1 минута До Центра Плова  5 минут До Телевышки  6 минут до ст.м. Шахристан 10 минут До Аквапарка 4 минуты До Юнус-Абадского рынка 5 минут До мечети Минор 6 минут До строительного рынка Джами 6 минут До делового центра города Фасад NRG HAYOT — современный, с качественной декоративной штукатуркой и натуральным камнем на первых этажах. Надежные технические и инженерные решения, включая монолитную технологию строительства лежат в основе высокого уровня комфорта данного жилого комплекса. Декоративная штукатурка Энергосберегающие окна Монолитный железобетон Газоблок Натуральный камень на первых этажах Декоративные решетки для кондиционеров Территория комплекса продумана до мелочей. Особое внимание уделено расположению дома, которое предусматривает приятные виды из окон как внутри комплекса, так и снаружи. NRG HAYOT – единое пространство для отдыха, разделенное на функциональные зоны и предусматривающее организацию закрытого и безопасного двора находящегося под наблюдением и охраной 24\7. Дворовое пространство будет оборудовано с учетом интересов жителей всех возрастов. Здесь каждый найдет отдых по душе, будь то активная игра на спортплощадке, чтение книги или прогулка с детьми. Детская зона Workout зона Зоны спокойного отдыха Дорожки для мам с колясками Авторский ландшафтный дизайн Наземный паркинг Чувство спокойствия вам обеспечат — круглосуточное видеонаблюдение, охрана и умные ворота. Меры, благодаря которым вы не будете думать о безопасности ваших близких и имущества.  
Turar-joy majmuasi NRG "U-TOWER"
Turar-joy majmuasi NRG "U-TOWER"
Tashkent, O‘zbekiston
dan
1,30B soʻm
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: NRG
NRG U-TOWER – это отдельный идеальный мир, перед жителями которого весь город будет, словно на ладони. Благодаря прекрасным видам, комфортному расположению, инновационной инфраструктуре, каждый сможет воплотить мечты и подарить новую жизнь своим близким. В NRG U-Tower каждый – почувствует себя сильнее. Уникальнее. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МИЛЛИОН ВОЗМОЖНОСТЕЙ – ОДНО РЕШЕНИЕ В комплексе учтены потребности и интересы всех жильцов; во дворе созданы различные зоны отдыха для детей и взрослых, комната просвещения, смотровая площадка – на свежем воздухе, игровая для детей, а так же зал для приёма гостей, собственная комната для фитнеса, спортивный зал и коворкинг зона – внутри дома. Для сохранности Вашей машины предусмотрена двухэтажная крытая парковка.
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: STRONG HOUSES
Strong Houses ishlab chiqaruvchisining «S-Tower» — turar-joy majmuasi poytaxtning Sergeli tumanida joylashgan. U lakonik fasad uslubidagi 12 qavatli binolardan, shuningdek, daraxtlar, butalar va maysazorlar bilan bezatilgan katta hovlidan iborat. Ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqilgan infratuzilma eng qulay yashash sharoitlarini yaratishga qaratilgan. Sifatli materiallardan tayyorlangan o'yin maydonchalari va sport maydonchalari farzandlaringizning xavfsizligini kafolatlaydi. Aholi va ularning mehmonlari uchun to'xtash joyi mavjud. Joylashuv Turar-joy majmuasi 1 stantsiyali yer osti metrosidan piyoda masofada qurilgan bo'lib, uning aholisi tezda shaharning istalgan qismiga etib borishlari mumkin. Shuningdek, qulay transport almashinuvi va rivojlangan ijtimoiy infratuzilma - uning katta afzalliklari. Vega Center, Golden Life, Atlantis Water Park, Media Park, shuningdek, boshqa savdo va ko'ngilochar ob'ektlar transportda bir necha daqiqa masofada joylashgan. Turar-joy majmuasidagi kvartiralar uchun narxlar Maydoni 48 dan 72 kvadrat metrgacha bo'lgan ikki xonali va uch xonali kvartiralar mavjud. Uyingizning ichki dizaynini o'z xohishingizga ko'ra yaratishingiz uchun ular qo'pol bezaklardan voz kechishadi. Uylar yuqori issiqlik izolyatsiyasi va yong'inga chidamliligini ta'minlaydigan gaz bloki, qurilish materialidan qurilgan. Ulardagi shiftlarning balandligi uch metrga etadi. Kvartiralar narxi 302 million soumdan boshlanadi, bo'lib-bo'lib chiqarish, shuningdek, sezilarli chegirmalarni olish imkoniyati mavjud. Qurilish ishlari 2024 yilgacha yakunlanishi rejalashtirilgan. 
Kvartira binosi ЖК Yangi Qo'yliq
Kvartira binosi ЖК Yangi Qo'yliq
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: MAJESTIC BUILD
Mejestic Build « tomonidan qurilgan »Yangi Qo'yliq– turar-joy majmuasidagi yangi qulay kvartiralar keyingi uyingiz uchun eng zo'r tanlovdir. Uning lakonik jabhasi balkonlar va atrofdagi yashil joylar bilan bezatilgan. U 3000 kvadrat metr maydonni egallaydi, ikkita bino va etti qavatdan iborat. Majmua hududi daraxtlar va maysazorlar bilan obodonlashtirildi, skameykalar o'rnatildi. Hovlida bolalar ochiq havoda xavfsiz vaqt o'tkazishlari mumkin bo'lgan o'yin maydonchasi mavjud. Shuningdek, aholi va ularning mehmonlari uchun to'xtash joylari mavjud. Infratuzilma Turar-joy majmuasi poytaxtning Mirobod tumanida qurilgan. U rivojlangan infratuzilma bilan o'ralgan va qulay transport almashinuviga kirishni ta'minlaydi. Yaqin atrofda ikkita bolalar bog'chasi bor va eng yaqin maktabga bir necha daqiqada piyoda borish mumkin. Supermarket, kafe, studiya, sartaroshxona, dorixona va poliklinika – barcha zarur tovarlar va xizmatlar piyoda masofada joylashgan. Yangi Qo'yliqdagi kvartiralar narxi Ishlab chiquvchi jozibador narxlarda va qulay to'lov usullarida 31 dan 84 kvadrat metrgacha bo'lgan qulay yashash joylarini taklif etadi. Bir xonali va uch xonali kvartiralar sotuvga chiqariladi, ular egalariga toza pardozlash bilan ta'minlanadi. Ulardagi shiftlarning balandligi 3,2 metrni tashkil etadi, bu esa haqiqiy makon hissini beradi. Kvartiralar narxi 337 000 000 dan boshlanadi. To'lovlarni chiqarish ham mumkin.
Kvartira binosi ЖК Newport
Kvartira binosi ЖК Newport
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: Newport
Toshkentning yangi binosi - Newport Newport turar-joy majmuasi 19 qavatli turar-joy g'ishtli uylarning 15 binosidan iborat. Kompleks arxitekturasi zamonaviy uslubda yaratilgan bo'lib, u yangi texnologiya va qulaylik davrining timsoli sifatida loyiha tushunchasini to'liq ifodalaydi. Uy-joy, ofis, xizmat ko'rsatish va o'yin-kulgilarning muvozanatli kombinatsiyasi xavfsiz shahar makonini yaratadi. Infratuzilma Newport ko'p funktsiyali majmuasi Toshkentning nufuzli qismining markazida va to'rtta yo'lning kesishmasida qurilmoqda. Loyiha qulay joylashuvga ega, yaxshi transport almashinuvi va yaqin atrofdagi muhim shahar ijtimoiy ob'ektlari: parklar, maktablar, bolalar bog'chalari, klinikalar, mehmonxonalar, biznes markazlari, poytaxt aeroporti va 2 terminal stantsiyalari. Majmuaning boshqaruv kompaniyasi tozalash, itlarni yurish, taksiga qo'ng'iroq qilish va aeroport yoki stantsiyaga uchrashuvlar va simlarni tashkil qilish bo'yicha xizmatlarni taqdim etadi. Newport turar-joy majmuasidagi kvartiralarning narxi Xarid qilish uchun 42 dan 150 kvadrat metrgacha bo'lgan 2, 3 va 4-xonali kvartiralar mavjud. LCD-ning qurilishi uch bosqichda amalga oshiriladi, birinchisi 2024 yil 3-choragi oxirida yakunlanishi rejalashtirilgan. Kvartirani qismlarga bo'lib sotib olish imkoniyati mavjud. Newport-ning barcha binolari eng yaxshi xavfsizlik va xavfsizlik tizimlari bilan jihozlangan, ular seysmikka chidamli va « umny house » funktsiyasiga ega. Kompleks perimetri atrofida, lobbi va qulay kirish joylarida, shuningdek, konsyerj va sekuritda kechayu-kunduz videokuzatuv mavjud. Newport — bu ish, hayot va dam olish o'rtasidagi muvozanatning timsolidir, uni majmuaning joylashuvi va imkoniyatlarida ko'rish mumkin. Newport mulk egalari katta o'zgarishlarga, qiziqarli odamlar bilan o'ralgan holda, foydali biznes aloqalari bilan shug'ullanishlari, do'stlar bilan dam olishlari va oilaga yaqinroq bo'lishlari, ish o'yinlari muvozanatini osongina saqlashlari mumkin.
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Quruvchi: ООО "Silver Flex"
16 этажный жилой комплекс расположен в Юнусабадском районе. Около ЖК “Hightown City”. Жилой комплекс комфорт класса состоит из 12 домов. Сейчас 3 дома на продаже, которые будут готовы в следующем году. Полная сдача ЖК в 2025 году. Есть рассрочка на 24 месяцев. В ЖК будет 1500 квартир и 1000 парковочных мест. Площадь 5 гектаров. В каждом подъезде будет 4 квартиры и 2 лифта.   Сейчас предоставили на продажу 20 квартир по акции. 750$ за кв.м. только при 100% оплате. Можно оформить в рассрочку на 24 месяцев. Минимальный первоначальный взнос 30% Без первоначального взноса приобрести не получится   Очень развитая своя инфраструктура: Детские площадки, спортивные зоны, круглосуточное видеонаблюдение 24/7, закрытая зона.  
Turar-joy choragi YANGIOBOD RISEDENCE
Turar-joy choragi YANGIOBOD RISEDENCE
Tashkent, O‘zbekiston
dan
435,67M soʻm
Topshirish muddati 2024
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта. Площадь комплекса: 11 300 кв.м. Тип дома: кирпич Высота потолков: 3м. Система отопления: центральное. На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180. На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м. 1 комн: 29,2 кв.м. 2 комн:  53,2-60,3 кв.м. 3 ком: 55,3- 62 кв.м. 115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров  есть надземная и подземная парковка Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 16 месяца. Квартиры сдаются с черновой отделкой: межкомнатные перегородки из кирпича  Черновая стяжка пола окна  входная дверь  Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.
Turar-joy majmuasi "Несс Сити"
Turar-joy majmuasi "Несс Сити"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Turar-joy majmuasi "Элизиум"
Turar-joy majmuasi "Элизиум"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: ООО "BAKHRAMOV B INVEST"
Бизнес класс ЖК «Elysium» комплекс расположен в Юнусабад сити - зелёный оазис мегаполиса в нескольких шагах от Вашего дома. Всё необходимое для жизни представленной на первых этажах жилого комплекса в формате стрит ритейл. Любимое место встреч для жителей и гостей города. Это новый жилой комплекс апартаментов класса бизнес, который обязательно станет одной из архитектурных доминант района и ярким претендентом на лидерство в сфере недвижимости Ташкента. Дебютная идея – и занять выгодное положение на пересечении энергии и потоков столицы. Уникальная архитектура объекта, расположенного между проспектами Богишамол и улиц Чинабад и Янгишахар,не оставит равнодушными самых требовательных жителей. Дизайн и эстетик: Притягивает взгляды и завораживает каждой деталью. Расположение корпусов и фасадов вдохновлены окружением проекта- выразительный ландшафт, перепады углов скругленный, близость с природой. Балконы идут в подарок Студии продаются за 100% оплату, остальные квартиры в рассрочку Стоимость студии включает в себя полностью ремонт с мебелью, из техники только будет газовая плита, теплый пол в с/у и под кухней, ламинат на полу, входная и межкомнатная дверь, батареи будут работ от общей котельной установки, потолки высотой 3,3 м, панорамные окна, стены покрашены будут в белый цвет. 1 комнатные и выше, будут сдаваться Whitebox, с/у и кухня будет теплый пол, белые стены готовые под покраску, ламинат на полу, проведены все электрические работы, и сантехника.    Тип постройки:  Газоблок Межквартирные перегородки газоблок. Квартиры сдаются Whitebox Двухуровневая подземная парковка Высота потолков 3,3 м 2 лифта Инфраструктура:  Системы видеонаблюдения на территории, в паркинге, местах общего пользования. Системы автоматического водяного пожаротушения и противопожарного водопровода. Датчики контроля энергопотребления, защиты от протечек, пожарной и охранной сигнализации, возможность последующей интеграции системы «Умный дом» Интерьер:  Благоустройство:На выбор вам в подарок представляется 2 вида дизайна от gрофессионального интерьер дизайнера SHAZI. Концептуальная идея архитектуры- сила свободы, отражающая солнечный свет. Жизнь без суеты, ведь дом – это не только квартира но и то, что её окружает. Чтобы вы наслаждались каждым моментом и могли воплотить максимум сценариев для работы и отдыха, мы благоустраиваем всю территорию. Лаундж- пространства для работы на свежем воздухе, террасы с видом на «зелёные зоны». Раньше ездили за всем этим в парк, теперь это ваш дом. Эстетика важна в каждой детали, поэтому мы зададим характер всему пространству с помощью секретных и уникальных фишек и идей, которые точно не оставит никого равнодушным. Расположение: Уникальное расположение, близость к центру столицы и к деловому центру. Преимущество: Жилой комплекс предоставляет все условия для комфортной и интересной жизни. Школа, детский сад, супермаркет, локальные маркеты и рестораны, офисные помещения-все это в шаговой доступности от вашего дома. Срок сдачи объекта: 4 квартал 2025 год  Ориентировочная площадь квартир  
Turar-joy majmuasi "Келажак Уйлари"
Turar-joy majmuasi "Келажак Уйлари"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: ООО New world med"
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 9 этажный дом, выполненный из газоблока. Имеет 4 подъездов. Фасад: жидкий травертин. Общее количество квартир: 180. Сдача объекта: 2024 год 1 квартал Имеется рассрочка на 12 месяцев.   Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Будет подведено электричество и сантехника. Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,1-3,2м Свободная планировка. Имеются квадратуры: от 43 кв.м. до 106 кв.м.  
Turar-joy majmuasi "Олимпия"
Turar-joy majmuasi "Олимпия"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: Qorasuvriver
ЖК «ZAMIN GREAT CITY» — 8-этажный кирпичный дом.   Основные преимущества ЖК «ZAMIN GREAT CITY»: * Дом премиум-класса • Удобное расположение * Развитая инфраструктура * Беседки, скамейки, фонтан • Домофон * качественный бесшумный лифт   Планы квартир: 2 комнаты — 35 м2; 40 м2; 3 комнаты-75 м2; 80 м2;   Квартиры включают в себя: • Входнуя дверь • Пластиковые окна • Перегородки между комнатами * Счетчики * Двухконтурный котел   Условия оплаты: * Первоначальный взнос 50%, рассрочка на 18 месяцев! * Скидка 5% при 100% оплате!   Срок сдачи: 2 квартал 2024 г. (1 год)   Адрес: Бектемирский район г. Ташкент, ул. Хусейна бойкаро, д. 64 Ориентир: БЕКТЕМИРСКИЙ РОВД, школа № 290.   Информация: https://t.me/zamingreatcity
Turar-joy majmuasi "Мусаффо"
Turar-joy majmuasi "Мусаффо"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: ООО “STRONG BUILDING”
Новостройка находится в Юнусабадском районе около санатория Чинабад. Данный жилой комплекс входит в проект “Юнусабад Ташкент Сити”. Закрытый ЖК. Видеонаблюдение 24/7. Сдача ожидается в 4 квартале 2024 года. Этажность: 16 Монолит каркас, заполнение: газоблок. Подземная и наземная парковка. Квадратуры в наличии: 52,96; 81,97; 87,81  
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Turar-joy majmuasi «Parkent Gardens»
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
ЖК «Parkent Gardens» - это жилой комплекс комфорт плюс класса, который расположен на второй линии от дороги. Жилой комплекс находится в Яшнабадском районе в 5 минутах от Паркентского рынка. Для удобства жителей в шаговой доступности от ЖК будут продуктовые магазины, детский сад, фитнес центр, кафе и рестораны, а также зоны отдыха для всей семьи. Во всех подъездах будут установленны современные лифты, а во дворе дома предусмотрены парковочные места для автомобилей. Также особое внимание будет уделено озеленению территории жилого комплекса, где будут по- сажены многолетние деревья.
Turar-joy majmuasi "Чимган Хиллс
Turar-joy majmuasi "Чимган Хиллс
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: OOO «CHIMGAN HILLS»
Жилой Комплекс «Chimgan Hills» Это более 40 000 м2 Жилой и нежилой элитной недвижимости, которая включает в себя квартиры и коммерческие помещения различной планировки. Каждый из 15 блоков жилого комплекса имеет свою наземную и подземную парковку, что позволит с легкостью находить удобное парковочное место.   Мы сдаем свой ЖК комплекс White box – это чистовая отделка. Покупка апартаментов с отделкой White box, экономит время и нервы собственника, так как черновые работы самые сложные и энергозатратные.  Жилые и коммерческие помещения жилого комплекса Chimgan Hills сдаются в отделке White box (пред чистовая отделка). Более 500 квартир и подземная и надземная парковка   Базовые Виды оплат: при 30% предоплате и рассрочка до 01.01.2025 года за 1 м2 12 760 000 сум  при 50% предоплате и  рассрочка до 01.01.2025 года  за 1 м2 11 600 000 сум, скидка 9% от общей стоимости при 100% предоплате за 1 м2 10 440 000 сум, скидка 18% от общей стоимости   ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные участки и плита  - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич, фибробетонные изделия и алюкобонд  - стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из черного гранита   Стоимость квартиры включает: White box. - 2х контурный котел с установкой  - предчистовая отделка - Межкомнатные перегородки газоблок - услуга индивидуального 3D проектировании - разводка всех коммуникационных систем (газификация, прокладка холодного водоснабжения, прокладка горячего водоснабжения от котла, кроме разводки отопления) -счётчики коммуникационных систем Тип постройки: Каркасно-Ригельный. Газоблок Высота потолков 3.2 м  Лифты OSTEN GERMANIA    Инфраструктура:  Собственный закрытый двор расположен на 18 000м2 - на входе во двор с двух сторон имеются 2 шлагбаум - по всей территории видеонаблюдение 24/7 - Оборудованная детская площадка - комфортные скамейки - Зеленая зона (газон, цветы, кустарники, декоративные деревья) - Ночное дворовое освещение - Видеонаблюдение 24/7 - Беговые дорожки    Срок сдачи объекта: 3 квартал 2025 год   
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Turar-joy majmuasi Imperial Club City
Tashkent, O‘zbekiston
dan
531,89M soʻm
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: NEWMON GROUP
Клубный город «Imperial Club City» — это статусный жилой комплекс с уникальным дизайном и вдохновляющей атмосферой, находящийся в центре города. Резиденция расположена в пешей доступности от станции метро «Минор» (Юнусабадская линия) и «Хамид Алимджана» (Чиланзарская линия) (в 5 минутах ходьбы). Непосредственная близость к таким центральным улицам как Осиё, Абдулла Кадыри, проспектами Мустакиллик и Амира Темура позволят жителям быстро добираться до места работы или учебы. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА 2-х уровневый подземный паркинг с комнатой для шоферов. Велодорожки и парковки у подъездов. Уникальный ландшафт с зелеными насаждениями и арт-объектами. Стильные тенистые беседки, многоуровневые лаунж-зоны с микроклиматом. Фонтаны. Барбекю зона и чайхана Освещаемые прогулочные дорожки Разновозрастные детские площадки. Зона воркшопов и настольных игр, место для гаджетов с FREE WI-FI и подзарядкой. Открытый кинотеатр. Ресторан с атриумом внутри территории без доступа посторонних лиц. Воркаут и прорезиненные беговые дорожки по периметру двора. Универсальный стадион для командных игр. Спортивный комплекс с бассейном, хаммамом и фитнесс залом. Медицинский пункт. Намазхана и комната омовения. Интерактивная детская игровая. Бизнес-зона с переговорными и зал для проведение мероприятий. Места для выгула домашних питомцев Брендовые магазины, рестораны, кофейни, бытовые услуги, клиники по всему периметру.Клубный город – это уникальная архитектурная концепция, предусматривающая создание жилых пространств с собственной развитой инфраструктурой, которая включает как открытые – дворовые, так и закрытые спортивно-рекреационные пространства для владельцев апартаментов.  
Turar-joy majmuasi Бунёдкор турар жой мажмуаси
Turar-joy majmuasi Бунёдкор турар жой мажмуаси
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: Modern Hause
Уникальное предложение ! Новостройка без первоначального взноса в Яшнабадском районе. Ж.К «Бунёдкор» Застройщик : Modern House Жилой комплекс состоит из 8 ми этажных 4 блока  Срок рассрочки : 28 месяцев Стоимость квартиры включает: • Входная железная дверь • Стеклопакеты на окна • Счётчики: воды, света и газа • Двухконтурный котёл Тип постройки: • Газосиликатный блок • межквартирные перегородки газоблок • квартиры продаются без ремонта • Высота потолков 3,1 м • Каркасно-монолитный скелет • Инфраструктура: • -В каждом блоке имеются современный лифт • -Удобное местоположение • -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности • -Детская площадка Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Kvartira binosi ЖК «Prime Residence»
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: Prime Towers
Жилой комплекс Prime Residence   Клубный дом, состоящий из 9ти этажей на первой линии «Prime residence» - это гармония мегаполиса и природы. Вы насладитесь собственным комфортным ритмом жизни, высоким уровнем приватности и окружением единомышленников.   Инфраструктура Удобная локация позволит жильцам за считанное время добраться до любой точки города. Всё, что необходимо для комфортного проживания находится рядом: Метро, базары, такие торговые точки, как: «Korzinka», «Atlas» «Carrefour», а также парк имени Гафура Гуляма.   Особенности клубного дома Закрытый охраняемый двор, живописный ландшафтный дизайн, роскошные парадные (лобби) с санузлами и парковками для колясок, управляющая компания, состоящая из управлящего, охранников, уборщиц, садовников, электриков и сантехников. Лифт спускающийся до подземной парковки.   Квартирография При выборе планировок, Вы можете рассматривать следующие варианты квартир, состоящие из 1,2,3 и 4х комнат, а так же двухуровневые квартиры с террасой. . Высота потолков 3.10 . Срок рассрочки (до 12 месяцев) . Количество квартир 88 . Этажность 9+терраса . Срок сдачи 03.2024 . Ход строительства (От 09.2022 - До дата 03.2024, ) . Тип дома ( Монолитно-кирпичный ) . Парковка (Подземная ) . Время до метро ( 2 мин пешком) . Отделка (White box) . Балкон (Терраса, Балкон) . Система отопления (Автономное) . Территория (Охраняемая) . Места поблизости (Метро Мирзо Улугбека, Парк Гафура Гуляма, Торговые центры Парус и Атлас и Корзинка 24/7, Мечеть Казрабад) .двухуровневые пентхаусы  
Kvartira binosi ЖК Strong Cities
Kvartira binosi ЖК Strong Cities
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Maydoni 38–87 m²
10 ob'ektlar 10
Quruvchi: Strong Cities
Жилой комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости ТРК «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы. На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов. Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория. Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов. Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон. ● Площадь комплекса: 17200 кв.м. ● Тип дома: кирпич ● Высота потолков: 3.1м. ● Система отопления: центральное. На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54. Планировки : 1 комн: 37,5 кв.м  2 комн: 47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м, 51.3 кв.м, 56 кв.м, 3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м Квартиры сдаются с черновой отделкой: ● Межкомнатные перегородки из кирпича  ● Черновая стяжка пола ● Окна  ● входная дверь ● Коммуникационные счетчики  ● Двухконтурный котел Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года
Kvartira binosi ЖК "Qadriyat"
Kvartira binosi ЖК "Qadriyat"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: Binar group
"Qadriyat" LCD - bu butun oila bilan yashash uchun ideal turar-joy majmuasi.                                                                                                                                               Ushbu loyihada biz eng yaxshisini amalga oshirishni rejalashtirmoqdamiz. Orzu qilingan kvartirangizni sotib olishga shoshiling.  Bundan tashqari, sizning qulayligingiz uchun bizda 32 oy davomida foizsiz to'lov mavjud! Qurilishning dastlabki bosqichida qulay narxlarda sotib olishga vaqt ajrating Biz sizga hamma narsa qulay ekanligiga ishonch hosil qildik - majmua joylashgan joydan tortib rivojlangan infratuzilmasiga qadar. Bizdan kvartira sotib olsangiz, quyidagilarni olasiz: Yopiq qo'riqlanadigan hovli Xususiy maktab va bolalar bog'chasi Hovuz Sport sog'liqni saqlash kompleksi Kino  Bolalar uchun ko'plab o'yin maydonchalari Zonadan tashqarida ishlash Er osti to'xtash joyi Yashil zonalar                                                                                                                           Er osti qavatlarida biz uch pog'onali er osti to'xtash joylarini amalga oshirishni rejalashtirmoqdamiz.  Avtoturargoh kunning istalgan vaqtida va har qanday ob-havoda mashinangizga qulaylik va xavfsizlikni ta'minlaydi
Turar-joy choragi Жилой Комплекс «Бунёдкор»
Turar-joy choragi Жилой Комплекс «Бунёдкор»
Tashkent, O‘zbekiston
dan
202,39M soʻm
Maydoni 37–66 m²
2 ob'ekt 2
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: Modern House
Гибридная рассрочка (рассрочка с ипотекой) , не упустите возможность воспользоваться этим уникальным предложением ! Новостройка без первоначального взноса в Яшнабадском районе.  Ж.К «Бунёдкор» Застройщик : Modern House Жилой комплекс состоит из 8 ми этажных 4 блока  Срок рассрочки : 28 месяцев Стоимость квартиры включает: • Входная железная дверь • Стеклопакеты на окна • Счётчики: воды, света и газа • Двухконтурный котёл Тип постройки: • Газосиликатный блок • межквартирные перегородки газоблок • квартиры продаются без ремонта • Высота потолков 3,1 м • Каркасно-монолитный скелет • Инфраструктура: • -В каждом блоке имеются современный лифт • -Удобное местоположение • -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности • -Детская площадка Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год 3  комнатная квартира (83,29 кв.м)  на 7 этаже в 8 этажном доме Общая стоимость при первоначальной оплате 30% :  674 649 000сум Первоначальная оплата 30% : 202 394 700 сум Ежемесячная оплата (28 мес) : 16 866 225 сум Общая стоимость при первоначальной оплате 30% : 674 649 000 сум Первоначальная оплата 30% :202 394 700 сум Ежемесячная оплата (18 мес) : 9 000 000 сум Ипотека: 310 254 300 сум Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000 сум Первоначальная стоимость 50% :  320 666 500 сум Ежемесячная оплата (28мес) :  11 452 375  сум Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000  сум Первоначальная оплата 50% :   320 666 500 сум Ежемесячная оплата (18мес) :  6 000 000 сум Ипотека: 212 666 500 сум Общая стоимость при  оплате 100% :  599 688 000 сум
Kvartira binosi "Сабзавот"
Kvartira binosi "Сабзавот"
Tashkent, O‘zbekiston
dan
228,00M soʻm
Maydoni 29–66 m²
53 ob'ekt 53
Topshirish muddati 2024
Жилой комплекс «Сабзавод» — миниатюрный жилой дом, клубный дом в современной стилистике, 5 этажный дом с фасадным кирпичом, каждая планировка продумана до малых деталей, удобные планировки в доме, что позволит грамотно распределить мебель и технику. Внутренняя инфраструктура будем совмещать удобство и комфорт, двор совмещенный с жилым комплексом «Орзулар» Виды оплат: При оплате 100% - 5% скидка с квадратного метра Первый взнос 40% + 60% рассрочка до июля 2024г, скидки нет Стоимость квартиры включает: Входная железная дверь Стеклопакеты на окна Счетчики Электрика до квартиры Перегородки из Гипсокартона   Тип постройки: Каркасно-ригельный, кирпич межквартирные перегородки кирпич. квартиры продаются без ремонта, коробка Высота потолков 3,3 м Фасад – кирпич, теплоизоляция между фасадом и строением   Инфраструктура: -Парковка наземная и -Удобное местоположение -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 3 квартал 2024 год
Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Tashkent, O‘zbekiston
dan
923,19M soʻm
Topshirish muddati 2025
Agentlik: Domio
“Nasl Dahasi” - новый жилой комплекс бизнес - класса расположен на современной территории Ташкента и отличается от остальных своей неповторимой архитектурой. Здание построено в стиле Art Deco. Основные элементы в виде арки и панорамные окна придают ему еще больше элегантности. Наряду с красивым видом созданы современные условия, позволяющие жильцам чувствовать полный комфорт в своем доме. Покупая в этих домах, вы получаете возможность жить в прекрасной атмосфере. Главные особенности ЖК “Nasl Dahasi” Поскольку комплекс расположен в развитом районе города, он имеет богатую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру. Метро, учебные заведения, рестораны, медицинские учреждения и торговые центры находятся в нескольких минутах ходьбы. Условия и удобства во дворе здания одинаково понравятся взрослым и детям. Во дворе есть современная оборудованная детская площадка и workout зона. Прогулочная дорожка с ландшафтным дизайном также придает двору еще больше красоты. У вас будет возможность прогуляться здесь на свежем воздухе и пообщаться со своими близкими. Также есть парковка, чтобы не было проблем с размещением ваших автомобилей. Квартиры ЖК “Nasl Dahasi” 12-этажный комплекс состоит из 6 корпусов общей площадью 50 000 м². Представляет собой кирпичные квартиры 3-х разной планировки с высотой потолка 3 метра. В каждой квартире есть автономная система отопления. Комплекс оснащен 6 скоростными лифтами. Также, проектом предполагается расширение территории застройки благодаря сносу 2-этажных соседних зданий. 
Turar-joy choragi NEW PORT
Turar-joy choragi NEW PORT
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2028
Agentlik: RED
Жизнь в Newport — это кварталы в стиле модерн, недалеко от набережной, с уютными двориками- парками, видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками, велодорожками, локациями для спокойного отдыха. Наши дома c балконами, а благодаря панорамным окнам в квартиру попадает больше естественного света. Во дворах будет много зелени, а вот машин не будет; для них предусмотрен подземный паркинг.
Kvartira binosi ЖК Yangi Toshkent
Kvartira binosi ЖК Yangi Toshkent
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: ETALON BUILDING
Etalon Building – dan yangi loyiha Yangi Toshkent LCD Yangi Toshkent LCD Dastlabki to'lov 30% ni tashkil etadi, qolganlari 36 oy davomida bo'lib-bo'lib sotib olinadi. Poydevorning kuchi ko'plab omillarga bog'liq! Qurilishning dastlabki bosqichida binoning poydevori va ramkasini qurish uchun ishlatiladigan materiallarning sifati ayniqsa muhim rol o'ynaydi. Kompleks qurilishi paytida biz faqat yuqori sifatli klapanlardan foydalanamiz! Kvartira maydoni: 20.2 M2 – 165 million 1 kvartira (to'lov 100%); 24.7 M2 – 181 million (to'lov 100%); 34,5 M2 - 252 million (100% to'lov) 40 M2 - Asosiy to'lov 104 million so'm, oyiga 670000 so'mdan. 55,4 m2; 70,2 m2; Shuningdek, maydoni 76 m2 bo'lgan kvartiralar mavjud. Shoshiling, harakat 1-noyabrgacha davom etadi. 9 qavat 2025 yilda 4 blokda tayyor bo'ladi Bizning ofisimiz manzili g. Toshkent, Akkorgon ko'chasi, 31A.
Kvartira binosi ЖК «FIDOKOR »
Kvartira binosi ЖК «FIDOKOR »
Khanabad, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
« FIDOKOR » ga xush kelibsiz - « FIDOKOR LCD » ajoyib turar-joy majmuasi, Toshkent shahrida zamonaviy hayot vohasini taklif etadi. Zamonaviy hayotda yangi bo'limni oching, bizning yangi xonadonlarimiz va zamonaviy uylarimiz sizning ehtiyojlaringizga mos ravishda ishlab chiqilgan va arzon narxlarda sotiladi. « FIDOKOR » to'qqiz qavatli me'moriy ulug'vorlik nafislik va nafislik ramzi sifatida ko'tariladi. Biz yuqori sifatli kvartiralarni va uylarni taklif qilishdan g'ururlanamiz, ularning har biri uslub va funksionallikning mukammal kombinatsiyasini aks ettiradi. Xavfsizlik va qulaylik – bizning ustuvor vazifalarimiz. Yaqin atrofdagi ichki aloqa tizimi va ishonchli kuzatuv moslamalari har doim xavfsiz yashash muhiti va xotirjamlikni kafolatlaydi. Bizning zamonaviy videokuzatuv qurilmalarimiz xavfsizlik choralarini kuchaytiradi va siz va yaqinlaringiz uchun maksimal xavfsizlikni ta'minlaydi. Bolali oilalar "FIDOKOR" ni quvonch jannatiga aylantiradilar. Bizning yaxshi mo'ljallangan o'yin maydonchamiz va bolalar xonasi bolalaringizni o'ynash, o'rganish va rivojlantirish uchun qulay muhit yaratadi. Avtoturargoh maxsus avtoturargoh tufayli muammosiz amalga oshiriladi, buning yordamida siz har doim mashinangiz uchun xavfsiz joyga ega bo'lasiz va to'xtab turish noqulayligidan xavotirlanmaysiz. Sergeli tumanidagi eng yaxshi 2 va 3-xonali uylarni kashf eting. Toshkent markazida qulaylik nafislikka mos keladigan zamonaviy hayotning timsolini his eting. "FIDOKOR LCD" sifatida, sizning ishonchli qurilish sherigingiz, yangi uyingizning har bir tomonida ajoyib mahorat va tafsilotlarga e'tibor berishiga ishonch hosil qiling. Toshkentdagi yangi kvartirangiz yoki uyingiz uchun « FIDOKOR » -ni tanlang va hashamatli, qulay va zamonaviy hayot kechiring. « FIDOKOR » orzularingiz manzilini topishingiz mumkin bo'lgan joyga aylansin. Orzular ro'yobga chiqadigan « FIDOKOR » ga xush kelibsiz.
Kvartira binosi "RIVERA CITY"турар жой мажмуаси
Kvartira binosi "RIVERA CITY"турар жой мажмуаси
Tashkent, O‘zbekiston
dan
302,81M soʻm
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: Strong Cities
Kuchli SHAHARLAR Uylarining sotuvi dav etmokda! Shahar marcazida zhoylashgan kulai infratuzilmasi va sokin tabiatga ega bulgan turir zhoy majmuashiga va bulmakchimisiz? Unda "Rivera" turar joi majmuasi sizning talabingizga mos keluvchi majmua! Imoratimiz 2025 yil 4-choragida topshiriladi! Xonadonlar xizmatkorlari: hona - 37,5 m ² hona - 47.0 m ², 39.7 m ², 39.8 m ², 40.9 m ², 46.7 m ², 51.3 m ², 56 m ² hona - 71 m ², 81,7 m ², 87,1 m ² Boshlangich - 30%, 40%, 50% Bue lib tulash - 30 oy Majmuasi ostida Autoturargoh -1 -2 kavat Honadonlar - bw lingan Balandleague o'zgarishi - 3,1 metr Manzil: Toshkent shahri, Olmazor tumani, Riviera "savdo markazi yakinida Batafsil ma'lumot ochun:
Turar-joy majmuasi "Dreamland Parkent"
Turar-joy majmuasi "Dreamland Parkent"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: ООО "Alliance Estate"
Жилой комплекс - Бизнес класа -Этажность: 13 -Тип Строения: Монолит / Немецкий автоклавный Газоблок -Закрытая охраняемая территория -Грузовой и пассажирский лифт в каждом подъезде! -Свободная планировка -Предоставляется 2х контурный котел -Видео наблюдение 24/7 -Подземный паркинг А также: -В шаговой доступности метро -Беседки, барбекю зона -Зарядки для электромобилей на 200 киловатт -Кладовые помещения -Вело парковки -Вентилируемый фасад -Видео домофоны -Места для систем кондиционирования -Ночное освещение -Высокие потолки -Двор без машин!   Рассрочка: Имеется рассрочка на 30 месяцев Минимальная предоплата 30% Скидка: При 100% оплате   = 10% При 70% оплате     = 7% При 50% оплате     =5% Рассрочка на 24 месяца При 70% оплате скидка 10% При 50% оплате = 7% При 30% оплате =5%
Kvartira binosi ЖК MENING UYIM
Kvartira binosi ЖК MENING UYIM
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: SOUD GROP
ЖК MENING UYIM – это отличное расположение, впечатляющий вид и продуманные современные планировочные решения на любой вкус.  Жилой комплекс "MENING UYIM CHOSTEPA" будет представлять собой 9-этажное кирпичное здание с собственным детским садом, а также подземным и наземным паркингом. Вы также можете купить квартиру в рамках 2-х различных и 3-ступенчатых программ оплаты.  Доступные квартиры: 1️ комнатные: 35 м2, 40 м2, 44 м2.51,9 м2 2️-комнатные: 62 м2, 63 м2, 66 м2, 69,8 м2 3-комнатные: 74,8 м2, 112 м2, 114 м2. Срок сдачи: 4 квартал 2025 года.
Turar-joy majmuasi PARKWOOD
Turar-joy majmuasi PARKWOOD
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Agentlik: RED
Озеленённый сад-двор без машин на второй линии ул. Нукусская площадью 0,8 Га, построенный на стилобате, высотой 4,5 метра. Это сложное конструкторское решение закрывает сразу несколько вопросов: эргономичное пространство для паркинга, более чистый воздух, меньший уровень шума и приватность.
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Tashkent, O‘zbekiston
dan
472,00M soʻm
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: Interra Group
Celebrity Residence — клубный дом, который предоставляет жителям ряд услуг внутри комплекса, сохраняя при этом максимальную приватность.  В клубной зоне есть не только различные варианты активного отдыха, но и медицинский пункт, где жители могут получить первую медицинскую помощь или необходимые стационарные процедуры. Женскую часть жителей в комплексе порадует спа-центр, а мужчин — барбершоп с игровыми кабинками, кофейней и автодитейлингом. А также для детей будет предусмотрена закрытая детская площадка.   Жилой комплекс Celebrity Residence расположен в центре Ташкента, в Яккасарайском районе, в пятиминутной близости к Международному Аэропорту им. Ислама Каримова и вокзалами. В этом районе хорошо развита инфраструктура, а доступность к центральным улицам позволяет быстро оказаться в любой части города. Celebrity Residence — это современный комплекс с удобствами, расположенный в престижном районе столицы.
Turar-joy majmuasi "Орзу Сарой"
Turar-joy majmuasi "Орзу Сарой"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Жилой комплекс “Орзу сарой” новостройка премиум класса это 13 этажное здание, которое находится в одноименном районе города Ташкента с общей площадью в 0,45г. Каждая квартира будет иметь красивые балкончики, которые будут украшены коваными перилами. Также здание высокую степень сейсмостойкости. В данном комплексе есть возможность купить квартиры в Ташкенте, имеющие от 1 до 4х комнат. Площадь жилья от 46 до 94,2 кв. метров. В квартирах установлены окна и двери, также проведены инженерные коммуникации, перегородки из газоблока, стяжка пола. Вышеуказанный жилой комплекс находиться в Мирабадском районе, на улице Савр 7. Во дворе новостройки предусмотрены парковочные зоны и игровые площадки для детей. Для безопасного проживания жильцов по периметру комплекса будет вестись круглосуточное видеонаблюдение. А в подъездах будут бесшумные лифты. На территории новостройки будут высажены декоративные цветы и деревья. Также будут установлены беседки для приятного времяпрепровождения жильцов во дворе.  Виды оплат: Предоплата от 30 до 50% + рассрочка до октября 2024 года: 1-2 комнатные квартиры: скидка 3% 3 комнатные квартиры: скидка 7% Оплата 100%: 1-2 комнатные квартиры: скидка 5% 3 комнатные квартиры: скидка 10% Инфраструктура:  -В каждом подъезде имеются лифты -Парковка наземная -Подземная парковка 156 шт -Удобное местоположение -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности -Детская площадка   Срок сдачи объекта: 1 квартал 2024 Тип постройки:   монолит-газоблок Марка бетона М-400 Газоблок Евростандарт Отделка: черновая отделка, перегородка (газоблок), штукатурка, стяжка пола (счетчики, окна, входная дверь) Высота потолков 3.10 м  
Turar-joy majmuasi "Бруклин"
Turar-joy majmuasi "Бруклин"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: ООО «MAROKAND’S SKY
Жилой комплекс «Brooklyn» расположен в Мирзо-Улугбекском районе на улице Сайрам, недалеко от «The British School». ЖК «Brooklyn» — это высокое качество жизни! В шестнадцатиэтажных высотках имеются апартаменты на любовь вкус. От уютной студии, до просторных квартир премиум-класса. Удобная локация позволяет быстро доехать до центра. Благодаря развитой инфраструктуре, приобретая квартиру в ЖК «Brooklyn», все необходимое для комфортной жизни будет под рукой. Количество и площади квартир в продаже: 108 квартир от 50,59 до 92,88 кв.м. Подъезды в жилом комплексе “Brooklyn” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов российского и казахстанского производства. Также в подъездах установлены современные высокоскоростные лифты, которые переместят вас до нужного этажа вне зависимости от непредвиденных обстоятельств с электроэнергией! На территории комплекса имеется детская площадка, обустроенная по современным стандартам. Помимо этого, зонами активного отдыха для вас могут стать замечательные воркаут-площадки и футбольное поле, которым все возрасты покорны! В подвале жилого комплекса имеется двухуровневая подземная парковка. Из парковки в квартиру жители смогут попасть с помощью лифта. Высота потолков 3,2 м Квартиры при сдаче: Квартиры сдаются в состоянии коробки; Тип постройки: монолитный. Инфраструктура:  - Современная детская и воркаут-площадки, зелёная зона, футбольное поле, фонтаны. К тому же, IP-Домофон, Видеонаблюдение, круглосуточная охрана, скоростной лифт и терраса. - Двухуровневая подземная парковка. Площадь участка: 2 га
Turar-joy choragi KISLOROD
Turar-joy choragi KISLOROD
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Agentlik: RED
Проект воплощающий в себе идею жить в центре города в гармонии с окружающим миром и с природой. В архитектуре, в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера спокойствия, благополучия и непринуждённости.
Turar-joy choragi Жилой Комплекс «Riviera»
Turar-joy choragi Жилой Комплекс «Riviera»
Tashkent, O‘zbekiston
dan
305,72M soʻm
Maydoni 37–87 m²
25 ob'ektlar 25
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: Strong cities
Чилтугон Жилой  комплекс Комфорт-класса в непосредственной близости  ТРК  «Riviera». Широкий выбор продуманных планировочных решений, встроенные коммерческие помещения с магазинами в шаговой доступности, квартиры с выходом в палисадники и благоустроенные дворы. На территории дворов развлекательные и спортивные площадки для детей любых возрастов. Комфортный внутренний двор без парковки и шума автомобилей благодаря подземному паркингу. Благоустроенная территория. Паркинг расположен под жилым комплексом -1-2 этаже. По периметру и на выезде – камеры видеонаблюдения. Во дворе – пункт охраны. Паркинг оборудован лифтом в дом. Зимой в паркинге оптимальная температура: от 0 до +5 градусов. Жилой комплекс имеет собственную систему видеонаблюдения, в каждом подъезде установлен домофон. ●  Площадь комплекса: 17200 кв.м. ●  Тип дома: кирпич ●  Высота потолков: 3.1м. На этаже расположится 6 квартир, в корпусе - 54. Планировки : 1 комн: 37,5 кв.м  2 комн:  47.0 кв.м, 39.7 кв.м, 39.8 кв.м, 40.9 кв.м, 46.7 кв.м,  51.3 кв.м,  56 кв.м, 3 комн: 71 кв.м, 81.7кв.м, 87.1кв.м Квартиры сдаются с черновой отделкой: ●  Межкомнатные  перегородки из кирпича  ●  Черновая стяжка пола ●  Окна  ●  входная дверь ● Коммуникационные счетчики  ●  Двухконтурный котел Срок окончания строительства 4 квартал 2025 года
Turar-joy choragi "Nasl Dahasi"
Turar-joy choragi "Nasl Dahasi"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: Binar Group
Здание состоит из 12 этажей, шести подъездов, и оснащена вместительными лифтами. Главным преимуществом ЖК являются планировочные smart-решения, где детально продумано жилое пространство и полностью отсутствуют бесполезные пустоты. Планировка включает просторную ванную комнату, два балкона и вместительную прихожую с дополнительным местом хранения. Высота потолков — 3,3 м. В евро-двухкомнатной квартире, мебель, оборудование и декор можно разместить компактно и не перегружая интерьер, а в спальне расположить отдельную гардеробную.  Виды оплат: При оплате 100% - 10% скидка Первоначальный взнос 50% + 50% в рассрочку на 27 месяцев, скидка 5% от общей стоимости Первоначальный взнос 30% + 70% в рассрочку на 27 месяцев,  Стоимость квартиры включает: входную железную дверь и окна; межкомнатные перегородки; балконы и лоджии в каждой квартире; подъезды с безбарьерной средой; собственное независимое отопление; счетчики на все инженерные коммуникации.  Преимущества и уникальность ЖК: 1) Подземная парковка 2-х уровневая, на 400 машин 2) Лобби жилого комплекса 3) Фитнес клуб, Спа зона, бар и 2х уровневая детская площадка только для жителей комплекса 4) Ресторан, банкетный зал и кафе с террасами Тип постройки:  Монолитный Газосиликатный блок Высота потолков 3.3 метра Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год  Для будущих резидентов Nasl Dahasi предусмотрены удобные условия оплаты. В течение процесса строительства, 30% — в ипотеку после сдачи проекта. Квартиру можно купить и по беспроцентной рассрочке  
Turar-joy majmuasi "Неом Товер"
Turar-joy majmuasi "Неом Товер"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: ООО “ZRAS BIZNES”
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, не доезжая Рахата вдоль дороги слева. 16 этажный дом, выполненный из газоблока. ЖК состоит из 5 блоков. Фасад: жидкий травертин. Площадь застройки - 1 гектар. Общее количество квартир: 512. Сдача объекта: 2024 год 4 квартал Имеется рассрочка на 24 месяцев. Первые три этажа уйдут под коммерцию: 1- супермаркеты 2- гипермаркеты 3- развлекательные Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Будет подведено электричество и сантехника. Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,1-3,2м Свободная планировка. Имеются квадратуры: от 51 кв.м. до 138 кв.м.  
Kvartira binosi ЖК "Qorasuv River Residence"
Kvartira binosi ЖК "Qorasuv River Residence"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Quruvchi: Qorasuvriver
Новостройка Qorasuv River Residence Новый жилой комплекс с развитой инфраструктурой, и расположением в 10 минутах езды от центральной части города. Комплекс будет оснащён собственным наземным и подземным паркингом, и детской площадкой. Также стоит отметить, что QORASUV RIVER RESIDENCE расположен в одной из самых озеленённых зон города. Специальное предложение  3-х этапная программа рассрочки Первоначальный взнос от 50% До завершения строительства по 7 000 000 сумов ежемесячно Информация Общая площадь проекта2800 кв. метров Количество зданий 6 Этажность10 Цена за м²от 8 000 000 сум Рассрочка
Kvartira binosi Chashma residence
Kvartira binosi Chashma residence
Tashkent, O‘zbekiston
dan
800,10M soʻm
Chashma residence — это уникальный и своеобразный проект, расположенный на 4000 м², который предназначен для комфортного проживания и времяпровождения, без наличия коммерческих этажей.  Дом с двух сторон окружен рекой, что гарантирует красивый вид из окна или балкона. А закрытая площадка и нахождение вдали от дороги делают ваш тихий отдых приятным и безопасным. В целом, если вы любитель ценить свое время и приятно проводить досуг, то Chashma residence – то, что вам нужно. Инфраструктура: В шаговой доступности от комплекса находятся все необходимые продуктовые и бытовые магазины, учебные и медицинские заведения, а также множество общественных мест для приятного отдыха с семей и друзьями. Недалеко от комплекса расположились River Park, Парк победы и ТРЦ Rivera. Для любителей пеших прогулок вокруг дома есть прогулочные дороги вдоль реки и парк, который находится в шаговой доступности. Chashma residence — вдохновение в каждом уголке вашего дома! Цены на квартиры в жилом комплексе Chashma residence:  К покупке доступны 1,2,3 и 4-х комнатные квартиры с несколькими вариантами планировок. В зависимости от этажа, квадратуры и количества комнат цена может отличаться. Для удобства покупателей также имеется система беспроцентной рассрочки на 12 месяцев, с первоначальным взносом в 30%. Минимальная цена при 30% оплате — 7 500 000 сум/м², максимальная — 12 500 000 сум/м² Минимальная цена при 100% оплате — 6 750 000 сум/м², максимальная — 11 250 000 сум/м²
Turar-joy majmuasi "Измир"
Turar-joy majmuasi "Измир"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: Izmir
Данный жилой комплекс расположен в Яшнабадском районе, на Джаркурганской улице - масложир. 12 этажный дом, выполненный из газоблока. 12 блоков. Общее количество квартир: 1400. Фасад: жидкий травертин. Сдача объекта: 2024 год 4 квартал Имеется рассрочка на 24 месяцев. Сейчас объект находится на стадии котлована. Будет 2 турецких лифта (грузовой и пассажирский). Стоимость квартиры (коробка)включает: Кинут провода по потолку Будет установлен счётчик. Входная дверь Окна Высота потолков 3,2 м Свободная планировка.41,6 кв.м. до 75,8 кв.м. Имеются квадратуры: от  Инфраструктура: Детская площадка Проверенный застройщик, построил уже 7-8 объектов. Подземная и надземная парковка. В площадке 6-8 квартир.  
Turar-joy majmuasi "Эко Дреам"
Turar-joy majmuasi "Эко Дреам"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Ko'chmas mulk sotib olish uchun bizning turar-joy kompleksimizni ko'rib chiqishni taklif qilaman. Menga bir necha daqiqa vaqt ajratsangiz majmuamiz bilan tanishtiraman. Har bir oila uchun "EKO DREAM" turar-joy majmuasi. Bu yil kvartira sotib olishni orzu qilyapsizmi? EKO DREAM bizga shoshiling eng arzon narxlarda yangi bino 2 ta uy 4 blok L shaklidagi 10 qavatli bino - 1-qavat-yerto'la (turar joy bo'lmagan) 2-qavat dan 9 qavat gacha - (turar joy )balandligi 3,20m. 10-qavat chodiridagi ship balandligi 5,20 m Kvartiralar "Quti" ko'rinishida taqdim etilgan: Quruvchilardan bonuslar - 2 kamerali plastik ikki oynali oynalar; metall kirish eshiklari - Barcha aloqa ko'targichlari Isitish hisoblagichlari (AVTONOM) TO'LOV SHARTLARI: 100% TO'LOV:  Va albadta bolib tolash  1-qadam: Dastlabki to'lov 50%  2-qadam: Qolgan 50% 18 oy ichida to'lanadi. Topshirish sanasi Katlavan -4 kv. 2024 yil Qurilish muddati Birinchi uy-3 kv. 2023 yil  Eko Dream mikrorayon ToshGRES Yunusobod tumani LOKOMOTİV PARKI YONIDA, Xonadonlar soni chegaralangan!
Turar-joy choragi GOROD
Turar-joy choragi GOROD
Tashkent, O‘zbekiston
dan
13,95M soʻm
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: MIRADOR GROUP
Mirador Group kompaniyasining GOROD LCD displeyi poytaxtning nufuzli tumanida joylashgan biznes-klassdagi kvartiralarning zamonaviy majmuasidir. LCD hududida keng terasli va balkonli 6, 8 va 10 qavatli turar-joy uylari mavjud. Kvartiralar 46 dan 200 kvadrat metrgacha maydonga ega. Uylarimizning monolit ustunli temir konstruktsiyasi seysmik qarshilikning sifati, mustahkamligi va yuqori darajasining kafolatidir. Binoning monolit ramkasi sizga kvartiraning har qanday tartibini bajarishga imkon beradi va kuygan g'isht devorlari yil davomida yuqori darajadagi shovqin izolyatsiyasini va kvartirangizda qulay mikroiqlimni ta'minlaydi LCD GOROD — kontseptsiyasining asosiy afzalliklaridan biri bo'lib, u hovli ichidagi avtomobillarning erga to'xtash joyini istisno qiladi. Er osti to'xtash joyi sizga mashinangizni joylashtirish haqida tashvishlanmaslikka imkon beradi va ko'p funktsiyali o'yin maydonchalari bo'lgan qulay yashil hovlilarda bolalar bilan yurish uchun qulay va xavfsiz joyni ta'minlaydi     GOROD LCD displeyining yaxshi tanlangan joylashuvi rivojlangan infratuzilmaga kirishni ta'minlaydi — piyoda masofada qulay hayot uchun zarur bo'lgan barcha joylar: ta'lim muassasalari, oziq-ovqat tarmog'i belgilari, tibbiyot markazlari, sport va dam olish majmualari, jamoat transporti         GOROD turar-joy majmuasi birinchi qavatdagi savdo ob'ektlari uchun binolarni taklif etadi — biznes uchun ajoyib yechimdir, chunki bu erda siz ko'plab potentsial xizmat ko'rsatuvchi iste'molchilarga ega jonli hududni topasiz, va LCD displeyning tashqi perimetrida savdo zonasiga tashrif buyuruvchilarni to'xtash joyi uchun bufer zonasi mavjud GOROD turar-joy majmuasining 9 blokidan birida kuchli oila uchun kuchli uyingizni tanlang!                                          Poytaxtning barcha qulayliklari bir joyda:   • Monolit ustunli temir konstruksiya tizimi va g‘isht qoplamasi qishda isinish va yozda salqinlikni ta’minlash imkonini beradi • Ichki qismlarga ega kvartirani oldindan tozalash • Balkon va terasli tartiblar • Kvartiraga barcha aloqalarni suv osti kemasi • Gaz quvuri • Yuqori yong'in xavfsizligi • Panoramali oynalar • Shiftning balandligi 3,10 m • Avtonom elektr ta'minoti va ventilyatsiyaga ega zamonaviy Finlyandiya KONE liftlari • LCD rezidentlari uchun yer osti to'xtash joyi • Yaxshi saqlangan yashil maydon • Bolalar uchun ko'p funktsiyali o'yin maydonchasi • Kechayu kunduz videokuzatuv va hudud xavfsizligi 24/7 • Malakali uy-joy va kommunal xizmatlarga hamrohlik qilish • Yo'lovchilarning barcha muntazam ehtiyojlarini qondirish uchun birinchi qavatdagi tijorat maydonining ko'pligi • Markaziy joylashuvi va Parkent bozoriga yaqinligi • Hududning rivojlangan infratuzilmasi Mirador Group kompaniyasining GOROD LCD displeyi poytaxtning nufuzli tumanida joylashgan biznes-klassdagi kvartiralarning zamonaviy majmuasidir. LCD hududida keng terasli va balkonli 6, 8 va 10 qavatli turar-joy uylari mavjud. Kvartiralar 46 dan 200 kvadrat metrgacha maydonga ega. Uylarimizning monolit ustunli temir konstruktsiyasi seysmik qarshilikning sifati, mustahkamligi va yuqori darajasining kafolatidir. Binoning monolit ramkasi sizga kvartiraning har qanday tartibini bajarishga imkon beradi va kuygan g'isht devorlari yil davomida yuqori darajadagi shovqin izolyatsiyasini va kvartirangizda qulay mikroiqlimni ta'minlaydi LCD GOROD — kontseptsiyasining asosiy afzalliklaridan biri bo'lib, u hovli ichidagi avtomobillarning erga to'xtash joyini istisno qiladi. Er osti to'xtash joyi sizga mashinangizni joylashtirish haqida tashvishlanmaslikka imkon beradi va ko'p funktsiyali o'yin maydonchalari bo'lgan qulay yashil hovlilarda bolalar bilan yurish uchun qulay va xavfsiz joyni ta'minlaydi     GOROD LCD displeyining yaxshi tanlangan joylashuvi rivojlangan infratuzilmaga kirishni ta'minlaydi — piyoda masofada qulay hayot uchun zarur bo'lgan barcha joylar: ta'lim muassasalari, oziq-ovqat tarmog'i belgilari, tibbiyot markazlari, sport va dam olish majmualari, jamoat transporti         GOROD turar-joy majmuasi birinchi qavatdagi savdo ob'ektlari uchun binolarni taklif etadi — biznes uchun ajoyib yechimdir, chunki bu erda siz ko'plab potentsial xizmat ko'rsatuvchi iste'molchilarga ega jonli hududni topasiz, va LCD displeyning tashqi perimetrida savdo zonasiga tashrif buyuruvchilarni to'xtash joyi uchun bufer zonasi mavjud GOROD turar-joy majmuasining 9 blokidan birida kuchli oila uchun kuchli uyingizni tanlang!                                          Poytaxtning barcha qulayliklari bir joyda:   • Monolit ustunli temir konstruksiya tizimi va g‘isht qoplamasi qishda isinish va yozda salqinlikni ta’minlash imkonini beradi • Ichki qismlarga ega kvartirani oldindan tozalash • Balkon va terasli tartiblar • Kvartiraga barcha aloqalarni suv osti kemasi • Gaz quvuri • Yuqori yong'in xavfsizligi • Panoramali oynalar • Shiftning balandligi 3,10 m • Avtonom elektr ta'minoti va ventilyatsiyaga ega zamonaviy Finlyandiya KONE liftlari • LCD rezidentlari uchun yer osti to'xtash joyi • Yaxshi saqlangan yashil maydon • Bolalar uchun ko'p funktsiyali o'yin maydonchasi • Kechayu kunduz videokuzatuv va hudud xavfsizligi 24/7 • Malakali uy-joy va kommunal xizmatlarga hamrohlik qilish • Yo'lovchilarning barcha muntazam ehtiyojlarini qondirish uchun birinchi qavatdagi tijorat maydonining ko'pligi • Markaziy joylashuvi va Parkent bozoriga yaqinligi • Hududning rivojlangan infratuzilmasi  
Turar-joy majmuasi "Юксалиш"
Turar-joy majmuasi "Юксалиш"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: OOO "Oltin Baliq"
Процесс строительства состоит из 3-х этапов. Первый этап завершен и сдано 2 блока, второй этап на стадии строительство 10 этажный дом, сдача 4 квартал 2022 год. Третий этап в стадии строительства сдача объекта 2 квартал 2024 год.   . Виды оплаты : 100% оплата  Рассрочка на 48 месяцев. ПВ 25-30% Стоимость квартиры включает:  Черновой ремонт  Межкомнатные перегородки газоблок  Входная металлическая дверь   Окна Akfa 2-х контурный котёл  Фасад и внешний вид : Жидкий травертин
Turar-joy majmuasi "Корасу Плаза"
Turar-joy majmuasi "Корасу Плаза"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Quruvchi: Vek Building
QORASUV PLAZA - жилой комплекс премиум-класса с уникальным фасадом и индивидуальной архитектурой. Авторская архитектура ЖК QORASUV PLAZA отражена оригинальной кладкой из натуральных камней в сочетании с панорамным остеклением, который открывает прекрасный вид на город. Дом - это там, где твоё сердце. Начните свою новую жизнь в теплоте и уюте, с помощью комфортабельной квартиры в уникальном жилом комплексе QORASUV PLAZA. Здесь вас будет ждать жизнь со всеми удобствами и в полной безопасности, что было достигнуто благодаря собственной бизнес-зоне и круглосуточной системе охраны, действующей на всей закрытой территории комплекса. А большой выбор квартир и планировочных решений помогут вам найти идеальную квартиру для себя и своей семьи.
Turar-joy choragi "NUR"
Turar-joy choragi "NUR"
Tashkent, O‘zbekiston
dan
876,96M soʻm
Topshirish muddati 2026
Жилой квартал NUR- это 30 зданий высотой 9 и 16 этажей с обширной прилегающей инфраструктурой в центре столицы. Рядом с ЖК станции метро "Минор", "Хамида Алимжана" и "Абдулла Кадыри". В 5 минутах ходьбы Алайский рынок и Эко парк. В квартале добрососедства тщательно продумана внутренняя инфраструктура, начиная от детских площадок до вместительной парковки. Это олицетворение красивой и благополучной жизни. В блоке А квартиры сдаются под ключ уже с базовым ремонтом и готовы к заселению. В Ви С блоках квартиры без ремонта. Также предусмотрены двухэтажные дуплексы с террасой и мансардой. Компания NamunaDevelopment создает образ жизни для людей, которые ценят комфорт, любят свою семью и хотят быть на высоте! Квартиры и коммерческие помещения доступны к продаже при 100% оплате и в рассрочку. Подробную информацию вы можете узнать, связавшись с нами по указанным на странице контактам.    
Turar-joy majmuasi "Паркент Авеню"
Turar-joy majmuasi "Паркент Авеню"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Maydoni 54–110 m²
2 ob'ekt 2
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: Vek Building
Жилой Комплекс «PARKENT AVENUE» сочетает в себе надежность конструкций и эстетику архитектуры без излишеств. Планировочные решения и эргономика пространств продиктованы современными тенденциями городской жизни! 10-этажный дом с 4 подъездами а также дом с 1 подъездом. Со 1 по 10 этаж расположены жилые помещения (квартиры). Парковочных мест 200 из них подземных 150 мест и надземных 50 мест.   450 квартир из них 400 квартир с балконами. Квартира с террасами 4  Виды оплат: Первый взнос 100 % Предоплата 15 % квартиры в ипотеку и субсидии. Стоимость квартиры включает: - Автономное отопление в каждой квартире - на балконе оконные рамы европейского знака качества цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Межкомнатные перегородки - Лифты SIGLEN Тип постройки:  Каркасно-Ригельный. Высота потолков 3.4 м  квартиры продаются без ремонта , коробка КВАРТИРЫ С ТЕРРАСАМИ:  4 террас общей площадью 38,2 кв.м (квартира 160.2 кв.м  и терраса 38,2 кв.м)  Срок сдачи объекта: 4 квартал 2023 год ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: - межэтажные перекрытия монолитные - весь дом состоит из облицовочного кирпича - фасад комбинированный: фасадный кирпич - балкон пол бетонный, стены фасадный кирпич, перила на балконах железные в стиле хайтек, цвета мокрый асфальт. - фасад первого этажа из облицовочного кирпича - на балконе оконные рамы европейского знака качества Панорамные окна цвета дуб мокко толщина рам 4-5. - Фасад дома с подсветками  Инфраструктура:  - Собственный закрытый двор расположен на 25000 кв.метрах. -  на входе во двор с двух сторон имеются ворота для въезда и выезда жителей -  по всей территории видеонаблюдение 24/7 -  Оборудованная детская площадка -  комфортные скамейки -  Зеленая зона (газон, цветы,  кустарники, декоративные деревья ) -  Ночное дворовое освещение  
Dacha Из 6 комнат в Мирзо-Улугбекском районе
Dacha Из 6 комнат в Мирзо-Улугбекском районе
Tashkent, O‘zbekiston
dan
1,85B soʻm
Topshirish muddati 2023
  Коттеджный посёлок OOO " JAAZ PROJEKT GROUP " О комплексе Двух ярусный Коттедж по цене квартиры  Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки. Огромная площадь двух ярусного коттеджа 170 кв. позволит разместить всех ваших близких. Для удобства сан узла размещен на двух этажах . Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными. Имеется въезд для машины .   ➖ Тип: Коттедж ➖Общая площадь:1-Соток ➖Тип строения:Кирпичный  ➖Количество комнат:6(холл,кухня) ➖Санузел: 4 ➖Этажность: 2 ➖Описание: Дом построения исключительно из качественных материалов с развитой инфраструктурой  ➖ Адрес : Город Ташкент , Мирзоулугбукский район ,  улица Мустақиллиқ  Сарбон МФЙ дом1  ➖ Цена: 150 000 у.е Телефон для справок : Феруза
Turar-joy choragi Новостройка с гибридной рассрочкой
Turar-joy choragi Новостройка с гибридной рассрочкой
Tashkent, O‘zbekiston
dan
288,75M soʻm
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: Modern Hause
  Ж.К «Бунёдкор» Застройщик : Modern House   Срок рассрочки : 28 месяцев Стоимость квартиры включает: • Входная железная дверь • Стеклопакеты на окна • Счётчики: воды, света и газа • Двухконтурный котёл Тип постройки: • Газосиликатный блок • межквартирные перегородки газоблок • квартиры продаются без ремонта • Высота потолков 3,1 м • Каркасно-монолитный скелет • Инфраструктура: • -В каждом блоке имеются современный лифт • -Удобное местоположение • -Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности • -Детская площадка Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год 3  комнатная квартира (83,29 кв.м)  на 7 этаже в 8 этажном доме Общая стоимость при первоначальной оплате 30% :  674 649 000сум Первоначальная оплата 30% : 202 394 700 сум Ежемесячная оплата (28 мес) : 16 866 225 сум Общая стоимость при первоначальной оплате 30% : 674 649 000 сум Первоначальная оплата 30% :202 394 700 сум Ежемесячная оплата (18 мес) : 9 000 000 сум Ипотека: 310 254 300 сум Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000 сум Первоначальная стоимость 50% :  320 666 500 сум Ежемесячная оплата (28мес) :  11 452 375  сум Общая стоимость при первоначальной оплате 50% : 641 333 000  сум Первоначальная оплата 50% :   320 666 500 сум Ежемесячная оплата (18мес) :  6 000 000 сум Ипотека: 212 666 500 сум Общая стоимость при  оплате 100% :  599 688 000 сум Телефон для справок : Феруза
Turar-joy majmuasi "Nasl Dahasi"
Turar-joy majmuasi "Nasl Dahasi"
Tashkent, O‘zbekiston
dan
923,00M soʻm
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: Binar Group
По настоящему ценные вещи всегда имеют уникальную историю. А любое изделие обретает смысл тогда, когда с ним связанны особенные моменты в жизни. Только эти черты могут наполнить смыслом абсолютно любой предмет, место и время. Nasl Dahasi — место, наделённое богатой историей в прошлом и предстоящими событиями в будущем. Расположение в самом сердце Жилой комплекс Nasl Dahasi располагается в Мирабадском районе по улице Нукус. Это не просто локация, а место богатое событиями прошлых лет. В далёком 1918 году улица Нукус называлась Мариинской, и славилась конным базаром. Каждый день здесь кипела жизнь и развивалась торговля. Центральное расположение ЖК Nasl Dahasi имеет удобную транспортную развязку и позволяет быстро добраться в любую часть город
Kottej qishlog'i КП "fAMILY ROOF"
Kottej qishlog'i КП "fAMILY ROOF"
Tashkent, O‘zbekiston
dan
1,17B soʻm
Двух ярусный Коттедж по цене квартиры  Преимущество коттеджа никаких соседей под вами. Вы можете обрести желаемое спокойствие . Небольшая зеленая зона позволит насладиться вечерней прохладой и в кругу близких вам людей приготовить на мангале шашлыки. Огромная площадь двух ярусного коттеджа 150кв.м+подвал позволит разместить всех ваших близких. Для удобства сан узла размещен на двух этажах . Авторский ремонт с панорамными окнами не оставит вас равнодушными. Имеется въезд для машины . Сдача в эксплуатацию : Январь 2024г Адрес: г. Ташкент Алмазарский район , махалля Охунбобоев Ориентир: Мечеть Абубакир Каффолий Шоший . Супермаркет Макро
Turar-joy majmuasi "Minor Towers"
Turar-joy majmuasi "Minor Towers"
Tashkent, O‘zbekiston
dan
564,05M soʻm
Topshirish muddati 2026
Quruvchi: Binar Group
MINOR TOWERS – ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВОКУПНОСТИ С ИДЕАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА. ЭКО-КОМПЛЕКС ПРЕДЛАГАЕТ БУДУЩИМ ЖИЛЬЦАМ ЖИЛЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ СОВРЕМЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ И СТАНДАРТАМ. Каждый городской житель хочет работать в центре, а жить на природе. Успевать за динамикой жизни и при этом, сохранять здоровье. Мы решили объединить эти ценности в одном проекте, и создали первый жилой комплекс в стране по концепции Well-Being.
Turar-joy majmuasi "Давр Резиденс"
Turar-joy majmuasi "Давр Резиденс"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: Binar Group
Turar-joy choragi Новостройка бизнес класса в Сергели
Turar-joy choragi Новостройка бизнес класса в Сергели
Tashkent, O‘zbekiston
dan
165,00M soʻm
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: Ness sity
Успейте купить новостройку в Сергелинском районе . Красивый вид с вашей террасы , порадует любого эстета .  Квартира  44,6 кв.м+4.1 терраса  Общая стоимость : 528 328 000 сум Первоначальная оплата : 158 498 400 сум Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 15 409 567 сум Для рассчёта другой квадратуры обращайтесь  по телефону : 93 946 28 56 Феруза Почта :
Kvartira binosi ЖК «Nur Hayat New Classics»
Kvartira binosi ЖК «Nur Hayat New Classics»
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Aqlli sarmoyadorlar va o'z uylarini orzu qilganlar uchun! "Nur pichan" yangi binosida bizda, ayniqsa siz uchun ajoyib taklif bor"!  Siz boshlang'ich to'lovisiz kvartiralarning baxtli egasi bo'lishingiz mumkin, qolgan qismi esa foiz to'lovisiz 23 oyga bo'linadi. Bizning LCD « Nur Hayat » qurilishi qizg'in davom etmoqda Qurilish jarayonida ishlatiladigan M: 350 beton navli beton mahsulotlardan foydalanamiz. Bizning betonimiz yuqori sifatli brendlar turiga tegishli. Biz foydalanadigan beton plitalar zilzilalarga dosh berishga qodir. LCD « Nur Hayat » bardoshli va ta'mirlangan kvartiralarni sotib olishga shoshiling "Nur Hayat" — kelajak uchun eng yaxshi tanlovdir! Qo'shimcha ma'lumot olish uchun quyida keltirilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling! Qo'shimcha ma'lumot uchun: 78,147 50 50
Kvartira binosi ЖК "Modera Towers"
Kvartira binosi ЖК "Modera Towers"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Quruvchi: Modera Towers
Modera Towers - это многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, коммерческие площади и все, что нужно для комфортной жизни его резидентов. Комплекс расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, недалеко от парка "Дружбы" и множества других знаковых локаций.   Комплекс расположен на одной из оживленных улиц Ташкента, на пересечении улицы Шота Руставели и улицы Ивлева, ориентир Grand Mir Hotel. Наш многофункциональный комплекс включает в себя  две 24  этажные  башни, коммерческую зону на 1 этаже, бизнес центр с офисными помещениями со 2го по 4 этажи и жилые апартаменты от 25 квадратных метров, начиная с 6 этажа. На 5 и 6 этажах на высоте 30 метров  будет расположен двор, открытый и крытые бассейны, шезлонг зона, спа, рестораны, домашний офис, фитнес зона,  и безопасные детские площадки. Подземный 3х уровневый паркинг будет располагаться на минус 3х этажах нашего комплекса. •  Сдача объекта запланирована на 2023 год четвертый квартал. •  В каждой башне будет своя автономная  котельная с подачей горячей воды. •  Конструкция здания из железобетонного каркаса, наружные стены из вентилируемого фасада состоящий из газаблока,  утеплителя, гидро-ветро защитной мембраны, и керамогранитной  плиты. Входная дверь европейского качества и панорамное остекление высотой 2,5 м. • ценообразование недвижимости формируется от 3х факторов : 1.  Расположения( локации) – вы приобретаете недвижимость в самом центре города 2.  Качество дома - наш проект разработали  турецкое архитектурное бюро Sozuneri, а строительство доверено  турецкой строительной  компании KOC construction,где  в строительстве комплекса используются только импортные материалы, и главное управление, французская компания бюро Veritas. 3.  И заключительным фактором является сам многофункциональный и уникальный  комплекс. Это отличное решение для инвестиций в будущее. •  Двухкомнатные квартиры представлены в 4х разных планировках, квадратурой 47,48,52 и 60 квадратных метров.  •  Трехкомнатные квартиры представлены в двух планировках, квадратурой 74 и 77 квадратных метров.  . При желании вы так же можете объединить несколько квартир, т.к проект не имеет несущих стен. Лобби - подчеркивает статус вашего ЖК, давая понять какого уровня сервис вашего жилого комплекса, вызывая восторг у ваших посетителей. (Ресепшен, Охрана, Охранная система видеонаблюдения, парковщик) В ЖК “Modera Towers”     установлены высококачественные лифты OTIS, 3 пассажирских +1 груза-пассажирский лифт. В лифтах будет система карточного доступа. Грузоподъёмность: Пассажирских лифтов - 1000 кг. Грузо-Пассажирские лифты - 1800 кг.    
Kvartira binosi ЖК СOMFORT HOUSE BM
Kvartira binosi ЖК СOMFORT HOUSE BM
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ООО «СOMFORT HOUSE ВМ» является одним из ведущих предприятий в сфере строительства много этажных жилых домов современными технологиями. На сегодняшний день, завершается строительство жилого комплекса OOO «СOMFORT HOUSE BM» расположенного по адресу город Ташкент, Юнусабадский район, 11-квартал, ориентир торговый центр «МЕГА ПЛАНЕТ». Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест. В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг. Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже. Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами: - входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия; - окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии. А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении. Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.
Turar-joy majmuasi "Мингчинор"
Turar-joy majmuasi "Мингчинор"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: ООО "ASIA GLOBAL PRODUCTS"
Застройщик «Millennium House» cвою работу осуществляет с 2017 года, и уже успел зарекомендовать себя как надежная компания, новостройки которой радуют как своим фасадом, так и комфортабельностью проживания. Жилой комплекс «MING CHINOR» - это ваш комфорт и безопасность. 9 - этажный современный жилой дом с богатым внутренним двором расположен в юнусабадском районе. Все необходимые для комфортной жизни места находятся недалеко от ЖК Минг Чинор, а облагороженный двор комплекса станет излюбленным местом для жильцов с детьми, благодаря всем необходимым условием для безопасных и веселых игр.  Виды оплат: 1) 100% оплата - скидка 15% 2) 50% оплата - скидка 10% и рассрочка на 6 месяцев. 3) 40% оплата - скидка 5% и рассрочка на 6 месяцев.  Стоимость квартиры включает: Входная железная дверь Стеклопакеты на окна   Тип постройки:  Монолитный каркас, жженый кирпич межком перегородки жжёный кирпич . квартиры продаются без ремонта , черновая отделк.  стяжка пола.  Высота потолков 3,2 м   Инфраструктура: зеленые зоны, детские площадки. Объект будет оснащен камерами наблюдениями и охраной. На территории объекта будет находится наземная и крытая  парковка  
Turar-joy majmuasi ЖK "Бунёдкор"
Turar-joy majmuasi ЖK "Бунёдкор"
Tashkent, O‘zbekiston
dan
270,80M soʻm
Maydoni 37–66 m²
4 ob'ekt 4
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: MODERN HOUSE Ж.K "Бунёдкор"
Turar-joy majmuasi "Авиасозлар"
Turar-joy majmuasi "Авиасозлар"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2028
Комплекс представляет собой целый ряд удобств для своих будущих жильцов. Одним из главных преимуществ нашего жилого комплекса является удобное расположение и развитая инфраструктура. Благодаря этому, вы не будете испытывать сложности с отправкой детей на учебу, вне зависимости от сезона и погоды. Подъезды в жилом комплексе “Aviasozlar Plaza ” отделаны с использованием высококачественных и долговечных материалов. Обильное освещение лестничных площадок обеспечит комфорт и безопасность в повседневной жизни жителей. Также установлены комфортные и современные лифты, которые отличаются своей практичностью и надежностью. Детская площадка в жилом комплексе «Aviasozlar Plaza» обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на лужайке со скамейками с элементами ландшафтного дизайна. Стоимость квартиры включает: Перегородки межкомнатные (готовые для обоя) Пластмассовые окна ( АКФА) Входная железная дверь ( с домофоном) Счетчики коммуникационные  Тип постройки:  Монолит - газоблок Перегородки межкомнатные газоблок Беловая отделка квартиры Высота потолков 3.3 м Инфраструктура:  В каждом подъезде по 2 современных лифта Парковка наземная и двухуровневая подземная Удобное местоположение Супермаркеты и поликлиника в шаговой доступности Детская площадка           Срок сдачи объекта: 3 квартал 2023 год  
Kvartira binosi ЖК "PRESTIGE Gardens "
Kvartira binosi ЖК "PRESTIGE Gardens "
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
PRESTIGE Gardens — уникальный в своем роде мультифункциональный жилой комплекс с лобби для бизнес-центра на первом этаже.   Развитая внутренняя инфраструктура предлагает жителям детские площадки, фитобар, беседки и намазхану. На третьем этаже уютно расположился безопасный зеленый двор, предназначенный для занятий спортом или отдыха. Также стоит отметить, что жителям предлагаются квартиры с собственными террасами на крыше жилого комплекса. ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА Все самое необходимое в 5 минутах от дома: школы и университеты, супермаркеты и кафе, аллеи и бутики. На первом этаже находится детский сад, а под землей — парковка на 50 автомобилей. Также для жителей предусмотрена закрытая клубная зона, включающая зал для отдыха, холл для мероприятий и комнату для молитв. ВИСЯЧИЕ САДЫ Как и легендарные Висячие сады Семирамиды, которые являются одним из Семи чудес античного мира, зеленый сад на кровле PRESTIGE Gardens радует обитателей комплекса и вызывает интерес у соседей. Зеленый сад PRESTIGE Gardens — это продуманная до мелочей биосистема, призванная обеспечить комфортную среду для проживания и отдыха жителей. Благодаря «висячим садам» жилого комплекса жители могут каждый день наслаждаться маленьким персональным оазисом, который спасает от жары и шума города.
Kottej qishlog'i MJ House
Kottej qishlog'i MJ House
Tashkent, O‘zbekiston
dan
1,73B soʻm
Topshirish muddati 2023
Quruvchi: MG House
MJ House -это  закрытый коттеджный городок включающий в себя 32коттеджа премиум  сегмента  С площадью 2,2соток и  3,8 соток Этажность:2ух уровневый  Тип строй материала: Кирпич , Плита Сдача:2023 4 квартал На данный этап построены 16коттеджей   Концепция строительства нашего коттеджа включает в себя современный HI-Tech стиль
Turar-joy majmuasi "Янгиабад резиденс"
Turar-joy majmuasi "Янгиабад резиденс"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: Millenium House
Комплекс находится в Яшнабадском районе, рядом со станцией метро Янгиабад. Состоит из 3 домов 1 корпус 4 подъездов остальные по 3. 10-этажные дома. Первые этажи отданы под коммерческие помещения, формируя внутреннюю инфраструктуру ЖК. В шаговой доступности находятся ТЦ Compass, Korzinka, базары, школы, детские садики, больницы и остановки общественного транспорта. Площадь комплекса: 11 300 кв.м. Тип дома: кирпич Высота потолков: 3м. Система отопления: центральное.   На этаже расположится 18 квартир, в корпусе - 180. На выбор имеются 1,2 и 3 комнатные квартиры от 29.2 до 62 кв.м. 1 комн: 29,2 кв.м. 2 комн:  53,2-60,3 кв.м. 3 ком: 55,3- 62 кв.м. 115 парковочных мест  и 6 мест для электрокаров  есть надземная и подземная парковка Условия оплаты 30% предоплата остаток в рассрочку на 18 месяца. Квартиры сдаются с черновой отделкой: межком перегородки из кирпича  Черновая стяжка пола окна  входная дверь    Срок окончания строительства 4 квартал 2024 года.  
Kvartira binosi ЖК Ko'ksaroy
Kvartira binosi ЖК Ko'ksaroy
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Жилой комплекс Ko'ksaroy – это современное архитектурное решение, для комфортного проживания. В проекте реализованы инновационные передовые технологии высотного строительства с различными техническими решениями, значительно упрощающие жизнь в новой квартире. Комплекс расположен в новом динамично развивающемся кластере, мы учли все потребности и условия для максимального обеспечения удобствами с минимальными затратами самого ценного – вашего времени и комфорта. ЖК находится на оптимального расстоянии от дороги, делая путь до ближайшей транспортной развязки не таким долгим, при этом сохраняя тишину и покой на территории дома. Ваша квартира будет иметь качественную отделку и оснащена всем необходимым для комфортного проживания с самого момента покупки. К покупке доступные 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Kvartira binosi ЖК Mashxadi Residence
Kvartira binosi ЖК Mashxadi Residence
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
LCD Mashxadi qarorgohi Tugatish bosqichida sokin hududda kvartira qidirayotganlar uchun ajoyib imkoniyat Parkent Yashnabad ko'chasida joylashgan kvartiralarni sotishning navbatdagi bosqichi boshlanganini e'lon qilamiz! Kvartira: 2 Com - 84 m ² 3 Com - 99,7 m ² 4x com - 171 m ² Dastlabki badalni 50% tashkil eting, qolgan qismi kadastr ozod qilinganidan keyin. Yetkazib berish muddati: 2024 yil may Ipoteka va subsidiyalar mavjud emas Manzil: Yashnabad tumani, S.Mashxadiy ko'chasi 218. Shinamliklar Yopiq hudud 24/7 kamerani kuzatish Kirish eshigi o'rnatilgan. Tashqi ramkalar o'rnatilgan Qutida. Yopiq va ochiq to'xtash joyi Uyning devorlari g'ishtdan qilingan
Turar-joy majmuasi "Бобур Резиденс"
Turar-joy majmuasi "Бобур Резиденс"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: ООО "Silver Flex"
Уникальный жилой комплекс 16 этажей в Яккасарайском районе. На площади  40000 м². Площадь озеленения: 15 000 м². Количество квартир: Более 1 000 шт. Количество подземных парковок: 700 шт. Площадь квартир составляет от 41 м2 до 244 м2 — идеальные варианты для маленьких и больших семей. Объект обеспечен всеми необходимыми условиями для семейного проживания. От зеленых и тихих террас для отдыха наших дорогих родителей до оборудованных детских площадок, удобных автостоянок для автовладельцев, садом и клумбами, которые наполняют пространство свежим воздухом. Все что нужно для достойного проживания каждой семьи! Виды оплат: Вариант оплаты №1: 100% оплата, скидка 20% (Оплата производится в течении 3х банковских дней с момента заключения договора). Вариант оплаты №2: Рассрочка 50/50 со скидкой 5% предоставляется на 24-месяца. Вариант оплаты №3: Рассрочка на 12-месяцев. Данный тариф предоставляет комбинированную скидку на первоначальный взнос. Т.е сумму певроначального взноса (50%) получаем от стоимости "Варианта оплаты №1". Оставшиеся 50% по системе стандартной рассрочки. Вариант оплаты №4: Рассрочка без первоначального взноса. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (24 мес.). Вариант оплаты №5: Рассрочка без первоначального взноса но со скидкой 5%. Общая стоимость делится на весь период рассрочки (12 мес.).    Вариант оплаты №6: Рассрочка (на 24 мес.) c возможностью привлечения ипотечного кредита. ФАСАД И ВНЕШНИЙ ВИД ДОМА: Этажность: 16 этажей. Высота потолков: 3 метра. Срок сдачи: 2 квартал 2024 года. Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках. Технология строительства: Колонна ригель + газоблок. Инфраструктура: Современная детская площадка, Зелёная зона, Видеонаблюдение, Круглосуточная охрана, Лифт и терраса Детская площадка обустроена по современным стандартам. Качественные и долговечные качели не дадут вашему ребенку заскучать активными играми, а родители могут отдохнуть на скамейках.
Kvartira binosi ЖК «Anor Development»
Kvartira binosi ЖК «Anor Development»
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Anor Development-это качественный проект, который в настоящее время предоставляет своим клиентам готовые отремонтированные квартиры. В комплексе «Anor Development» используются только проверенные временем, качественные строительные материалы, гарантирующие прочность, долговечность и комфорт. 13 этажный дом, с 3-го по 12 квартиры от 73 м2 до 123 м2 На 13-ом этаже терраса с квадратурой 87+43 м2 90.96+96.60 м2 Дом расположен на первой линии Цены варьируются от 1000$ до 1500$ за м2,  Сдача объекта под ключ, с шикарным ремонтом,  В МАРТЕ 2024 года Тип оплаты  рассрочка на 6 месяцев или же 100 % оплата Квартиры 2х-3х-4 комн.с лоджиями, Два санузла   Anor Development  уйлари 13 каватдан иборат булиб, 2_3_4_5 хоналардан иборат, Уйларимиз 73м2дан 123 м2 гача булади, лоджияси хам бор 13- каватдаги терраса 87м2 хонадон ва 43 м2 ховлисидан иборат Нархларимиз каватига кура белгилаган ва тулов Турига караб чегирма килиб берилади Уйларимизни 100% тайер холда ремонти  Билан топширамиз Топширилиш муддати март 2024 йил Тулов Тури 2 хил: накд ва  6 ойгабулиб тулаш  Манзилимиз: Яккасарой, Кушбеги, Кичик Халка Йули 20-уй, Anor Development хонадонларини танлаб адашмайсиз Шошилинг, хонадонларимиз Оз колди Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Turar-joy majmuasi "Яккасарай Палас"
Turar-joy majmuasi "Яккасарай Палас"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Quruvchi: ООО "AMAR LUXURY HOUSES"
Компания Elite Development работает над проектом, состоящий из пяти корпусов переменной этажности: две башни высотой до 12 этажей блоки В и Д, блок Б 9 этажей , блок А 7 этажей и блок Г 5 этажей. Комплекс позиционируется в премиальном сегменте.  Количество подъездов: 1 Фасад здания: вентилируемые плиты Архитектура привлекает внимание мягкими перепадами в этажности и современными фасадами. Фасады будут облицованы вентилируемыми системами. В доме можно выбрать комфортные квартиры свободной планировки с гардеробными, просторными кухнями-гостиными и светлыми спальнями с панорамными окнами. Площадь квартир - от 36 до 117 квадратных метров. В наличии от 80 кв.м. Квартиры расположены на этаже таким образом, чтобы их можно объединить и получить большую площадь.   Стоимость квартиры включает: черновая отделка межкомнатные перегородки из газоблока двухконтурный котел окна AKFA высота потолков 3,6 марка бетона 450 м автономное отопление   Инфраструктура района, выбранного для возведения ЖК хорошо развита и включает в себя все необходимые для комфортной жизни. В шаговой доступности расположены магазины, супермаркеты, кафе и рестораны, школы и детские сады, поликлиника, несколько спортивных комплексов. Территория комплекса, огороженная с видеонаблюдением. Просторные пассажирские и грузовые лифты финской компании KONE поднимут на нужный этаж быстро и бесшумно.  Жилой квартал расположен не далеко от центра города: Школа №321 Школа №48 Детский Сад №249 Детский Сад №362 Поликлиника №58 до МКАД составит 3 минуты до вокзала 8 минут до аэропорта 5 минут.  Всё, что нужно для комфортной жизни.  