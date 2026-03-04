  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2

Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$63,000
;
7
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 38209
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Мирабадский район
  • Manzil
    Farg'ona Yo'li, 25 14

Kompleks haqida

Tarjima
asl nusxasini ko'rsatish
Русский Русский

#Yashnobod
#Yangi bino
#Farg'ona avtomobil yo'li
#ZhKAssalomSohil
#Oltin uy
- Or-r Uzbum
- 1v2/12/16 29m2
- Gaz bloki
- Balkon - Ha
- San Knot - Birlashtirilgan
- Ta'mirlash - Evro
- Mebel va maishiy texnika - Ha
- Narxi: 63.000
 

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    Uy topshirildi
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
moliyaviy

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Turar-joy choragi ANGREN SMART CITY
Angren, Oʻzbekiston
dan
$485
Kvartira binosi ЖК Boģidasht
Buxoro, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy choragi Beyterak. NRG-BI
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$27,200
QQS
Turar-joy majmuasi SERGELI AVENUE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28,373
Turar-joy majmuasi Parvoz
Shurabazar, Oʻzbekiston
dan
$599
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi ЖКAssalomSohil Goldenhause - Ор-р Узбум - 1в2/12/16 29м2
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$63,000
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$13,500
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Etalon binosidan yangi loyiha – Yangi Toshkent LCD Yangi Toshkent LCD Dastlabki stavka 30%, qolganlari 36 oyga bo'lib-bo'lib sotib olinadi. Poydevorning mustahkamligi ko'plab omillarga bog'liq! Qurilishning dastlabki bosqichida binoning poydevori va ramkasini qurish uchun ishlatiladigan mat…
Quruvchi
ETALON BUILDING
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ETALON BUILDING
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Bunyodkor"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$20,700
QQS
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 8
Maydoni 35–54 m²
2 ko'chmas mulk ob'ektlari 2
Zamonaviy turar-joy majmuasi Yashnobod tumanida qulay joyda, ko'chaga yaqin joyda joylashgan. Farg‘ona yo‘li. 216-maktab, 416-bog'cha, avtobus bekati, kafe, oziq-ovqat do'konlari piyoda masofada joylashgan. Uy-joy majmuasi qo'shimcha kvadrat metrlarsiz ajoyib sxemalarga ega. Har bir xonado…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
34.5
22,700
Apartment 2 xonalar
53.5
32,100
Agentlik
Domio
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$95,000
Qavatlar soni 10
Maydoni 90 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Продаётся квартира 4х комнатная на шестом этаже, дом 10 этажей. 4/6/10 кирпичный. 95 кв.м Яшнабадский район ориентир Узбум Хокимият кафе София. Без отделки. Охраняемый двор, подземная парковка. Рядом есть магазины, кафе, остановка. Комфортное место для проживания.
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 4 xonalar
90.0
130,000
Agentlik
HubHouse Realty
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HubHouse Realty
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish