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Жилой Комплекс GOROD

Tashkent, O‘zbekiston
dan
13,95M soʻm
;
13
Tavsif Tavsif
Parametrlar Parametrlar
Kvartiralar Kvartiralar
Manzil Manzil
Media Media
Yangiliklar Yangiliklar
Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Biznes-klass
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Gʻishtli
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2024
Qavatlar soni
Qavatlar soni
8
Yangi bino joylashgan joy
Tashkent, O‘zbekiston

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Процесс строительства состоит из 3-х этапов. Первый этап завершен и сдано 2 блока, второй этап на стадии строительство 10 этажный дом, сдача 4 квартал 2022 год. Третий этап в стадии строительства сдача объекта 2 квартал 2024 год.   . Виды оплаты : 100% оплата  Рассрочка на 48 месяцев. ПВ 25-30% Стоимость квартиры включает:  Черновой ремонт  Межкомнатные перегородки газоблок  Входная металлическая дверь   Окна Akfa 2-х контурный котёл  Фасад и внешний вид : Жидкий травертин
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Здание состоит из 12 этажей, шести подъездов, и оснащена вместительными лифтами. Главным преимуществом ЖК являются планировочные smart-решения, где детально продумано жилое пространство и полностью отсутствуют бесполезные пустоты. Планировка включает просторную ванную комнату, два балкона и вместительную прихожую с дополнительным местом хранения. Высота потолков — 3,3 м. В евро-двухкомнатной квартире, мебель, оборудование и декор можно разместить компактно и не перегружая интерьер, а в спальне расположить отдельную гардеробную.  Виды оплат: При оплате 100% - 10% скидка Первоначальный взнос 50% + 50% в рассрочку на 27 месяцев, скидка 5% от общей стоимости Первоначальный взнос 30% + 70% в рассрочку на 27 месяцев,  Стоимость квартиры включает: входную железную дверь и окна; межкомнатные перегородки; балконы и лоджии в каждой квартире; подъезды с безбарьерной средой; собственное независимое отопление; счетчики на все инженерные коммуникации.  Преимущества и уникальность ЖК: 1) Подземная парковка 2-х уровневая, на 400 машин 2) Лобби жилого комплекса 3) Фитнес клуб, Спа зона, бар и 2х уровневая детская площадка только для жителей комплекса 4) Ресторан, банкетный зал и кафе с террасами Тип постройки:  Монолитный Газосиликатный блок Высота потолков 3.3 метра Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год  Для будущих резидентов Nasl Dahasi предусмотрены удобные условия оплаты. В течение процесса строительства, 30% — в ипотеку после сдачи проекта. Квартиру можно купить и по беспроцентной рассрочке  
Kvartira binosi ЖК "ANGREN SMART CITY 1"
Kvartira binosi ЖК "ANGREN SMART CITY 1"
Angren, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Застройщик ООО "ANGREN SMART CITY   Добро пожаловать в "ANGREN SMART CITY", ведущую строительную компанию Заравшана! Мы рады предложить новые квартиры в красивой Навоийской области. Благодаря нашей приверженности первоклассным строительным услугам, вы можете ожидать не что иное, как высококачественные квартиры и современные дома, которые меняют представление о городской жизни. В "ANGREN SMART CITY" работает команда опытных архитекторов и инженеров, которые привносят творческий подход и опыт в каждый проект. Наши энергоэффективные апартаменты спроектированы с учетом принципов устойчивого строительства, что позволяет вам не только наслаждаться роскошным образом жизни, но и вносить свой вклад в более экологичную окружающую среду. Наши объекты недвижимости, расположенные в лучших местах Навои, предлагают идеальное сочетание роскоши, комфорта и удобства. От современных квартир до просторных домов, у нас есть широкий выбор, чтобы удовлетворить ваши индивидуальные предпочтения и образ жизни. Наше внимание к великолепному дизайну проявляется в каждой детали наших проектов, чтобы вы жили в пространстве, сочетающем в себе функциональность. Стремитесь к светлому будущему вместе с «ANGREN sMART CITY» в качестве надежного партнера по строительству. Мы понимаем, что покупка дома вашей мечты — это важное решение, поэтому мы предлагаем гибкие варианты финансирования, чтобы воплотить ваши мечты о собственном доме в реальность. Позвольте нам помочь вам найти идеальную квартиру или дом, который соответствует вашим потребностям и бюджету. Присоединяйтесь к нам в нашем стремлении создавать экологически чистые объекты, которые положительно влияют на нашу планету. В "ANGREN SMART CITY" мы стремимся создавать устойчивые сообщества для более зеленого и устойчивого будущего. Испытайте вершину городской жизни с "ANGREN SMART CITY". Почувствуйте радость жизни в современной и энергоэффективной квартире в центре Навоийской области. Благодаря нашему вниманию к деталям и непревзойденному опыту, мы уверены, что вы найдете у нас идеальный дом. Выбирая "ANGREN SMART CITY", вы не просто покупаете недвижимость, вы становитесь частью яркого и гостеприимного сообщества. Присоединяйтесь к нашему путешествию и позвольте нам помочь вам создать воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Дом вашей мечты ждет вас в "ANGREN SMART CITY".   ЖК "ANGREN SMART CITY 1"   О жилом комплексе   Этот современный 10-этажный комплекс предлагает квартиры и дома по доступным ценам, гарантируя, что вы найдете дом своей мечты. Ваша безопасность очень важна для нас, и для вашего спокойствия в комплексе удобно расположена система внутренней связи. Почувствуйте себя в безопасности в комфорте вашего нового дома. Семьи с детьми по достоинству оценят удобства «Angren Smart City», в том числе детскую площадку и спортивные площадки. Позвольте вашим детям играть, исследовать и создавать прочные воспоминания в безопасной среде. «Angren Smart City» также понимает важность раннего развития детей. Вот почему в нашем комплексе есть детский сад, чтобы ваши малыши получали наилучший уход и образование в заботливой среде. Есть парковочные места и гаражи для владельцев автомобилей, которые обеспечивают достаточно места для ваших автомобилей. Будьте уверены, что ваши машины безопасны и легко доступны, когда они вам нужны. В «Angren Smart City» мы серьезно относимся к вашей безопасности, поскольку по всему комплексу установлены защищенные устройства наблюдения и системы видеонаблюдения. Ваше спокойствие является нашим приоритетом.   Квартиры   В ЖК построены уютные квартиры класса комфорт с балконами. В десятиэтажных зданиях построены апартаменты от одной до четырех. Общим количеством построено 96 квартир с площадью от 44 до 134 квадратных метров. К концу 2023 года планируется завершить строительные работы и сдать квартиры своим владельцам