  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy maydoni Golden Lake

Turar-joy maydoni Golden Lake

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42,750
QQS
dan
$1,450/m²
;
8
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 38139
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Мирабадский район
  • Manzil
    Altiynkul 2nd passage

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2028
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

Golden Lake — Toshkentning Mirobod tumanidagi ko‘l bo‘yidagi zamonaviy turar-joy majmuasi

Golden Lake — Toshkentning Mirobod tumanida barpo etilayotgan zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, unda shahar qulayliklari va tabiat uyg‘unlashgan. Loyiha 4 gektardan ortiq hududda joylashgan bo‘lib, yashil maydonlar, sayr yo‘laklari va ko‘l manzarasi bilan ajralib turadigan yangi turmush tarzini taklif etadi. Majmua hududining 70 foizdan ortig‘i obodonlashtirish, ko‘kalamzorlashtirish va aholi uchun jamoat maydonlariga ajratilgan.

Bugungi kunda ko‘chmas mulk xaridorlari nafaqat kvartira, balki yashash muhiti va hayot sifatiga ham e’tibor qaratmoqda. Golden Lake aynan shunday konsepsiyani o‘zida mujassam etadi. Bu yerda e’tibor faqat uylarning o‘ziga emas, balki ular orasidagi makonlarga, yashil xiyobonlarga, oilaviy dam olish imkoniyatlariga va xavfsiz muhit yaratishga qaratilgan.

Ko‘l va bog‘ yonidagi hayot

Golden Lake’ning eng muhim afzalliklaridan biri uning ko‘l va yashil dam olish hududlari yaqinida joylashganidir. Bunday muhit katta shaharlarda kam uchraydigan osoyishtalik va qulaylik hissini yaratadi.

Ertalabki sayrlar, ochiq havoda sport bilan shug‘ullanish, ish kunidan keyingi hordiq va oila bilan ko‘proq vaqt o‘tkazish ushbu majmua rezidentlarining kundalik hayotiga aylanadi.

Furqat bog‘iga yaqin joylashuvi esa loyihani bolali oilalar va faol hayot tarzini olib boruvchi insonlar uchun yanada jozibador qiladi.

Mirobod tumani — poytaxtning eng talabgir hududlaridan biri

Golden Lake Toshkentning eng qulay va nufuzli hududlaridan biri hisoblangan Mirobod tumanida qurilmoqda.

Majmua yaqinida quyidagilar joylashgan:

• maktablar va bolalar bog‘chalari

• supermarketlar va savdo markazlari

• sport klublari

• tibbiyot muassasalari

• Furqat bog‘i

• Mirobod bozori

• shaharning asosiy transport yo‘nalishlari

Qulay joylashuv tufayli rezidentlar shahar markazi, biznes hududlari va muhim infratuzilma obyektlariga tez yetib borish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Zamonaviy yashash uchun yaratilgan turar-joy kvartali

Loyiha zamonaviy qurilish standartlari asosida bunyod etilayotgan 16 qavatgacha bo‘lgan o‘nta turar-joy blokidan iborat. Monolit karkas va gazobloklardan foydalanish binolarning mustahkamligi, energiya samaradorligi va xonadonlarda qulay mikroiqlimni ta’minlaydi.

Shift balandligi 3 metrni tashkil etadi, bu esa xonadonlarni yanada yorug‘ va keng ko‘rsatadi.

Turli maydon va rejalashtirishdagi xonadonlar yosh oilalar, katta oilalar va investitsiya maqsadidagi xaridorlar uchun mos variantlarni taklif etadi.

Xavfsizlik va ichki infratuzilma

Golden Lake konsepsiyasi aholining qulayligi va xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan.

Majmua hududida quyidagilar ko‘zda tutilgan:

• avtomobillarsiz yopiq hovli

• 24 soatlik qo‘riqlash xizmati

• videokuzatuv tizimi

• yerosti avtoturargohi

• bolalar maydonchalari

• dam olish hududlari va ayvonlar

• tijorat maydonlari

• supermarket

• yashil zonalar

• sayr va hordiq chiqarish joylari

Bunday yondashuv rezidentlar uchun barcha zarur qulayliklarga ega bo‘lgan zamonaviy shahar kvartalini yaratadi.

Toshkentda kvartira xarid qilish uchun foydali tanlov

Golden Lake nafaqat yashash, balki ko‘chmas mulkka investitsiya qilish uchun ham jozibador loyihadir. Mirobod tumani Toshkentdagi eng talab yuqori hududlardan biri bo‘lib qolmoqda, katta hudud va rivojlangan infratuzilmaga ega sifatli loyihalar esa doimiy ravishda xaridorlar e’tiborini tortadi.

Hududning rivojlanishi, obodonlashtirilgan muhit va ko‘l bo‘yidagi noyob konsepsiya uzoq muddatda ko‘chmas mulk qiymatining o‘sishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Nima uchun Golden Lake tanlanadi?

• Toshkentning Mirobod tumanidagi zamonaviy turar-joy majmuasi

• quruvchidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri kvartiralar

• ko‘l yaqinidagi qulay joylashuv

• hududning 70 foizdan ortig‘i obodonlashtirilgan va ko‘kalamzorlashtirilgan

• rivojlangan ichki infratuzilma

• avtomobillarsiz xavfsiz hovli

• yerosti avtoturargohi

• zamonaviy rejalashtirilgan xonadonlar

• rivojlangan tuman infratuzilmasi

• yuqori investitsion salohiyat

Golden Lake — tabiat, qulaylik va zamonaviy shahar hayotini birlashtirgan noyob turar-joy majmuasidir. Ushbu loyiha Toshkentda istiqbolli hududda, yashil zonalar va rivojlangan infratuzilma yonida kvartira xarid qilishni istaganlar uchun ajoyib tanlov bo‘ladi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy maydoni Golden Lake
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$42,750
QQS
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
04.03.2026
Avtoturargoh — bozor yetukligining yangi mezoni: nega Toshkentga endi faqat kvadrat metr yetarli emas
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Barcha nashrlarni ko'rsatish