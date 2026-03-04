Turar-joy maydoni Golden Lake

Golden Lake — Toshkentning Mirobod tumanidagi ko‘l bo‘yidagi zamonaviy turar-joy majmuasi
Golden Lake — Toshkentning Mirobod tumanida barpo etilayotgan zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, unda shahar qulayliklari va tabiat uyg‘unlashgan. Loyiha 4 gektardan ortiq hududda joylashgan bo‘lib, yashil maydonlar, sayr yo‘laklari va ko‘l manzarasi bilan ajralib turadigan yangi turmush tarzini taklif etadi. Majmua hududining 70 foizdan ortig‘i obodonlashtirish, ko‘kalamzorlashtirish va aholi uchun jamoat maydonlariga ajratilgan.
Bugungi kunda ko‘chmas mulk xaridorlari nafaqat kvartira, balki yashash muhiti va hayot sifatiga ham e’tibor qaratmoqda. Golden Lake aynan shunday konsepsiyani o‘zida mujassam etadi. Bu yerda e’tibor faqat uylarning o‘ziga emas, balki ular orasidagi makonlarga, yashil xiyobonlarga, oilaviy dam olish imkoniyatlariga va xavfsiz muhit yaratishga qaratilgan.
Ko‘l va bog‘ yonidagi hayot
Golden Lake’ning eng muhim afzalliklaridan biri uning ko‘l va yashil dam olish hududlari yaqinida joylashganidir. Bunday muhit katta shaharlarda kam uchraydigan osoyishtalik va qulaylik hissini yaratadi.
Ertalabki sayrlar, ochiq havoda sport bilan shug‘ullanish, ish kunidan keyingi hordiq va oila bilan ko‘proq vaqt o‘tkazish ushbu majmua rezidentlarining kundalik hayotiga aylanadi.
Furqat bog‘iga yaqin joylashuvi esa loyihani bolali oilalar va faol hayot tarzini olib boruvchi insonlar uchun yanada jozibador qiladi.
Mirobod tumani — poytaxtning eng talabgir hududlaridan biri
Golden Lake Toshkentning eng qulay va nufuzli hududlaridan biri hisoblangan Mirobod tumanida qurilmoqda.
Majmua yaqinida quyidagilar joylashgan:
• maktablar va bolalar bog‘chalari
• supermarketlar va savdo markazlari
• sport klublari
• tibbiyot muassasalari
• Furqat bog‘i
• Mirobod bozori
• shaharning asosiy transport yo‘nalishlari
Qulay joylashuv tufayli rezidentlar shahar markazi, biznes hududlari va muhim infratuzilma obyektlariga tez yetib borish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.
Zamonaviy yashash uchun yaratilgan turar-joy kvartali
Loyiha zamonaviy qurilish standartlari asosida bunyod etilayotgan 16 qavatgacha bo‘lgan o‘nta turar-joy blokidan iborat. Monolit karkas va gazobloklardan foydalanish binolarning mustahkamligi, energiya samaradorligi va xonadonlarda qulay mikroiqlimni ta’minlaydi.
Shift balandligi 3 metrni tashkil etadi, bu esa xonadonlarni yanada yorug‘ va keng ko‘rsatadi.
Turli maydon va rejalashtirishdagi xonadonlar yosh oilalar, katta oilalar va investitsiya maqsadidagi xaridorlar uchun mos variantlarni taklif etadi.
Xavfsizlik va ichki infratuzilma
Golden Lake konsepsiyasi aholining qulayligi va xavfsizligini ta’minlashga qaratilgan.
Majmua hududida quyidagilar ko‘zda tutilgan:
• avtomobillarsiz yopiq hovli
• 24 soatlik qo‘riqlash xizmati
• videokuzatuv tizimi
• yerosti avtoturargohi
• bolalar maydonchalari
• dam olish hududlari va ayvonlar
• tijorat maydonlari
• supermarket
• yashil zonalar
• sayr va hordiq chiqarish joylari
Bunday yondashuv rezidentlar uchun barcha zarur qulayliklarga ega bo‘lgan zamonaviy shahar kvartalini yaratadi.
Toshkentda kvartira xarid qilish uchun foydali tanlov
Golden Lake nafaqat yashash, balki ko‘chmas mulkka investitsiya qilish uchun ham jozibador loyihadir. Mirobod tumani Toshkentdagi eng talab yuqori hududlardan biri bo‘lib qolmoqda, katta hudud va rivojlangan infratuzilmaga ega sifatli loyihalar esa doimiy ravishda xaridorlar e’tiborini tortadi.
Hududning rivojlanishi, obodonlashtirilgan muhit va ko‘l bo‘yidagi noyob konsepsiya uzoq muddatda ko‘chmas mulk qiymatining o‘sishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Nima uchun Golden Lake tanlanadi?
• Toshkentning Mirobod tumanidagi zamonaviy turar-joy majmuasi
• quruvchidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri kvartiralar
• ko‘l yaqinidagi qulay joylashuv
• hududning 70 foizdan ortig‘i obodonlashtirilgan va ko‘kalamzorlashtirilgan
• rivojlangan ichki infratuzilma
• avtomobillarsiz xavfsiz hovli
• yerosti avtoturargohi
• zamonaviy rejalashtirilgan xonadonlar
• rivojlangan tuman infratuzilmasi
• yuqori investitsion salohiyat
Golden Lake — tabiat, qulaylik va zamonaviy shahar hayotini birlashtirgan noyob turar-joy majmuasidir. Ushbu loyiha Toshkentda istiqbolli hududda, yashil zonalar va rivojlangan infratuzilma yonida kvartira xarid qilishni istaganlar uchun ajoyib tanlov bo‘ladi.