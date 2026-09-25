Bizning saytimizda kvartiraning eng kam narxi — 129 198 966 so‘m. Narxga faqatgina maydon emas, balki hudud, infratuzilma va yaqin atrofdagi transport qulayliklari ham ta’sir qiladi.
Hozirda bizning saytimizdagi eng qimmat ob'ekt narxi — 7 751 937 984 so‘m. Bu — qulay joylashuv va ajoyib manzaraga ega bo‘lgan elit turar joydir.
Ma'lumotlar bazasida quyidagi turdagi kvartiralar mavjud:
Interaktiv xarita yordamida siz ob’yektning qayerda joylashganini va uning atrofida nima borligini ko‘rishingiz mumkin.
Filtr sozlamalaridan foydalaning. Tezroq qidirish uchun e’lonlarni arzonidan qimmatigacha yoki aksincha tartiblash mumkin. Agar qo‘shimcha parametrlarni belgilash kerak bo‘lsa, filtrdan foydalaning. Unda quyidagilarni ko‘rsatish mumkin: