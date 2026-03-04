Turar-joy majmuasi "Regnum Plaza"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$75,760
QQS
;
10
ID: 35326
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Manzil
    Sayram 4th passage, 2
  • Metro
    Buyuk Ipak Yoli (~ 900 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Premium sinf
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    16

Ichki tafsilotlar

Isitish:

  • Shaxsiy isitish tizim

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Ta'mirlash xususiyatlari:

  • Черновая отделка

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Sport zali
  • Xavfsiz yopiq hovli
  • Lift

Qo'shimcha

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Yashash uchun ruxsatnoma berish
  • Masofaviy tranzaksiya

Kompleks haqida

🏙 Regnum Plaza turar-joy majmuasi — Toshkentda biznes-klass kvartiralar

Regnum Plaza turar-joy majmuasi — bu zamonaviy Toshkentdagi yangi qurilish (novostroyka) bo‘lib, qulay yashash va foydali investitsiya uchun mo‘ljallangan. Loyiha Murad Buildings tomonidan amalga oshirilgan bo‘lib, zamonaviy arxitektura, sifatli qurilish va rivojlangan infratuzilmani o‘zida birlashtiradi.

🏡 Regnum Plaza’da kvartiralar

Majmuada quyidagi imkoniyatlar mavjud:

  • biznes-klass kvartiralar
  • qulay va funksional rejalashtirish
  • yashash va ijaraga berish uchun mos variantlar

Puxta o‘ylangan loyihalash va yuqori sifatli qurilish Regnum Plaza’ni Toshkentda kvartira sotib olish yoki ko‘chmas mulkka investitsiya qilish uchun juda jozibador qiladi.

🏢 Tijorat joylari va investitsiya

Regnum Plaza nafaqat turar-joy, balki:

  • tijorat ko‘chmas mulk
  • biznes uchun joylar
  • ijaradan daromad olish imkoniyati

Majmuaning formati va joylashuvi tufayli bu yerda tijorat joylariga talab yuqori, bu esa investorlar uchun katta imkoniyat yaratadi.

🌿 Infratuzilma va qulaylik

Majmua ichida yashash uchun barcha sharoitlar yaratilgan:

  • yopiq va obodonlashtirilgan hovli
  • bolalar maydonchalari
  • sport va fitness zonalari
  • dam olish va sayr qilish hududlari
  • zamonaviy lobby va umumiy joylar
  • yer osti parking

Shuningdek, qo‘shimcha qulayliklar ham mavjud: bolalar uchun o‘yin xonasi, tadbirlar uchun joylar va kundalik ehtiyojlar uchun xizmatlar.

🏗 Arxitektura va sifat

  • zamonaviy fasad va dizayn
  • sifatli qurilish materiallari
  • panoramali oynalar
  • qulay kirish zonalari va liftlar

Majmua zamonaviy shahar hayotiga mos estetik va funksional muhit yaratadi.

📍 Lokatsiya

Regnum Plaza qulay joylashuvga ega:

  • rivojlangan infratuzilma
  • transportga qulay chiqish
  • yaqinida do‘konlar, xizmatlar va ijtimoiy obyektlar

Bu esa majmuani yashash va ijaraga berish uchun juda qulay qiladi.

📈 Nima uchun foydali

  • biznes-klass → narx o‘sishi
  • infratuzilma → yuqori likvidlik
  • kvartal formati → ijaraga talab yuqori
  • ishonchli developer → xavfsiz investitsiya

👉 Regnum Plaza quyidagilar uchun mos:
Toshkentda kvartira sotib olish / yangi qurilish / investitsiya / tijorat ko‘chmas mulk / biznes-klass uy-joy

🎯 Xulosa

Regnum Plaza — bu Toshkentdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, unda qulay yashash, sifat va investitsion imkoniyatlar birlashgan. Yashash uchun ham, daromad olish uchun ham to‘g‘ri tanlov.

Joylashuvi xaritada

ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
moliyaviy

