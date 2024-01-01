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"ЖК «Diamond City» "

Toshkent, O‘zbekiston
dan
10,90M soʻm
;
8
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Kompleks haqida

“Diamond City”- это один из крупнейших жилых комплексов в нашей стране. 11-этажное здание построено в классическом стиле. Покупатели учитывают местоположение и другие условия при покупке современной квартиры. Комплекс удобно расположен в Юнусабадском районе. Созданные условия во дворе и квартире осуществляют вашу мечту о современном доме. Здесь вы можете увидеть многокомнатные квартиры и коммерческие помещения для вашего бизнеса.

Одним из удобств во дворе является 6-этажная парковка. Верхний этаж парковки предназначен для футбольной и баскетбольной площадки.

Инфраструктура ЖК “Diamond City”
Рядом с комплексом находится метро Шахристан, школа № 58, ресторан, парк, медицинский центр, зоопарк, Akvaland Tashkent, мечеть Chinobod.

Двор имеет современный ландшафтный дизайн. В нем есть зона отдыха и прогулочная дорожка. Для создания здорового образа жизни также организована специальная workout зона.

В целях безопасности установлены современные камеры наблюдения, а охранник круглосуточно следит за обстановкой в комплексе. Покупая недвижимость в этом месте, вы обеспечите своей семье комфорт и безопасностью.

Квартиры ЖК “Diamond City”
Общая площадь здания составляет 3600 м². На продажу выставлены 1,2,3-комнатные квартиры с высотой потолков 3 метра. 1-й и 2-й этажи комплекса предназначены для торговли и офиса.

При строительстве использовались качественные материалы. В каждой квартире установлен домофон.                                                                            

Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston

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Qavatlar soni 8
ЖК «Parkent Gardens» - это жилой комплекс комфорт плюс класса, который расположен на второй линии от дороги. Жилой комплекс находится в Яшнабадском районе в 5 минутах от Паркентского рынка. Для удобства жителей в шаговой доступности от ЖК будут продуктовые магазины, детский сад, фитнес центр, кафе и рестораны, а также зоны отдыха для всей семьи. Во всех подъездах будут установленны современные лифты, а во дворе дома предусмотрены парковочные места для автомобилей. Также особое внимание будет уделено озеленению территории жилого комплекса, где будут по- сажены многолетние деревья.
Quruvchi
Parkent Development
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Quruvchi
Parkent Development
Aloqa tillari
English, Русский
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Qavatlar soni 12
Компания Elite Development работает над проектом, состоящий из пяти корпусов переменной этажности: две башни высотой до 12 этажей блоки В и Д, блок Б 9 этажей , блок А 7 этажей и блок Г 5 этажей. Комплекс позиционируется в премиальном сегменте.  Количество подъездов: 1 Фасад здания: вентилируемые плиты Архитектура привлекает внимание мягкими перепадами в этажности и современными фасадами. Фасады будут облицованы вентилируемыми системами. В доме можно выбрать комфортные квартиры свободной планировки с гардеробными, просторными кухнями-гостиными и светлыми спальнями с панорамными окнами. Площадь квартир - от 36 до 117 квадратных метров. В наличии от 80 кв.м. Квартиры расположены на этаже таким образом, чтобы их можно объединить и получить большую площадь.   Стоимость квартиры включает: черновая отделка межкомнатные перегородки из газоблока двухконтурный котел окна AKFA высота потолков 3,6 марка бетона 450 м автономное отопление   Инфраструктура района, выбранного для возведения ЖК хорошо развита и включает в себя все необходимые для комфортной жизни. В шаговой доступности расположены магазины, супермаркеты, кафе и рестораны, школы и детские сады, поликлиника, несколько спортивных комплексов. Территория комплекса, огороженная с видеонаблюдением. Просторные пассажирские и грузовые лифты финской компании KONE поднимут на нужный этаж быстро и бесшумно.  Жилой квартал расположен не далеко от центра города: Школа №321 Школа №48 Детский Сад №249 Детский Сад №362 Поликлиника №58 до МКАД составит 3 минуты до вокзала 8 минут до аэропорта 5 минут.  Всё, что нужно для комфортной жизни.  
Agentlik
ООО "Alliance Estate"
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Agentlik
ООО "Alliance Estate"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК СOMFORT HOUSE BM
Kvartira binosi ЖК СOMFORT HOUSE BM
Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ООО «СOMFORT HOUSE ВМ» является одним из ведущих предприятий в сфере строительства много этажных жилых домов современными технологиями. На сегодняшний день, завершается строительство жилого комплекса OOO «СOMFORT HOUSE BM» расположенного по адресу город Ташкент, Юнусабадский район, 11-квартал, ориентир торговый центр «МЕГА ПЛАНЕТ». Периметр настоящего жилого комплекса будет ограждён от посторонних лиц и случайного заезда автотранспортных средств. Во дворе и при дворовых территориях будет ограниченный въезд автотранспортных средств. Для комфортного проживания жителей, дополнительно будут насаждены декоративные деревья, будут установлены современные детские площадки и спортивные инвентари, а также беговая и велодорожка по периметру жилого комплекса для здорового образа жизни. Для жильцов комплекса будет дополнительно предоставлен выбор покупки подземных и надземных авто парковочных мест. В нашем доме будут установлены ультрасовременные скоростные лифты, грузоподъёмностью до 1000 кг. Предоставляем Вам цены на следующие квартиры, расположенные с 2-3 и 7 этаже. Квартиры будут сданы с межкомнатными перегородками в виде коробки со следующими работами: - входная железная дверь компании «Бульдорс» производство Россия; - окна компании «АКФА» из ПВХ, 6000 серии. А также будет предоставлен двух контурный котёл для горячей воды и отоплении. Более того, предоставляется Вам возможность оформления «Ипотечного» кредита в банке, по завершению строительства ЖК.
Quruvchi
СOMFORT HOUSE ВМ
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Quruvchi
СOMFORT HOUSE ВМ
Aloqa tillari
Русский