  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Бектимирский район

in Bektemir district, Oʻzbekiston yangi uylarni sotuvi

;
kvartiralar
6
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Turar-joy majmuasi Yangi Toshkent
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$13 500
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 9
Etalon binosidan yangi loyiha – Yangi Toshkent LCD Yangi Toshkent LCD Dastlabki stavka 30%, qolganlari 36 oyga bo'lib-bo'lib sotib olinadi. Poydevorning mustahkamligi ko'plab omillarga bog'liq! Qurilishning dastlabki bosqichida binoning poydevori va ramkasini qurish uchun ishlatiladigan mat…
Quruvchi
ETALON BUILDING
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ETALON BUILDING
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Turar-joy majmuasi Musaffo maskan
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$833
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 16
Musaffo maskan uy-joy qurish uchun tayyor kvartiralarni xarid qilishingiz mumkin. Imtiyozli shartlar asosida subsidiyalar va ipoteka
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
O'zshahar qurilish invest
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Yangi Baxt"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$28 962
QQS
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
Yangi Baxt — Toshkent shahridagi komfort klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, xavfsizlik va osoyishta hayot muhitini tanlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha amaliy arxitektura, funksional rejalashtirish va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, butun oila uchun qulay…
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Yangi Qurilishlar Yagona Markazi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Turar-joy majmuasi BI Yangi Baxt
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 16
NRG Yangi Baxt - yam-yashil xiyobonlar bilan o'ralgan va sokin, ekologik toza hududda, istiqbolli Yangi Toshkent hududi yaqinida joylashgan shinam turar-joy massivi. Ushbu loyiha shahar hayotidagi qulaylikni tinchlik va tabiat bilan uyg'unlik muhiti bilan uyg'unlashtiradi.Konseptsiya va infr…
Agentlik
Goodland Property
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Kvartira binosi ЖК «ZAMIN GREAT CITY»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК «ZAMIN GREAT CITY» — 8-этажный кирпичный дом.   Основные преимущества ЖК «ZAMIN GREAT CITY»: * Дом премиум-класса • Удобное расположение * Развитая инфраструктура * Беседки, скамейки, фонтан • Домофон * качественный бесшумный лифт   Планы квартир: 2 комнат…
Quruvchi
Qorasuvriver
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Qorasuvriver
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Turar-joy majmuasi ЖК Юксалиш
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qurilish jarayoni 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich yakunlanib, 2 blok foydalanishga topshirildi, ikkinchi bosqichda 10 qavatli bino qurilmoqda, 2022 yilning 4-choragida topshiriladi. Uchinchi bosqich qurilmoqda, ob'ekt 2024 yilning 2-choragida topshiriladi.   . To'lov turlari: 100% t…
Quruvchi
Oltin Baliq
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Oltin Baliq
Aloqa tillari
Русский
Xaritada