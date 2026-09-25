Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Tijorat
  3. Ombor

O‘zbekistonda omborlar

;
Toshkent
3
Ombor Oʻchirish
Tozalash
6 ob'ektlar topildi
Продаётся функционирующий склад Янги Хаётском районе с офисом _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся функционирующий склад Янги Хаётском районе с офисом
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 11 000 m²
Qavatlar soni 1
Zamonaviy omborxona sotiladi Ko'chmas mulkka ideal investitsiyalar Investitsion portfeldagi …
$1,90M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Подземная парковка NRG Mirzo Ulugbek _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Подземная парковка NRG Mirzo Ulugbek
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 18 m²
NRG Mirzo Ulugbek turar-joy majmuasida 2 ta yer osti avtoturargohi sotiladi. Kadastr bor. Na…
$17 500
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Цех Хасанбой 1000 кв 6 боксов! _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Цех Хасанбой 1000 кв 6 боксов!
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 000 m²
Продается цех в Хасанбае.  Готовых 6 боксов. Электроснабжение, газ, вода имеется. 3 сотки…
$370 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Rizomulk kompaniyasining yetakchi mutaxassisi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Продажа склада _just_in Kuyichirchik district, Oʻzbekiston
Продажа склада
Kuyichirchik district, Oʻzbekiston
Xonalar 13
Hammomlar soni 1
Maydoni 8 090 m²
Qavatlar soni 1
Amirxon 1. Tovarlarni mas'uliyat bilan saqlash, etiketlash va yakuniy xaridorga jo'natishni…
$162
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа нежилого помещения❗️ _just_in Farg'ona, Oʻzbekiston
Продажа нежилого помещения❗️
Farg'ona, Oʻzbekiston
Maydoni 80 000 m²
? Binoda 1000 kv/m 2 ta katta quti bor. ?Umumiy maydoni 80 000 kvadrat metr. ✔️Yashash imkon…
$450 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский
Продаю большой склад в Кибрае- Байткурган (нежилой объект) _just_in Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Продаю большой склад в Кибрае- Байткурган (нежилой объект)
Tomdi tumani, Oʻzbekiston
Maydoni 3 000 m²
Добрый день. Продаю большой склад со всеми удобствами и коммуникацией которое находится в Ки…
$350 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский

Mulk turlari O‘zbekistonda

tijorat mulki
restoranlar
mehmonxonlar
ofislar
ishlab chiqarish binolari
investitsiya mulki
do'konlar
tayyor biznes