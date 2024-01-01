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Celebrity Residence

Toshkent, O‘zbekiston
dan
472,00M soʻm
;
8
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Parametrlar Parametrlar
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

Celebrity Residence — клубный дом, который предоставляет жителям ряд услуг внутри комплекса, сохраняя при этом максимальную приватность. 

В клубной зоне есть не только различные варианты активного отдыха, но и медицинский пункт, где жители могут получить первую медицинскую помощь или необходимые стационарные процедуры.
Женскую часть жителей в комплексе порадует спа-центр, а мужчин — барбершоп с игровыми кабинками, кофейней и автодитейлингом. А также для детей будет предусмотрена закрытая детская площадка.
 

Жилой комплекс Celebrity Residence расположен в центре Ташкента, в Яккасарайском районе, в пятиминутной близости к Международному Аэропорту им. Ислама Каримова и вокзалами. В этом районе хорошо развита инфраструктура, а доступность к центральным улицам позволяет быстро оказаться в любой части города. Celebrity Residence — это современный комплекс с удобствами, расположенный в престижном районе столицы.

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Premium sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Monolitik g'isht
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2024
Qavatlar soni
Qavatlar soni
12
Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston
Yaqin atrofdagi infratuzilma
Аэропорт 1 500 m
Магазин 200 m
Школа 1 000 m
Торговый центр 2 000 m
Остановка транспорта 50 m

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Turar-joy majmuasi PALAZZO
Turar-joy majmuasi PALAZZO
Mirzo Ulugbek district, O‘zbekiston
dan
425,70M soʻm
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 7
Palazzo, воплощающий идею проживании в гармонии мира с природой расположен на улице Buyuk Ipak yo'li в районе Мирзо Улугбек. Атмосфера спокойствии отражается не только в архитектуре комплекса а в других структурах. Верхние этажи тоже имеют современные инфраструктурные объекты, а дополнительные инфраструктуры спроектированы также как и на первом этаже. Жить в уютной помещении - мечта каждого. Отражайте ценности своего сердца в своём доме. Palazzo - достойное место для ваших желаний.
Quruvchi
GRAND CAPITAL
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Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Turar-joy majmuasi ЖК NEOM TOWER
Toshkent, O‘zbekiston
dan
6,60M soʻm
Tugatish variantlari Tugallandi
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 9
Ushbu turar-joy majmuasi Yashnobod tumanida, chap tomondagi yo'l bo'ylab Raxatga yetib borishdan oldin joylashgan. Gaz blokidan qurilgan 16 qavatli bino. LCD displey 5 blokdan iborat. Fasad: suyuq travertin. Qurilish maydoni - 1 gektar. Jami xonadonlar soni: 512. Mulkni yetkazib berish: 2024 yil, 4-chorak 24 oyga boʻlib toʻlash rejasi mavjud. Birinchi uchta qavat tijorat maqsadlarida foydalaniladi: 1- supermarketlar 2- gipermarketlar 3- qiziqarli Hozirda ob'ekt qazish bosqichida. 2 ta turk lifti (yuk va yoʻlovchi) boʻladi. Kvartira (quti) narxiga quyidagilar kiradi: Elektr va suv quvurlari ta'minlanadi. Hisoblagich o'rnatiladi. Kirish eshigi Windows Shift balandligi 3,1-3,2 m Tuzishni ochish. Mavjud kvadrat metr: 51 kv.m dan. 138 kv.m gacha
Quruvchi
Izmir Art Story
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Izmir Art Story
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi ЖК REAL LION HOUSES
Kvartira binosi ЖК REAL LION HOUSES
Ohangaron Tumani, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
ЖК REAL LION HOUSES  это Новый жилой комплекс Комфорт класса. Пяти-этажные здания с надежным фундаментом возведены с использованием передовых технологий и высококачественных материалов.   На территории нашего комплекса расположены специальные площадки для маленьких детей вашей семьи, ведь наши малыши должны весело и радостно проводить свободное время.
Quruvchi
REAL LION HOUSE
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REAL LION HOUSE
Aloqa tillari
Русский