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STAR HOUSE RESIDENCE

Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
14
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Kompleks haqida


Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE – это уникальный в своём роде проект, который ярко выделяется своими особенностями, благодаря которым нас выбирает большое количество людей.
Представляем вам 5 главных причин приобрести апартаменты в ЖК STAR HOUSE RESIDENCE:
Невероятно доступные цены.
Удобная локация в центральной части Сергелийского района с развитой инфраструктурой района.
Дома, строящиеся по самым современным европейским стандартам, и из самых качественных строительных материалов.
Наш жилой комплекс выбирает большое количество звёзд шоу-бизнеса, спорта и других сфер деятельности.
STAR HOUSE RESIDENCE является одним из самых масштабных жилых комплексов города, с общей площадью в 2.5 ГА, и 27 жилыми домами в общем. STAR HOUSE RESIDENCE – это не просто очередной жилой комплекс, это проект который выбирают различные знаменитости, звёзды, и выдающиеся личности.
А всё благодаря тому, что репутация нашей компании гарантирует максимальный уровень качества, инноваций и комфорта – по доступным ценам и невероятно выгодным условиям!
ЖК STAR HOUSE RESIDENCE – место, где звёзды становятся ближе! STAR HOUSE RESIDENCE – это не просто очередной жилой комплекс, это проект который выбирают различные знаменитости, звёзды, и выдающиеся личности.
А всё благодаря тому, что репутация нашей компании гарантирует максимальный уровень качества и комфорта по доступным ценам.
ЖК STAR HOUSE по плану состоять из 27 жилых 7-этажных дома из высококачественного кирпича, с 700 квартирами, и общей площадью комплекса в 2.5 га.

Qo'shimcha ravishda

  • Охрана
  • Паркинг
  • Лифт
Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Biznes-klass
Yangi bino joylashgan joy
Tashkent, O‘zbekiston
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267,19M soʻm
Maydoni 35–106 m²
4 ob'ekt 4
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: Zamin Kurilish
Tuzuvchi: Zamin Kurilish J.K.: RIVERSIDE RESIDENCE Joylashuvi: Toshkent, Olmazor tuman Shodiyona IFY, Korakamish-2 ko'chasi Uyning qavati: 13 Shift balandligi: 3 .2m Tijorat maydoni: Yo'q Umumiy maydoni: 1,40 gektar Teras: 13 qavat  Tuzilishi: ramka-monolit Shiftning bir-biriga mos kelishi: monolit Devorlari: monolit Bo'limlar: gaz moslamasi Shiva: yo'q Ikki elektron qozon: 100% to'lov, to'lovlar yo'q Fasad: Travertin, 1 qavatli granit Uyning jabhasini isitish: Bazalt Lift: 1 yo'lovchi + 1 yuk Podval: Avtomobillar to'xtab turish joyi -1 qavat 7.000-8.000u.e Bolalar maydonchasi: bor Qurilishning boshlanishi: 2023 yil dekabrda  Qurilish bosqichi: 0 Loyihani ishga tushirish muddati: 2026 yil 1-chorak 1 xonali kv.m. : 34,7 kv.m; 39.0 kv.m; 43,7 kv.m; 44,9 kv.m  2x xona: 54,0 kv.m (1 + 1); 55,8 kv.m (1 + 1); 57,3 kv.m (1 + 1); 57,5 kv.m (1 + 1); 57,8 kv.m (1 <TAG ; 58.1 kv.m (1 + 1); 60,3 kv.m (1 + 1); 60,9 kv.m; 61,9 kv.m (1 + 1); 62,0 kv.m; 62,7 kv.m (1 + 1) 3x xona: 79,8 kv.m; 81,7 kv.m (2 + 1); 88,0 kv.m; 93,3 kv.m (2 + 1)  4x xona: 105,8 kv.m (3 + 1); 107,5 kv.m (3 + 1)  O'rnatish: 24 oy  Bir xonali kvartira: 12 qavatda 34,7 kv Umumiy qiymati: 343,530,000 summa Asl qiymati: 103 059 000 summa 24 oy ichida oylik to'lov: 10 019 625 summa Boshqa kvadratlarni hisoblash uchun quyidagi manzilga murojaat qiling: 93 94628 56 Feruza Buda yordam berishdan xursand .
Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Turar-joy choragi Nasl Dahasi
Tashkent, O‘zbekiston
dan
924,22M soʻm
Topshirish muddati 2025
Agentlik: Domio
“Nasl Dahasi” - новый жилой комплекс бизнес - класса расположен на современной территории Ташкента и отличается от остальных своей неповторимой архитектурой. Здание построено в стиле Art Deco. Основные элементы в виде арки и панорамные окна придают ему еще больше элегантности. Наряду с красивым видом созданы современные условия, позволяющие жильцам чувствовать полный комфорт в своем доме. Покупая в этих домах, вы получаете возможность жить в прекрасной атмосфере. Главные особенности ЖК “Nasl Dahasi” Поскольку комплекс расположен в развитом районе города, он имеет богатую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру. Метро, учебные заведения, рестораны, медицинские учреждения и торговые центры находятся в нескольких минутах ходьбы. Условия и удобства во дворе здания одинаково понравятся взрослым и детям. Во дворе есть современная оборудованная детская площадка и workout зона. Прогулочная дорожка с ландшафтным дизайном также придает двору еще больше красоты. У вас будет возможность прогуляться здесь на свежем воздухе и пообщаться со своими близкими. Также есть парковка, чтобы не было проблем с размещением ваших автомобилей. Квартиры ЖК “Nasl Dahasi” 12-этажный комплекс состоит из 6 корпусов общей площадью 50 000 м². Представляет собой кирпичные квартиры 3-х разной планировки с высотой потолка 3 метра. В каждой квартире есть автономная система отопления. Комплекс оснащен 6 скоростными лифтами. Также, проектом предполагается расширение территории застройки благодаря сносу 2-этажных соседних зданий. 