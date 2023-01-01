

Жилой комплекс STAR HOUSE RESIDENCE – это уникальный в своём роде проект, который ярко выделяется своими особенностями, благодаря которым нас выбирает большое количество людей.

Представляем вам 5 главных причин приобрести апартаменты в ЖК STAR HOUSE RESIDENCE:

Невероятно доступные цены.

Удобная локация в центральной части Сергелийского района с развитой инфраструктурой района.

Дома, строящиеся по самым современным европейским стандартам, и из самых качественных строительных материалов.

Наш жилой комплекс выбирает большое количество звёзд шоу-бизнеса, спорта и других сфер деятельности.

STAR HOUSE RESIDENCE является одним из самых масштабных жилых комплексов города, с общей площадью в 2.5 ГА, и 27 жилыми домами в общем. STAR HOUSE RESIDENCE – это не просто очередной жилой комплекс, это проект который выбирают различные знаменитости, звёзды, и выдающиеся личности.

А всё благодаря тому, что репутация нашей компании гарантирует максимальный уровень качества, инноваций и комфорта – по доступным ценам и невероятно выгодным условиям!

ЖК STAR HOUSE RESIDENCE – место, где звёзды становятся ближе! STAR HOUSE RESIDENCE – это не просто очередной жилой комплекс, это проект который выбирают различные знаменитости, звёзды, и выдающиеся личности.

А всё благодаря тому, что репутация нашей компании гарантирует максимальный уровень качества и комфорта по доступным ценам.

ЖК STAR HOUSE по плану состоять из 27 жилых 7-этажных дома из высококачественного кирпича, с 700 квартирами, и общей площадью комплекса в 2.5 га.