Turar-joy majmuasi "BI Flagman"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$137,979
dan
$2,587/m²
;
11
ID: 33367
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Metro
    Buyuk Ipak Yoli (~ 500 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Biznes-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Kompleks haqida

BI Flagman turar-joy majmuasi — biznes+ klassdagi zamonaviy loyiha bo‘lib, Toshkentning istiqbolli hududlaridan biri — Mirzo Ulug‘bek tumani, Muhammad Yusuf ko‘chasida joylashgan. Majmua NRG-BI va Al-Bina kompaniyalarining qo‘shma loyihasi sifatida yaratilgan bo‘lib, unda “hashamatli minimalizm” konsepsiyasi aks etgan — arxitektura estetikasi funksionallik va yuqori darajadagi qulaylik bilan uyg‘unlashgan.
Arxitektura konsepsiyasi
Loyiha asosida ixcham shakllar, tabiiy materiallar va puxta o‘ylangan arxitektura yotadi. Majmuaning har bir detali zamonaviy turmush tarzini va obyektning nufuzini ta’kidlaydi. Makonlar ochiqlik, yorug‘lik va vizual yengillik hissini yaratish uchun loyihalashtirilgan.
Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Biznes+
  • Qavatlar soni: 16 qavat
  • Shift balandligi: 3 metr
  • Kvartiralar maydoni: 55 dan 226 m² gacha
  • Puxta rejalashtirilgan loyihalar va yuqori darajadagi muhandislik yechimlari

Interyer va kirish zonalari

Jamoat hududlariga alohida e’tibor qaratilgan. Keng, dizaynerlik uslubidagi hollar och ranglar palitrasida bezatilgan, dekorativ elementlar va tirik o‘simliklar bilan boyitilgan bo‘lib, uyga kirishning ilk qadamlardan boshlab qulaylik va premium muhitni yaratadi.
Hududni obodonlashtirish
Majmuaning yopiq hududi aholiga xavfsiz va qulay muhit yaratadi:

  • avtomobilsiz hovli
  • zamonaviy bolalar maydonchalari
  • yashil sayr zonalari
  • barbekyu zonalari va dam olish joylari
  • videokuzatuv tizimi

Yopiq va xavfsiz hovli konsepsiyasi aholi uchun osoyishtalik va shaxsiylikni ta’minlaydi.

  • Lokatsiya

Turar-joy majmuasi Mirzo Ulug‘bek tumanida — shaharning talab yuqori bo‘lgan hududlaridan birida joylashgan. Qulay transport aloqalari va rivojlangan shahar infratuzilmasi loyihani yashash uchun ham, investitsiya uchun ham jozibador qiladi.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

