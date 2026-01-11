Turar-joy majmuasi "BI Flagman"

BI Flagman turar-joy majmuasi — biznes+ klassdagi zamonaviy loyiha bo‘lib, Toshkentning istiqbolli hududlaridan biri — Mirzo Ulug‘bek tumani, Muhammad Yusuf ko‘chasida joylashgan. Majmua NRG-BI va Al-Bina kompaniyalarining qo‘shma loyihasi sifatida yaratilgan bo‘lib, unda “hashamatli minimalizm” konsepsiyasi aks etgan — arxitektura estetikasi funksionallik va yuqori darajadagi qulaylik bilan uyg‘unlashgan.
Arxitektura konsepsiyasi
Loyiha asosida ixcham shakllar, tabiiy materiallar va puxta o‘ylangan arxitektura yotadi. Majmuaning har bir detali zamonaviy turmush tarzini va obyektning nufuzini ta’kidlaydi. Makonlar ochiqlik, yorug‘lik va vizual yengillik hissini yaratish uchun loyihalashtirilgan.
Asosiy xususiyatlar
Interyer va kirish zonalari
Jamoat hududlariga alohida e’tibor qaratilgan. Keng, dizaynerlik uslubidagi hollar och ranglar palitrasida bezatilgan, dekorativ elementlar va tirik o‘simliklar bilan boyitilgan bo‘lib, uyga kirishning ilk qadamlardan boshlab qulaylik va premium muhitni yaratadi.
Hududni obodonlashtirish
Majmuaning yopiq hududi aholiga xavfsiz va qulay muhit yaratadi:
Yopiq va xavfsiz hovli konsepsiyasi aholi uchun osoyishtalik va shaxsiylikni ta’minlaydi.
Turar-joy majmuasi Mirzo Ulug‘bek tumanida — shaharning talab yuqori bo‘lgan hududlaridan birida joylashgan. Qulay transport aloqalari va rivojlangan shahar infratuzilmasi loyihani yashash uchun ham, investitsiya uchun ham jozibador qiladi.