  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Yangi uylar

Yangi uylarni sotuvi O‘zbekistonda

Toshkent
8
Toshkent viloyati
5
Yangi binolarni qidirish
Yashirish
Yangi binolarni qidirish
Kengaytirilgan qidiruv Kompakt qidiruv
Qidiruv parametrlari
Saralash
Xaritada
Kottej qishlog'i Коттеджный городок «DuoHouse»
Kottej qishlog'i Коттеджный городок «DuoHouse»
Kottej qishlog'i Коттеджный городок «DuoHouse»
Kottej qishlog'i Коттеджный городок «DuoHouse»
Kottej qishlog'i Коттеджный городок «DuoHouse»
Kottej qishlog'i Коттеджный городок «DuoHouse»
Salar, Oʻzbekiston
dan
$150,000
"DuoHouse" yozgi shaharchasi shahar shovqinidan uzoqda qulaylik va hayotni sevuvchilar uchun zamonaviy yechim. "Duo House" Qibray tumanida, Toshkent shahridan 4 km uzoqlikda, Ziekorlar koʻchasida joylashgan. 1,5 gektar maydonda 35 dan ortiq kottejlar quriladi, har bir uyda yopiq avtoturargo…
Quruvchi
INNO HOMES
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
INNO HOMES
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Klub uyi Infinity
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 5
Maydoni 29–201 m²
337 ko'chmas mulk ob'ektlari 337
Жилой комплекс Infinity Luxury Residence – резиденция премиум-класса. Это будет современный жилой квартал с апартаментами класса люкс и развитой коммерческой инфраструктурой. По задумке архитекторов, вдохновлённых горными вершинами Узбекистана, комплекс должен олицетворять плавность, свежест…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
28.9 – 84.8
33,592 – 134,871
Apartment 2 xonalar
48.9 – 78.3
61,039 – 132,692
Kvartira
63.3 – 201.4
42,304 – 341,333
Quruvchi
Golden House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Golden House
Aloqa tillari
English, Русский
Kottej qishlog'i Amir Temur Residence
Kottej qishlog'i Amir Temur Residence
Kottej qishlog'i Amir Temur Residence
Kottej qishlog'i Amir Temur Residence
Kottej qishlog'i Amir Temur Residence
Hammasini ko'rsatish Kottej qishlog'i Amir Temur Residence
Kottej qishlog'i Amir Temur Residence
Durmen, Oʻzbekiston
dan
$250,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 3
Amir Temur qarorgohi 10 gektar maydonda joylashgan bo'lib, Yevropa uylari bilan jihozlangan zamonaviy yopiq kottej majmuasidir. Unda farovon hayot kechirish uchun barcha qulayliklar mavjud: farzandlaringiz uchun sifatli ta’lim-tarbiya olish uchun bog‘cha va maktab, sog‘ligingiz va go‘zalligi…
Quruvchi
ORIENT MEDIA DEVELOPMENT
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ORIENT MEDIA DEVELOPMENT
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kottej qishlog'i Rich House
Kottej qishlog'i Rich House
Kottej qishlog'i Rich House
Kottej qishlog'i Rich House
Kottej qishlog'i Rich House
Kottej qishlog'i Rich House
Zarafshan, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Rich House - это современное решение для любителей комфорта и жизни вдали от городской суеты. «Rich House» находится в г.Навои. На территории будет построено больше 35 коттеджей с крытой парковкой и двориком в каждом доме. «Rich House» – отличное решение как для отдыха, так и для постоянног…
Quruvchi
RICH HOUSE
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
RICH HOUSE
Aloqa tillari
Русский
Kottej qishlog'i Коттеджный посёлок Guliston Village
Kottej qishlog'i Коттеджный посёлок Guliston Village
Kottej qishlog'i Коттеджный посёлок Guliston Village
Kottej qishlog'i Коттеджный посёлок Guliston Village
Kottej qishlog'i Коттеджный посёлок Guliston Village
Hammasini ko'rsatish Kottej qishlog'i Коттеджный посёлок Guliston Village
Kottej qishlog'i Коттеджный посёлок Guliston Village
Guliston, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Коттеджный посёлок Guliston Village коттеджи премиум-класса для красивой и комфортной жизни за городом. Компания ORIENT INVEST ENGINEER представил новый строительный проект на безопасной и экологичной территории для настоящих ценителей качества жизни. Стремительное благоустройство повлек…
Quruvchi
ORIENT INVEST ENGINEER
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ORIENT INVEST ENGINEER
Aloqa tillari
Русский
Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Hammasini ko'rsatish Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Klub uyi Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$100,180
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Maydoni 53–78 m²
2 ko'chmas mulk ob'ektlari 2
Flagman — это камерный клубный дом от BI Group в Мирзо-Улугбекском районе, в пешей доступности от метро Буюк Ипак Йули. Один из самых статусных проектов на рынке: сочетание архитектурного вкуса, продуманной приватности и высокого уровня инфраструктуры внутри и снаружи. Бизнес+ класс, макс…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
53.3
100,180
Apartment 2 xonalar
78.4
138,460
Agentlik
TENCORP
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Klub uyi KISLOROD
Klub uyi KISLOROD
Klub uyi KISLOROD
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2023
Проект воплощающий в себе идею жить в центре города в гармонии с окружающим миром и с природой. В архитектуре, в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера спокойствия, благополучия и непринуждённости.
Agentlik
RED
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RED
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Kottej qishlog'i MJ House
Kottej qishlog'i MJ House
Kottej qishlog'i MJ House
Kottej qishlog'i MJ House
Kottej qishlog'i MJ House
Hammasini ko'rsatish Kottej qishlog'i MJ House
Kottej qishlog'i MJ House
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$140,800
Topshirish muddati 2023
MJ House bu  yopiq yozgi shaharcha jumladan, 32 ta premium kottejlar  segment  2,2 akr maydonga ega va  3,8 akr Qavatlar soni: 2 daraja  Qurilish materiali turi: G'isht, Plitalar Etkazib berish: 2023 yil 4-chorak Hozirgi bosqichda 16 ta kottej qurildi   Bizning kottejning qurilish kon…
Quruvchi
MG House
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MG House
Aloqa tillari
Русский
Kottej qishlog'i Hovli Beltepa
Kottej qishlog'i Hovli Beltepa
Kottej qishlog'i Hovli Beltepa
Kottej qishlog'i Hovli Beltepa
Kottej qishlog'i Hovli Beltepa
Kottej qishlog'i Hovli Beltepa
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$175,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 3
Hovli Beltepa kottejlar jamoasi Biz mijozlarimizga HOVLI BELTEPA turar-joy majmuasining faol qurilishini ham fotosuratlarda, ham videoda kuzatishni taklif qilamiz... Biz mijozlarimizga HOVLI BELTEPA turar-joy majmuasining faol qurilishini ham fotosuratlarda, ham videoda kuzatishni taklif …
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Hammasini ko'rsatish Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Klub uyi C1 (Center One) — премиальный жилой небоскрёб в самом центре Ташкента
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$89,520
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 30
Maydoni 30–71 m²
6 ko'chmas mulk ob'ektlari 6
C1 — знаковый проект от девелопера Murad Buildings, одного из самых уважаемых застройщиков Узбекистана. Комплекс расположен на Ц-1 — в символическом центре столицы, и представляет собой высотное здание клубного формата, сочетающее в себе утончённую архитектуру в стиле Нью-Йорка, статусную ло…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
30.0 – 71.3
111,000 – 250,140
Agentlik
TENCORP
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TENCORP
Aloqa tillari
English, Русский, Українська, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Klub uyi Клубный дом
Klub uyi Клубный дом
Klub uyi Клубный дом
Klub uyi Клубный дом
Klub uyi Клубный дом
Klub uyi Клубный дом "Infinity "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 5
Premium Club uyi aralashmasidan foydalanish formasi Premium joylashgan manzil: Mirobod Market Kvadrat Amir Temura Eco Park Ashxabat Park № 35 Eksklyuziv kvartiralar Shaxsiy erbarki to'xtash joyi Uy keng terasda Bepul tartib
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Kottej qishlog'i Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Bekobod, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Коттеджный городок MODERN BUILDINGS  Здесь предложены лучшие проектные решения для домов с гаражом, мансардой и другими архитектурными особенностями. Разработка каждого представленного здесь проекта двухэтажного дома выполнена в строгом соответствии установленным нормам.  Мы предлагаем прос…
Quruvchi
MODERN PROJECT BUILDINGS
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
MODERN PROJECT BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
Hammasini ko'rsatish Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
Dacha BEKABOD OLX UY BOZOR
Bekobod, Oʻzbekiston
dan
$66,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 2
? ?янги коттежлар сотуви бошланди шошилинг таклифлар сони чекланган ❗️ ? Майдони: 208 m²  2 сотих ?Хоналар: 8 ?Қаватлар сони: 2 ?Холати: без ремонт Нархи: 66 560$? ( m² 320$ ) Адрес: Бекобод шахар, 3 мкр, (ориентир қариялар уйи ёнида) ?
Agentlik
UY BOZOR BEKOBOD
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UY BOZOR BEKOBOD
Aloqa tillari
Русский
Kottej qishlog'i Chinabad residence
Kottej qishlog'i Chinabad residence
Kottej qishlog'i Chinabad residence
Kottej qishlog'i Chinabad residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$250,000
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 3
Chinobod qarorgohi
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Xaritada